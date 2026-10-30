Kiến tạo núi U Bò-hồ Thác Chuối trở thành một biểu tượng du lịch mới (*)

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công dự án - Ảnh: X.P

Kính thưa đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị;

Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban chính sách và Chiến lược Trung ương;

Kính thưa đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng;

Kính thưa đồng chí Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Trị;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Sun Group,

Kính thưa toàn thể các đồng chí và bà con Nhân dân;

Quảng Trị là vùng đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng những cảnh quan kỳ vĩ, mang trong mình những giá trị khác biệt hiếm có. Từ Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng với hệ thống hang động nổi tiếng toàn cầu, đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, những đỉnh núi cao chìm trong biển mây, những cánh rừng phong chuyển sắc đỏ tựa châu Âu thu nhỏ giữa miền nhiệt đới, những thác nước nguyên sơ và những bãi biển trải dài tuyệt đẹp. Hiếm có vùng đất nào hội tụ trong cùng một không gian sự đa dạng đầy cuốn hút như Quảng Trị.

Chính sự hội tụ đặc biệt ấy đã tạo nên lợi thế khác biệt và mở ra cơ hội để Quảng Trị phát triển những sản phẩm du lịch đặc thù có sức cạnh tranh không chỉ ở tầm quốc gia mà còn vươn ra thế giới. Do đó, bên cạnh việc phát huy giá trị của những di sản, danh thắng đã nổi tiếng, tỉnh đặc biệt chú trọng khai mở tiềm năng của những vùng thiên nhiên còn nguyên sơ, có cảnh quan đặc sắc, khí hậu khác biệt và khả năng hình thành những không gian du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quy mô lớn. Đây là hướng đi quan trọng để Quảng Trị không chỉ là điểm đến tham quan, khám phá, mà còn trở thành điểm đến phục vụ nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên chất lượng cao, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Thưa toàn thể quý vị,

Núi U Bò-hồ Thác Chuối chính là một trong những không gian giàu tiềm năng để hiện thực hóa định hướng ấy. Nằm giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi đây hội tụ những giá trị đặc sắc của núi cao, rừng xanh, mặt hồ thơ mộng và khí hậu trong lành. Điểm khác biệt nổi bật của núi U Bò-hồ Thác Chuối không nằm ở một thắng cảnh đơn lẻ, mà ở sự kết hợp hài hòa giữa núi-rừng-hồ trong một không gian sinh thái thống nhất, vừa hùng vĩ, vừa yên bình, vừa mang vẻ đẹp nguyên sơ.

Chính những giá trị ấy tạo nên nền tảng để hình thành một quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí có bản sắc riêng, nơi thiên nhiên là giá trị cốt lõi, là sức hấp dẫn khác biệt và là lợi thế cạnh tranh bền vững. Chúng tôi mong muốn sẽ từng bước đưa núi U Bò-hồ Thác Chuối trở thành một biểu tượng du lịch mới của Quảng Trị, không chỉ có sức hút ở tầm quốc gia mà còn trên toàn cầu.

Quang cảnh lễ khởi công - Ảnh: X.P

Kính thưa quý vị đại biểu,

Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò-hồ Thác Chuối là một dự án có quy mô lớn, nằm trong vùng đệm của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng. Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư, tỉnh Quảng Trị đã xác định một nguyên tắc xuyên suốt: Phát triển du lịch phải gắn liền với bảo tồn di sản; khai thác tiềm năng thiên nhiên phải đi đôi với gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường và bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Với tinh thần đó, dự án đã được đánh giá tác động di sản, được Hội đồng chuyên gia trong nước và quốc tế thẩm định tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hồ sơ đã được gửi UNESCO để trao đổi, tham vấn. Đồng thời, dự án đã trải qua quá trình xem xét, thẩm định kỹ lưỡng. Đây là quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc và thận trọng, thể hiện trách nhiệm cao của chính quyền và nhà đầu tư đối với một dự án có ý nghĩa quan trọng, được triển khai tại khu vực có giá trị thiên nhiên đặc biệt.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Hôm nay là một dấu mốc hết sức quan trọng, khi tỉnh Quảng Trị trao cho Tập đoàn Sun Group một viên ngọc quý, một tài sản vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, giá trị của viên ngọc ấy không chỉ nằm ở vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo, mà còn ở tiềm năng phát triển to lớn nếu được đầu tư, khai thác đúng hướng, xứng tầm và bền vững.

Vì vậy, việc lựa chọn một nhà đầu tư có đủ tâm huyết, tầm nhìn và năng lực để gìn giữ, phát huy những giá trị ấy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chúng tôi tin tưởng vào Tập đoàn Sun Group-một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Với tiềm lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm phát triển nhiều dự án quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế, đặc biệt là năng lực tổ chức triển khai với tiến độ thần tốc, chất lượng và hiệu quả, Sun Group đã góp phần thay đổi diện mạo, nâng tầm vị thế du lịch của nhiều địa phương trên cả nước.

Với năng lực, kinh nghiệm và những thành công đã được khẳng định, tỉnh Quảng Trị tin tưởng và kỳ vọng Sun Group sẽ đánh thức tiềm năng, phát huy giá trị đặc biệt của núi U Bò-hồ Thác Chuối, kiến tạo nơi đây trở thành một biểu tượng du lịch mới, một điểm đến không chỉ ở đẳng cấp quốc gia và còn vươn tầm quốc tế.

Quan trọng hơn, giá trị của dự án không chỉ được đo bằng quy mô đầu tư hay đẳng cấp của các công trình, mà còn bằng những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân: Tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, mở ra những cơ hội phát triển mới và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Trị.

Để hiện thực hóa kỳ vọng đó, tôi đề nghị Tập đoàn Sun Group ngay sau lễ khởi công tập trung cao nhất nguồn lực, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các hạng mục, phát huy năng lực và kinh nghiệm triển khai thần tốc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và gìn giữ cảnh quan, môi trường sinh thái; phấn đấu đưa giai đoạn 1 của dự án vào khai thác trong nửa đầu năm 2028.

Đặc biệt, trong suốt quá trình triển khai và vận hành dự án, nhà đầu tư phải thực hiện nghiêm túc các cam kết về bảo vệ môi trường, bảo tồn tối đa cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái; đồng thời quan tâm đến sinh kế, việc làm và đời sống của người dân trong khu vực, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn.

Thành công của dự án không chỉ được đo bằng quy mô đầu tư, lượng khách hay doanh thu, mà quan trọng hơn là những giá trị bền vững để lại cho thiên nhiên, những cơ hội phát triển tạo ra cho địa phương và sự cải thiện thực chất trong đời sống của người dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án - Ảnh: X.P

Về phía địa phương, tỉnh Quảng Trị xác định Sun Group là một nhà đầu tư chiến lược, có vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa khát vọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tỉnh cam kết đồng hành ở mức cao nhất, hỗ trợ bằng những hành động cụ thể, thực chất; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai nhanh, hiệu quả. Mỗi cấp, mỗi ngành phải xác định thành công của dự án cũng chính là trách nhiệm và thành công của địa phương.

Tôi cũng mong muốn bà con Nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là Nhân dân các xã trong khu vực dự án, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ, đồng hành và tích cực giám sát quá trình triển khai. Chính người dân sẽ là những người được hưởng lợi thiết thực từ sự phát triển của dự án, thông qua những cơ hội việc làm, sinh kế mới, thu nhập tốt hơn và chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao.

Chúng tôi mong muốn rằng, sau khi dự án hoàn thành, núi U Bò-hồ Thác Chuối không chỉ trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng, mà còn là hình mẫu về sự hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao đời sống Nhân dân; để những giá trị quý báu mà thiên nhiên ban tặng cho Quảng Trị được gìn giữ, phát huy và trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Đồng thời, tôi tin tưởng và thực sự kỳ vọng lễ khởi công hôm nay sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác sâu rộng, bền chặt hơn giữa tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn Sun Group, Sun Group sẽ trở thành một nhà đầu tư chiến lược, góp phần làm đẹp vùng đất nhiều tiềm năng này, đúng như slogan của Tập đoàn đã đề ra.

Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, xin chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

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(*) Đầu đề do tòa soạn rút từ bài phát biểu.