Từ phiên giao dịch đầu tiên vào năm 2000 với hai cổ phiếu niêm yết, vốn hóa khoảng 450 tỷ đồng, đến nay, vốn hóa thị trường cổ phiếu Việt Nam đã đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP. Thị trường có hơn 1.500 công ty đại chúng, trên 14 triệu tài khoản nhà đầu tư. Từ năm 2005 đến nay, Chính phủ và doanh nghiệp đã huy động trên 8,2 triệu tỷ đồng qua thị trường.

Đằng sau những con số ấn tượng ấy là sự thay đổi quan trọng trong phương thức huy động và phân bổ nguồn lực của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao chuẩn mực quản trị doanh nghiệp và kết nối Việt Nam với thị trường tài chính toàn cầu.

Tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Truyền thống Ngành Chứng khoán Việt Nam sáng qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: “Nếu 30 năm qua là chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển thị trường, thì chặng đường tới phải là chặng đường nâng tầm chất lượng, phát huy hiệu quả thực chất và khẳng định vị thế quốc tế của thị trường chứng khoán Việt Nam”.

Định hướng này có ý nghĩa đặc biệt khi 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo. Mục tiêu tăng trưởng hai con số, cùng yêu cầu phát triển hạ tầng chiến lược, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đòi hỏi nguồn vốn trung và dài hạn rất lớn.

Nếu tiếp tục phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng, nền kinh tế khó tránh khỏi áp lực về cân đối kỳ hạn nguồn vốn và an toàn hệ thống tài chính. Bởi vậy, đưa thị trường chứng khoán thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế, như yêu cầu của Thủ tướng, cần được nhìn nhận là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng.

Mục tiêu huy động 5,4 triệu tỷ đồng vốn trung và dài hạn trong giai đoạn 2026 - 2030; đến năm 2030, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP cho thấy vai trò ngày càng lớn của thị trường chứng khoán trong cấu trúc huy động vốn của nền kinh tế.

Song, một thị trường có vốn hóa lớn, giao dịch sôi động chưa hẳn đã phát huy đầy đủ vai trò dẫn vốn nếu doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong huy động vốn dài hạn, nếu dòng tiền chủ yếu luân chuyển trên thị trường thứ cấp mà chưa được chuyển hóa tương xứng thành nguồn lực đầu tư mới.

Do đó, cùng với mở rộng quy mô, cần chú trọng nâng cao năng lực huy động vốn trên thị trường sơ cấp, nâng cao chất lượng hàng hóa, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có năng lực và triển vọng tăng trưởng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý. Đồng thời, cần có giải pháp đột phá phát triển các quỹ đầu tư, quỹ hưu trí và các định chế đầu tư chuyên nghiệp, từng bước hình thành nền tảng nhà đầu tư dài hạn vững chắc.

Đáng chú ý, trong các định hướng phát triển, Thủ tướng đặt nhiệm vụ tạo đột phá về thể chế lên hàng đầu, với yêu cầu lấy chất lượng môi trường đầu tư làm lợi thế cạnh tranh.

Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn FTSE Russell mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế có quy mô lớn và tầm nhìn dài hạn. Tuy nhiên, khả năng hiện thực hóa cơ hội và giữ chân dòng vốn ấy phụ thuộc rất lớn vào chất lượng thể chế.

Nhà đầu tư cần khuôn khổ pháp lý ổn định, nhất quán, có khả năng dự báo; một thị trường minh bạch, vận hành an toàn, trong đó quyền và lợi ích hợp pháp được bảo vệ. Doanh nghiệp cần môi trường thuận lợi để huy động vốn, với chi phí tuân thủ hợp lý. Bởi vậy, cải cách thể chế phải đồng thời giải quyết hai yêu cầu: tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo dư địa phát triển; nâng cao năng lực giám sát, quản trị rủi ro và giữ vững kỷ cương thị trường.

Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng rất rõ ràng: “Không đánh đổi chất lượng và sự ổn định để lấy tăng trưởng ngắn hạn”. Điều quan trọng là cụ thể hóa các định hướng cải cách bằng những chương trình hành động thiết thực, với trách nhiệm rõ ràng, lộ trình cụ thể để tạo chuyển biến thực chất.

Ba mươi năm qua, thị trường chứng khoán đã góp phần làm thay đổi phương thức huy động nguồn lực của đất nước. Trong chặng đường tiếp theo, thị trường cần đảm nhận sứ mệnh lớn hơn: chuyển hóa hiệu quả nguồn lực tài chính thành năng lực phát triển quốc gia, tạo nền tảng để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng cao, liên tục và bền vững.