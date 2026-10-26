Kiến tạo sản phẩm du lịch mang bản sắc Đất Tổ

Những trải nghiệm mới

Những năm gần đây, du lịch Phú Thọ từng bước chuyển từ tham quan các điểm đến đơn lẻ sang phát triển những hành trình trải nghiệm đa dạng. Du khách về Đất Tổ không chỉ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng mà còn có thêm lựa chọn lưu trú, tìm hiểu văn hóa, thưởng thức Hát Xoan, khám phá làng nghề và trải nghiệm đời sống địa phương.

Phục dựng tục Hát Xoan kết nước nghĩa giữa phường Xoan An Thái (phường Vân Phú) và làng Thanh Đình (xã Hy Cương).

Tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, sản phẩm du lịch “Đêm Đền Hùng linh thiêng nguồn cội” mang đến cách tiếp cận mới với không gian di sản. Cùng với đó, trải nghiệm Hát Xoan tại đình cổ Hùng Lô, tìm hiểu văn hóa dân gian và thưởng thức ẩm thực truyền thống góp phần làm phong phú các hoạt động phục vụ du khách.

Điểm nhấn không chỉ nằm ở việc hình thành sản phẩm mới mà còn ở cách đưa di sản đến gần hơn với du khách. Những làn điệu Xoan trở nên hấp dẫn khi gắn với câu chuyện về nguồn gốc, không gian diễn xướng và phong tục truyền thống. Các làng nghề cũng tạo sức hút khi du khách được trực tiếp quan sát quy trình sản xuất, trải nghiệm làm sản phẩm và giao lưu với người thợ. Qua đó, di sản không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn lực phát triển du lịch.

Phú Thọ hiện sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa phong phú với 2.778 di tích lịch sử, văn hóa, gần 2.000 di sản văn hóa phi vật thể và 5 di sản được UNESCO ghi danh, trong đó có Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa có chiều sâu, tạo dấu ấn riêng cho điểm đến.

Tuy nhiên, tài nguyên phong phú chỉ phát huy giá trị khi được chuyển hóa thành sản phẩm hấp dẫn, có dịch vụ chất lượng và khả năng kết nối. Từ yêu cầu đó, ngành du lịch tỉnh định hướng xây dựng các tuyến du lịch văn hóa - tâm linh kết nối Đền Hùng với Tây Thiên, Tam Đảo, Thanh Thủy và các vùng văn hóa dân tộc. Qua đó, mỗi hành trình không chỉ kết nối các điểm đến mà còn tạo nên những trải nghiệm xuyên suốt về lịch sử, văn hóa và thiên nhiên.

Ông Đặng Tuấn Hùng - Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Phú Thọ có lợi thế về hạ tầng, cảnh quan và tài nguyên văn hóa để phát triển du lịch chất lượng cao. Trong đó, du lịch văn hóa, tâm linh tiếp tục là sản phẩm đặc trưng, gắn với các tuyến kết nối không gian lịch sử, tín ngưỡng dân gian; đồng thời mở rộng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và cộng đồng”.

Từ định hướng khai thác từng điểm đến riêng lẻ, Phú Thọ đang hướng tới xây dựng chuỗi trải nghiệm liên kết, bổ trợ lẫn nhau. Đền Hùng tiếp tục giữ vai trò điểm nhấn về cội nguồn, đồng thời mở ra hành trình khám phá thiên nhiên, văn hóa và đời sống cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Kết nối những sắc màu, tạo sức hút bốn mùa

Nếu di sản là nền tảng tạo nên thương hiệu du lịch Đất Tổ, thì cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc là lợi thế để Phú Thọ mở rộng không gian trải nghiệm, thu hút du khách quanh năm.

Mai Châu hấp dẫn du khách bởi những nếp nhà sàn truyền thống, cánh đồng xanh và bản làng nép mình giữa núi đồi Tây Bắc.

Các điểm đến trên địa bàn tỉnh có điều kiện hình thành những hành trình đa dạng, kết hợp hành hương về Đền Hùng với nghỉ dưỡng khoáng nóng Thanh Thủy; khám phá Tam Đảo, Đại Lải, Vườn quốc gia Xuân Sơn, đồi chè Long Cốc; trải nghiệm văn hóa Mường, Thái tại Mai Châu, Kim Bôi và vùng hồ Hòa Bình. Sự đa dạng về địa hình, cảnh quan và văn hóa tạo điều kiện phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái và trải nghiệm cộng đồng.

Người dân ngày càng khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển du lịch cộng đồng. Tại xóm Nhót (xã Mai Châu), chị Lò Thị Hiếu sử dụng vốn vay giải quyết việc làm để cải tạo nhà sàn, phát triển dịch vụ homestay, đón 150 - 200 lượt khách/tháng vào mùa cao điểm, tạo việc làm cho lao động địa phương. Mô hình cho thấy sản phẩm du lịch bản sắc có thể bắt đầu từ chính nếp nhà, ẩm thực và sự thân thiện của người dân.

Tại xã Vân Sơn, chuyển đổi số góp phần quảng bá tiềm năng du lịch. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Duy Tư trực tiếp thực hiện các video giới thiệu cảnh quan, văn hóa Mường trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và góp phần quảng bá điểm đến.

Bên cạnh đó, việc đưa các sản vật, làng nghề và sản phẩm OCOP như chè Long Cốc, bưởi Đoan Hùng, thịt chua Thanh Sơn, mì gạo Hùng Lô, thổ cẩm sáp ong vào hành trình du lịch giúp gia tăng giá trị sản phẩm địa phương. Du khách không chỉ mua đặc sản mà còn có cơ hội tìm hiểu quy trình sản xuất, khám phá câu chuyện văn hóa phía sau mỗi sản phẩm.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Nguyễn Ngọc Lân nhận định, không gian phát triển mới tạo điều kiện để Phú Thọ chuyển từ khai thác các điểm đến riêng lẻ sang xây dựng tour liên kết, đa dạng trải nghiệm. Chương trình Famtrip - Presstrip “Du lịch Phú Thọ kết nối miền di sản - trải nghiệm đa sắc”, với sự tham gia của hơn 40 đơn vị lữ hành và truyền thông, là một trong những hoạt động thúc đẩy kết nối, quảng bá và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Khu du lịch Tam Đảo tổ chức các đêm nhạc acoustic, ballad ngoài trời, tạo thêm sản phẩm giải trí thu hút du khách.

Định hướng phát triển du lịch được cụ thể hóa trong Đề án Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030, ban hành kèm Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 15/7/2026. Tỉnh hướng tới chuyển từ du lịch tham quan theo mùa vụ sang phát triển trải nghiệm quanh năm, trong đó chính quyền giữ vai trò kiến tạo, doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt và người dân là chủ thể. Công nghệ số tiếp tục được ứng dụng thông qua bản đồ số, thư viện 3D, thực tế ảo 360 độ, giúp du khách tiếp cận thông tin và lựa chọn điểm đến thuận tiện hơn.

Những nỗ lực phát triển du lịch bước đầu mang lại kết quả tích cực.

9 tháng năm 2026, Phú Thọ đón khoảng 13,4 triệu lượt khách, trong đó có 4,16 triệu lượt khách lưu trú; doanh thu du lịch đạt gần 13.700 tỷ đồng. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đón ít nhất 20 triệu lượt khách, doanh thu đạt 26.500 tỷ đồng.

Dù còn những thách thức về hạ tầng và tính đồng bộ dịch vụ, việc Phú Thọ chủ động thay đổi tư duy khai thác tài nguyên, biến các điểm đến, di sản hay các bản làng thành chuỗi giá trị gắn kết đang đặt nền móng vững chắc cho một thương hiệu du lịch bền vững, hấp dẫn suốt bốn mùa.