Những huyền tích quen thuộc được tái hiện bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và các hình thức trình diễn hiện đại. (Nguồn: HNM)

Đưa di sản vào đời sống đương đại

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 24/11 với nhiều hoạt động nghệ thuật, trình diễn di sản và trải nghiệm công nghệ, mở ra cơ hội để công chúng tiếp cận văn hóa bằng những hình thức gần gũi, sinh động. Tại không gian hồ Hoàn Kiếm, những làn điệu ca trù, hát xẩm, nghệ thuật dân gian, sắc màu làng nghề, cổ phục cùng các tác phẩm nghệ thuật đương đại góp phần đưa di sản ra khỏi không gian trưng bày quen thuộc, hòa vào nhịp sống đô thị.

PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, đây là cơ hội để hiện thực hóa tinh thần đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng. Khi công nghệ trình chiếu, trải nghiệm số giúp kể câu chuyện Thăng Long - Hà Nội bằng ngôn ngữ gần gũi, di sản không còn là khái niệm xa xôi mà trở thành trải nghiệm có thể chạm tới trong đời sống thường ngày. Một em nhỏ được nghe nghệ nhân kể chuyện, người trẻ lần đầu thử làm sản phẩm thủ công hay du khách quốc tế hiểu thêm lịch sử phía sau một làn điệu - những khoảnh khắc ấy chính là lúc di sản tiếp tục được sống.

Sự kiện năm nay càng có ý nghĩa khi gắn với dấu mốc 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, nhắc nhớ tư tưởng “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ tinh thần ấy, theo ông Bùi Hoài Sơn, điều quan trọng không chỉ đưa văn hóa đến với công chúng, mà còn tạo điều kiện để công chúng trở thành người tham gia sáng tạo, lan tỏa và bảo vệ văn hóa.

Trong quá trình đó, công nghệ mở ra nhiều khả năng mới, giúp di sản được tiếp cận bằng những hình thức hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, công nghệ phải phục vụ việc làm nổi bật giá trị cốt lõi, không thể thay thế chiều sâu văn hóa và vai trò của những người trực tiếp gìn giữ di sản. “Công nghệ rất cần thiết nhưng phải là cánh cửa mở vào chiều sâu di sản, chứ không phải lớp hiệu ứng hào nhoáng che khuất giá trị gốc và những con người đang gìn giữ di sản”, ông Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Vì thế, bảo tồn không thể chỉ dừng ở việc gìn giữ hiện vật, tu bổ di tích hay tổ chức các chương trình biểu diễn theo thời điểm. Di sản cần hiện diện thường xuyên trong đời sống, được kết nối với giáo dục, du lịch và hoạt động sáng tạo. Điều quan trọng là hình thành thói quen hưởng thụ, thực hành văn hóa trong cộng đồng.

PGS. TS. Bùi Hoài Sơn kỳ vọng sau bốn ngày hội, điều đọng lại không chỉ là những hình ảnh rực rỡ mà còn là những chuyển biến thiết thực: Gia đình đến bảo tàng nhiều hơn, trường học tìm đến di tích thường xuyên hơn, người trẻ biết trân trọng nghệ nhân hơn và không gian công cộng của Hà Nội có thêm những hoạt động văn hóa chất lượng. “Ngày Văn hóa Việt Nam là một dấu mốc để khơi dậy tình yêu văn hóa nhưng đích đến phải là 365 ngày văn hóa hiện diện trong cuộc sống của mỗi người”, PGS. TS. Bùi Hoài Sơn nói.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình “Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026” sáng 22/11. (Nguồn: HNM)

Hà Nội - cửa ngõ lan tỏa văn hóa Việt

Là Thủ đô nghìn năm văn hiến, đồng thời là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa các vùng miền, Hà Nội có lợi thế đặc biệt trong việc kết nối và quảng bá bản sắc Việt Nam với bạn bè quốc tế. Theo PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Hà Nội có thể trở thành một “cửa ngõ văn hóa” để thế giới khám phá sự đa dạng, thống nhất và sức sáng tạo của văn hóa Việt Nam. Đến Hà Nội, du khách không chỉ cảm nhận vẻ thanh lịch của đất Tràng An mà còn có thể tiếp cận không gian cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật dân gian các vùng miền, sản phẩm thủ công và những cách biểu đạt đương đại của người trẻ.

Để phát huy vai trò này, thành phố cần tư duy phát triển một hệ sinh thái văn hóa thay vì chỉ tổ chức các cuộc trưng bày, trình diễn ngắn hạn. Hà Nội có thể kết nối bảo tàng, nhà hát, làng nghề, trường đại học, doanh nghiệp sáng tạo với các đại sứ quán, trung tâm văn hóa nước ngoài và mạng lưới người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời phát triển các mùa văn hóa, triển lãm lưu động, chương trình lưu trú sáng tác và trao đổi nghệ sĩ.

Từ năm 2019, Hà Nội tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế. Đây không chỉ là danh hiệu mà còn là cam kết biến sáng tạo thành phương thức phát triển và hợp tác quốc tế. Những kinh nghiệm từ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội, với các mô hình đưa nghệ thuật vào phố phường, công viên và di tích có thể trở thành điểm tựa để kết nối với các thành phố sáng tạo khác. Cùng với đó, cần đầu tư cho thuyết minh đa ngữ, phụ đề, dữ liệu di sản số đáng tin cậy và truyền thông quốc tế để câu chuyện văn hóa Việt Nam vượt qua rào cản ngôn ngữ.

PGS. TS. Bùi Hoài Sơn khẳng định, điều quan trọng nhất trong ngoại giao văn hóa là sự chân thành và bản sắc. Hà Nội không cần trở thành bản sao của bất kỳ đô thị nào, mà cần kể câu chuyện riêng bằng ngôn ngữ sáng tạo, hiện đại và cởi mở. Khi văn hóa trở thành cầu nối trong giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, du lịch và kinh tế sáng tạo, mỗi sản phẩm văn hóa đều có thể trở thành một sứ giả quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Chuyển hóa di sản thành nguồn lực phát triển

Từ lợi thế tài nguyên văn hóa, bài toán đặt ra với Hà Nội là chuyển hóa di sản thành những sản phẩm công nghiệp văn hóa đặc sắc, có sức cạnh tranh. Đây không đơn thuần là khai thác tiềm năng du lịch mà còn là hình thành những chuỗi giá trị mới từ văn hóa.

PGS.TS. Bùi Hoài Sơn cho rằng Hà Nội có nguồn vốn văn hóa quý giá, từ chiều sâu lịch sử, hệ thống di tích, làng nghề, nghệ thuật biểu diễn, ký ức đô thị đến ẩm thực và cộng đồng sáng tạo. Tuy nhiên, có tài nguyên văn hóa không đồng nghĩa tự nhiên hình thành được ngành công nghiệp văn hóa mạnh.

“Di sản là điểm khởi đầu, để biến di sản thành giá trị kinh tế, cần thêm tri thức, thiết kế, công nghệ, năng lực quản trị, thị trường và hệ thống bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ”, ông phân tích.

Theo đó, Hà Nội cần chuyển từ tư duy “có gì giới thiệu nấy” sang phát triển những chuỗi giá trị văn hóa thực sự. Không gian Hồ Gươm - phố cổ - Văn Miếu - Hoàng thành Thăng Long có thể phát triển các hành trình kể chuyện lịch sử, nghệ thuật biểu diễn và trải nghiệm ban đêm. Những làng nghề như Bát Tràng, Vạn Phúc có thể phát triển bộ sưu tập thiết kế đương đại, sản phẩm nội thất, thời trang, mỹ nghệ cao cấp thay vì chỉ dừng ở hàng lưu niệm. Từ ẩm thực, âm nhạc truyền thống đến tranh, sách, hoạt hình, điện ảnh và trò chơi sáng tạo, mỗi lĩnh vực đều có thể hình thành sản phẩm đặc trưng khi kết hợp chất liệu bản địa với năng lực sáng tạo chuyên nghiệp.

Để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh và động lực phát triển Thủ đô, Hà Nội cần những đột phá về cơ chế, chính sách và phương thức huy động nguồn lực xã hội.

Theo ông Bùi Hoài Sơn, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Nghị quyết số 02-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô năm 2026 cùng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã mở ra không gian chính sách quan trọng. Tuy nhiên, điều quyết định vẫn là năng lực tổ chức thực hiện, biến chủ trương thành sản phẩm văn hóa, không gian sáng tạo, doanh nghiệp và lợi ích cụ thể cho người dân.

Trước hết, thành phố cần xác định rõ những lĩnh vực công nghiệp văn hóa có lợi thế cạnh tranh; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, rút ngắn thủ tục đối với các dự án sáng tạo phù hợp, công khai tiêu chí tiếp cận không gian và nguồn lực công. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế đặt hàng sáng tạo, hợp tác công - tư, hỗ trợ khởi nghiệp và bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan.

Nhà nước cần giữ vai trò kiến tạo, bảo vệ lợi ích công và chất lượng văn hóa, tạo điều kiện để doanh nghiệp, nghệ sĩ và cộng đồng phát huy sức sáng tạo. Một hướng đi khác là kết nối chiều sâu văn hiến của Thủ đô với danh vị Thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực thiết kế để xây dựng câu chuyện thương hiệu nhất quán. Hiệu quả phát triển văn hóa không chỉ đo bằng số lượng sự kiện hay lượt khách, mà còn ở mức hưởng thụ văn hóa của người dân, số việc làm sáng tạo, sức sống làng nghề, doanh thu sản phẩm và mức độ hài lòng của cộng đồng.

Nhìn rộng hơn, xây dựng thương hiệu văn hóa Hà Nội không chỉ là tạo dựng hình ảnh một điểm đến hấp dẫn, mà là kiến tạo môi trường đô thị nơi văn hóa trở thành nền tảng của mọi hoạt động phát triển. "Văn hóa không phải phần việc ‘làm đẹp’ thêm cho phát triển, mà phải hiện diện ngay trong tư duy quy hoạch, quản trị đô thị, giáo dục, kinh tế và đối ngoại”, PGS. TS. Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Khi mỗi con phố được nhìn nhận như một không gian văn hóa, mỗi di sản là một nguồn tri thức và mỗi người dân là một chủ thể sáng tạo, Hà Nội sẽ có cơ hội khẳng định bản sắc riêng: Một Thủ đô biết trân trọng quá khứ, nuôi dưỡng hiện tại bằng những giá trị tốt đẹp và mở ra tương lai bằng sức sáng tạo. Đó cũng là nền tảng để thương hiệu văn hóa Hà Nội vươn tầm quốc tế một cách bền vững.