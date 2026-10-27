Kiến tạo thương hiệu siêu đô thị trên bản đồ du lịch quốc tế

Khi điểm đến tăng trưởng về cả lượng khách, giá trị, nhất là kiến tạo được thương hiệu trên bản đồ du lịch quốc tế thì ngành Du lịch mới có thể đóng góp ngày càng lớn, bền vững vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của địa phương và cả nước.

Nối dài chuỗi thành tích quốc tế

Bưu điện Trung tâm - điểm đến du lịch nổi tiếng bậc nhất TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới – World Travel Awards 2026 khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương, Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh ở 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á: Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á năm 2026; Điểm đến Lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á năm 2026; Cơ quan quản lý du lịch thành phố hàng đầu châu Á năm 2026 (dành cho Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh), góp phần nối dài chuỗi thành tích quốc tế của Thành phố trong lĩnh vực du lịch kinh doanh, MICE (mô hình kết hợp giữa du lịch và các hoạt động tổ chức sự kiện, hội nghị, khen thưởng hay triển lãm), lễ hội và sự kiện.

Đây còn là sự ghi nhận những nỗ lực của toàn ngành, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp du lịch – lữ hành Thành phố Hồ Chí Minh trong nâng cao chất lượng điểm đến, đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch quốc tế, góp phần tô đậm dấu ấn từ một đô thị năng động, sáng tạo,… đến một điểm đến giàu bản sắc và trải nghiệm. Thành phố đang ngày càng khẳng định vị thế là nơi kết nối những hành trình, từng bước tiến đến mục tiêu xây dựng thương hiệu siêu đô thị trên bản đồ du lịch quốc tế khi kiến tạo đa dạng giá trị mới.

Với Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2026, Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ ẩm thực quốc tế khi được Lễ trao giải thưởng Ẩm thực thế giới thường niên lần thứ 7 (World Culinary Awards) vinh danh đồng thời 2 giải thưởng: Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất thế giới 2026 và Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á 2026. Đây là lần thứ tư liên tiếp Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group được bình chọn là Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất thế giới (năm 2023, 2024, 2025, 2026) và là năm thứ năm liên tiếp được vinh danh Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á (năm 2022, 2023, 2024, 2025, 2026). Sự tiếp nối của những giải thưởng danh giá tại World Culinary Awards không chỉ ghi nhận chất lượng và sức hấp dẫn của một sự kiện ẩm thực, mà còn cho thấy sức sống của văn hóa Việt Nam khi được kể bằng ngôn ngữ ẩm thực.

Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) còn được vinh danh với Giải thưởng Thương hiệu truyền cảm hứng (Inspirational Brand Award) ở lĩnh vực nhà hàng - khách sạn - du lịch, tại Lễ trao giải Doanh nghiệp Châu Á – Thái Bình Dương 2026 (Asia Pacific Enterprise Awards – APEA 2026). Giải thưởng là minh chứng cho hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu Saigontourist Group với nền tảng di sản, hệ sinh thái du lịch đa dạng, chất lượng sản phẩm – dịch vụ và những nỗ lực đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Saigontourist Group chia sẻ, mỗi giải thưởng là một dấu mốc tự hào của doanh nghiệp, nhưng quan trọng hơn là đặt ra trách nhiệm để tiếp tục tạo ra những giá trị mới, đưa giá trị đặc sắc của Việt Nam ra thế giới, đưa thế giới đến gần hơn với Việt Nam thông qua các sản phẩm du lịch, ẩm thực, văn hóa. Hành trình chinh phục các giải thưởng quốc tế cũng nằm trong định hướng quốc tế hóa thương hiệu Saigontourist Group.

Nhiều doanh nghiệp du lịch – lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ ra rằng, mỗi sản phẩm, mỗi dịch vụ và mỗi hành trình đều tạo được giá trị thực chất cho khách hàng thì mỗi trải nghiệm đều sẽ góp phần giúp du khách hiểu hơn, yêu hơn văn hóa và con người Việt Nam. Khi bản sắc được chuyển tải bằng chất lượng, sự sáng tạo và tinh thần phục vụ chuyên nghiệp, đó sẽ là nền tảng để thương hiệu Việt tạo dựng sức hấp dẫn và vị thế trên thị trường quốc tế. Chính vì vậy, trong giai đoạn phát triển mới, cộng đồng doanh nghiệp phải chủ động đổi mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ trên toàn hệ sinh thái; chú trọng mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

Tăng năng lực cạnh tranh quốc tế

Bảo tàng gốm sứ Minh Long, Thành phố Hồ Chí Minh, là một điểm đến phục vụ khách MICE. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

Một số chuyên gia đánh giá, việc Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch MICE (Nghị quyết số 62) đã tạo thêm cơ sở chính sách quan trọng cho công tác thu hút và phục vụ khách du lịch đến thành phố trong giai đoạn đến năm 2030. Đây cũng là định hướng quan trọng trong quá trình xây dựng Đề án phát triển du lịch Thành phố đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế – dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của Thành phố. Cụ thể, Thành phố đã và đang hướng tới mục tiêu thu hút các hội nghị, triển lãm và sự kiện gắn với những ngành, lĩnh vực có lợi thế và ưu tiên phát triển như tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics, y tế, giáo dục, công nghiệp và kinh tế biển.

Từ tinh thần của Nghị quyết số 62 cùng những cơ chế chính sách kích cầu du lịch đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch – lữ hành Thành phố Hồ Chí Minh đưa các đoàn khách lớn đến thành phố và cho thấy hướng đi đúng đắn của chính sách. Tuy nhiên, ngành du lịch Thành phố cần chuyển từ vị thế cung cấp địa điểm và dịch vụ sang chủ động lựa chọn, vận động và thu hút những sự kiện phù hợp với chiến lược phát triển của thành phố.

Ngoài du lịch MICE, hàng không giữ vai trò quan trọng trong mở rộng thị trường, thúc đẩy liên kết du lịch và nâng cao sức cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh trên thị trường quốc tế. Cảng hàng không là cửa ngõ đón khách, một điểm tiếp xúc đầu tiên góp phần định hình ấn tượng của du khách về điểm đến, nên việc tăng cường phối hợp giữa ngành du lịch và đơn vị quản lý, khai thác cảng hàng không có ý nghĩa thiết thực trong xúc tiến thị trường, quảng bá hình ảnh, hỗ trợ phát triển đường bay và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Do đó, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) đã chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, xúc tiến, phát triển du lịch và mạng lưới đường bay giai đoạn 2026 – 2030.

Liên quan đến Bản ghi nhớ hợp tác, ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho hay, với vai trò quản lý, khai thác 21 cảng hàng không trong nước, đơn vị xác định hệ thống cảng hàng không là hạ tầng giao thông thiết yếu, cửa ngõ kết nối thị trường, thúc đẩy giao thương và phát triển du lịch. Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 được xây dựng trên cơ sở phát huy chức năng, thế mạnh và nguồn lực của mỗi bên. Đơn vị mong muốn phối hợp cùng Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, đồng hành cùng thành phố bằng những chương trình hợp tác thiết thực, góp phần nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của thành phố trong khu vực và quốc tế.

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, mục tiêu phát triển du lịch Thành phố trong năm 2026 là 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa, tổng thu 330.000 tỷ đồng. Còn đến năm 2030 là 20 triệu lượt khách quốc tế, 67 triệu lượt khách nội địa, tổng thu 700.000 tỷ đồng. Để hoàn thành các chỉ tiêu này, ngành định hướng khắc họa rõ nét hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh an toàn, thân thiện, giàu sức sống trên bốn phương diện: văn hóa, con người, trải nghiệm và tương lai. Truyền thông không chỉ giới thiệu hình ảnh điểm đến mà kết nối chặt chẽ với sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm thực tế, có sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Huy Bình cho biết, trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong thời gian qua, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận diện những vấn đề đặt ra từ thực tiễn triển khai, xác định các định hướng trọng tâm cho phát triển trong giai đoạn tiếp theo, nhất là phân khúc tiềm năng như du lịch MICE thông qua xây dựng siêu đô thị trên bản đồ du lịch quốc tế. Sau sắp xếp, Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị có độ mở về kinh tế cao, có điều kiện phát triển du lịch trên nền tảng tài nguyên và hệ sinh thái kinh tế - dịch vụ đa dạng. Thành phố hội tụ một hệ thống tài nguyên, hạ tầng và dịch vụ có tính đa dạng và bổ trợ cao, nên trọng tâm trong giai đoạn tới không chỉ nằm ở việc khai thác từng phân khúc dịch vụ riêng lẻ, mà phải hướng đến cấu trúc các nguồn lực đó thành những chuỗi sản phẩm hoàn chỉnh.