Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN LÚA)

Dự hội thảo có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; cùng đại diện các cơ quan Trung ương, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền các cấp tỉnh Ninh Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: YẾN TRINH)

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I xác định mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có nền công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản. Ninh Bình hướng tới kiến tạo thành phố di sản thiên niên kỷ, nơi chiều sâu lịch sử hiện diện trong đời sống hiện đại; công nghiệp và dịch vụ phát triển hài hòa với cảnh quan, môi trường, hệ sinh thái; người dân có cơ hội học tập, làm việc, sáng tạo và thụ hưởng thành quả phát triển.

Theo đồng chí Trần Huy Tuấn, để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị, lựa chọn đúng nhiệm vụ ưu tiên, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Thông qua hội thảo, tỉnh mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp trao đổi thẳng thắn, chỉ rõ cơ hội, điểm nghẽn và rủi ro; đồng thời đề xuất những giải pháp có thể vận dụng trực tiếp vào quá trình phát triển của địa phương.

Nhiều ý kiến chuyên sâu được các chuyên gia, nhà khoa học quan tâm thảo luận tại hội thảo. (Ảnh: YẾN TRINH)

Hội thảo được tổ chức thành hai phiên. Phiên thứ nhất có chủ đề “Từ chuyển đổi chiến lược đến kiến tạo thành phố di sản”. Phiên thứ hai tập trung thảo luận nội dung “Từ kiến tạo thành phố di sản đến tăng trưởng bứt phá-khơi thông nguồn lực, chuyển hóa thành động lực mới”.

Tại phiên thứ nhất, các đại biểu tập trung phân tích mô hình phát triển, tư duy quản trị và cách thức tổ chức không gian của thành phố di sản; nhận diện những tiềm năng nổi trội, lợi thế khác biệt của Ninh Bình; đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, giữa phát huy giá trị di sản với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: YẾN TRINH)

Phát biểu kết luận phiên thứ nhất, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, vấn đề quan trọng được đặt ra là Ninh Bình sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo mô hình nào. Địa phương không lựa chọn mô hình thành phố công nghiệp đơn thuần, trung tâm kinh tế, trung tâm hành chính hay đô thị hỗn hợp thông thường, mà phải kiến tạo con đường phát triển riêng dựa trên hai giá trị cốt lõi: di sản văn hóa và giá trị xanh.

Từ hai trụ cột này, Ninh Bình có thể phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, các loại hình dịch vụ xanh; đồng thời mở rộng hội nhập với mạng lưới thành phố di sản, các tổ chức, trung tâm công nghiệp xanh và tài chính xanh trên thế giới.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn cho rằng, trong không gian phát triển mới, tỉnh cần phân vùng hợp lý: có khu vực tập trung công nghiệp, khu vực phát triển dịch vụ, du lịch; có nơi chuyển đổi xanh nhanh hơn và nơi cần lộ trình phù hợp hơn. Tuy nhiên, tất cả phải hướng về bản sắc chung của một thành phố văn hóa, thành phố di sản, thành phố mang giá trị xanh và hội nhập bằng chính những giá trị ấy.

Một nội dung lớn khác được rút ra từ phiên thảo luận là quy hoạch phát triển phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Di sản thiên nhiên tạo nên hạ tầng cảnh quan thiên nhiên; di sản văn hóa hình thành hạ tầng cảnh quan văn hóa. Hai lớp hạ tầng đặc biệt này phải giữ vai trò dẫn dắt, chi phối việc tổ chức giao thông, kiến trúc, không gian đô thị và các kết cấu hạ tầng khác.

Trong khuôn khổ hội thảo diễn ra Tọa đàm “Kiến tạo mô hình phát triển thành phố di sản Ninh Bình: Quản trị mới-Không gian mới-Nguồn lực mới-Động lực mới”; Tọa đàm và bình luận: Khơi thông, tái tạo nguồn lực và kiến tạo các động lực tăng trưởng mới cho Ninh Bình. (Ảnh: YẾN TRINH)

Theo đồng chí Đoàn Minh Huấn, nếu không nhận thức đầy đủ giá trị của hạ tầng cảnh quan, quá trình đô thị hóa có thể làm che khuất tầm nhìn di sản, chia cắt không gian văn hóa và thu hẹp quyền tiếp cận cảnh quan của cộng đồng. Vì vậy, việc mở đường, xây dựng công trình, quy hoạch hai bên bờ sông và tổ chức các không gian công cộng tại Ninh Bình phải được thực hiện theo những tiêu chí riêng, phù hợp với đặc trưng đô thị di sản.

Sự khác biệt của Ninh Bình còn nằm ở chuỗi di sản trải dài qua nhiều thiên niên kỷ, từ tiền sử, sơ sử, thời kỳ Đinh, Tiền Lê, Lý đến thời đại Đông A gắn với nhà Trần, cùng các di sản của thời kỳ cận đại và hiện đại. Không chỉ có di sản truyền thống, những công trình như Nhà máy Dệt Nam Định hay Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình cũng có thể được nghiên cứu, chuyển đổi thành di sản công nghiệp, không gian triển lãm và sản phẩm văn hóa mới.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn đặc biệt nhấn mạnh vị thế của Hoa Lư - kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền Việt Nam, nơi mở đầu thời kỳ quốc gia độc lập, tự chủ sau hơn một nghìn năm Bắc thuộc; cùng vị thế đặc thù của phủ Thiên Trường và hào khí Đông A qua ba lần chiến thắng quân Nguyên-Mông. Những giá trị đó cần được nghiên cứu, phục dựng và chuyển hóa thành các sản phẩm văn hóa, bảo tàng, không gian trải nghiệm có chiều sâu.

Nhiều di sản của Ninh Bình đã được UNESCO và các tổ chức quốc tế ghi danh, qua đó có được “giấy thông hành” để tiếp cận thị trường du lịch toàn cầu. Vấn đề hiện nay không chỉ là khai thác những danh hiệu đã có, mà phải nâng tầm tư duy về đô thị di sản, biến giá trị văn hóa và giá trị xanh thành thương hiệu cốt lõi của địa phương.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn khẳng định, sự khác biệt không nằm ở việc xây dựng những tòa tháp thật cao hay tạo ra các công trình hình thức, mà phải bắt đầu từ chiều sâu lịch sử, văn hóa và bản sắc. Ninh Bình cần làm sống dậy những lớp giá trị riêng có của vùng đất cố đô, từ đó định hình một mô hình thành phố di sản không trộn lẫn, có năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. (Ảnh: YẾN TRINH)

Tiếp nối kết quả của phiên thứ nhất, phiên thứ hai của hội thảo tập trung bàn các giải pháp khơi thông, tái tạo nguồn lực; chuyển hóa tiềm năng, lợi thế khác biệt thành năng lực cạnh tranh và động lực tăng trưởng mới cho Ninh Bình.