Phát huy vai trò thị trường vốn

Tại Diễn đàn Đầu tư tạo tác động (Vietnam Impact Investing Forum) với chủ đề “Đầu tư vì một Việt Nam phát triển bền vững” do Báo Nhân Dân phối hợp cùng Công ty CP Tài chính thông minh (SmartF) tổ chức sáng 25/11, ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã chia sẻ những định hướng, giải pháp nhằm kiến tạo và phát triển thị trường vốn nói chung, thị trường chứng khoán nói riêng, đáp ứng nhu cầu huy động nguồn lực cho nền kinh tế.

Nhu cầu vốn đầu tư trong giai đoạn tới cao gấp đôi so với giai đoạn trước. Theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng nhu cầu vốn đầu tư lên tới 38 triệu tỷ đồng, tương ứng với quy mô huy động bình quân khoảng 7,7 triệu tỷ đồng mỗi năm. Điều này đặt ra yêu cầu xây dựng các giải pháp huy động nguồn lực phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế.

Ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chia sẻ tại diễn đàn.

Trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách, UBCKNN luôn bám sát các chủ trương, định hướng lớn, từ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cải cách tổng thể thị trường tài chính và các tổ chức tín dụng đến Quyết định số 1726/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030. Cùng với đó là các nghị quyết điều hành của Chính phủ, đặc biệt là nghị quyết phiên họp thường kỳ và nghị quyết cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế.

Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý tập trung vào hai định hướng lớn. Trước hết, xây dựng thị trường vốn Việt Nam trở thành hệ sinh thái có khả năng dẫn dắt, điều tiết các nguồn lực xã hội, nâng cao khả năng chống chịu trước rủi ro, phục vụ mục tiêu đầu tư và tăng trưởng dài hạn.

Đại diện UBCKNN cho biết, trong nước, hoạt động huy động vốn của các tổ chức tín dụng vẫn duy trì ở mức cao, có những tác động nhất định đến thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán. Do đó, các giải pháp cần bảo đảm vừa bám sát định hướng phát triển, vừa phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Phát triển thị trường vốn cũng cần gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Mặc dù dư địa huy động vốn từ thị trường nước ngoài còn lớn, song việc khai thác nguồn lực này cần được cân nhắc ở từng thời điểm. Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất trên thị trường vốn quốc tế vẫn ở mức khá cao, các tổ chức huy động vốn cần xem xét thận trọng hiệu quả huy động.

Định hướng thứ hai là xây dựng thị trường chứng khoán phát triển an toàn, bền vững, công khai và minh bạch. Đây là quan điểm nhất quán của cơ quan quản lý trong quá trình xây dựng chính sách. Thị trường chứng khoán không chỉ thực hiện vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, mà còn phải thu hút các nguồn lực trong xã hội tham gia thị trường vốn, phục vụ mục tiêu phát triển.

Để cụ thể hóa những định hướng này, theo đại diện UBCKNN, các nhóm giải pháp cần được xây dựng trên cơ sở bám sát diễn biến thực tế của thị trường trong nước và quốc tế. Hiện nay, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn theo hướng thắt chặt, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao. Những diễn biến địa chính trị, xung đột tại Trung Đông và biến động giá năng lượng cũng là các yếu tố tác động đáng kể đến quá trình xây dựng chính sách phát triển thị trường vốn.

Đồng bộ giải pháp phát triển thị trường

Về nhiệm vụ trọng tâm, Phó Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh tinh thần kiến tạo trong xây dựng chính sách, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn pháp lý. Đây là nhóm giải pháp được ngành chứng khoán đặc biệt coi trọng và triển khai thường xuyên.

Bên cạnh hoàn thiện khung khổ pháp lý, UBCKNN tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về cung và cầu trên thị trường. Trong đó, cơ quan quản lý chú trọng mở rộng nguồn cung, nâng cao chất lượng hàng hóa, đồng thời thúc đẩy cầu đầu tư thông qua các giải pháp phát triển ngành quỹ.

Tuy nhiên, hoàn thiện cơ chế, chính sách không đồng nghĩa với việc liên tục thay đổi các quy định. Cơ quan quản lý cần chủ động cập nhật những chuyển biến của thị trường, nhận diện các bất cập phát sinh từ thực tiễn để có những điều chỉnh phù hợp.

Nếu như lần sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán trước đây tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình phát triển thị trường, thì lần sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua tiếp tục hướng trọng tâm vào việc cắt giảm các điều kiện và thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Trên cơ sở luật đã được ban hành, thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục sửa đổi Nghị định số 155/2020/NĐ-CP nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức huy động vốn cũng như nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là nâng cấp hạ tầng công nghệ phục vụ hoạt động của thị trường. Việc đưa hệ thống công nghệ thông tin KRX vào vận hành là cơ sở để triển khai mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP), qua đó nâng cao hiệu quả, giảm thiểu chi phí liên quan đến hoạt động thanh toán, bù trừ.

Các nhóm giải pháp về hoàn thiện thể chế, phát triển cung - cầu và nâng cấp hạ tầng công nghệ đều hướng tới mục tiêu gia tăng tiện ích cho các tổ chức huy động vốn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư trong quá trình tham gia thị trường.

Song song với đó, ông Thu cho biết, UBCKNN cũng chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thiết lập kỷ cương thị trường nhằm bảo đảm thị trường vận hành minh bạch, bền vững, đồng thời bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Trong quá trình phát triển thị trường vốn, đại diện UBCKNN cũng đề cao vai trò phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước. Sự hỗ trợ và phối hợp tích cực của Ngân hàng Nhà nước có ý nghĩa quan trọng đối với việc thiết lập mô hình CCP. Nếu thiếu sự phối hợp này, việc triển khai và phát triển mô hình đối tác bù trừ trung tâm sẽ khó thực hiện đầy đủ, đúng với bản chất của mô hình.