Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49. Ảnh: TTXVN

Khẳng định bản lĩnh và tầm vóc trên nền tảng đoàn kết

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 cùng các hội nghị cấp cao liên quan vừa diễn ra tại Thủ đô Manila, Philippines xoay quanh chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung”. Bên cạnh sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao các quốc gia thành viên trong khối, sự kiện còn có sự tham dự của Thủ tướng Canada, Tổng thống Brazil, Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), phản ánh sức hút và vị thế ngày càng gia tăng của khu vực trên trường quốc tế.

Tổng thống nước chủ nhà Philippines Ferdinand Marcos nhấn mạnh, biểu tượng “con thuyền di sản” của ASEAN năm 2026 tượng trưng cho tinh thần đồng lòng của các nước thành viên, cùng nhau vượt qua những “con sóng lớn”. Những thách thức này bao gồm căng thẳng địa chính trị, bất ổn kinh tế, tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và các mối đe dọa an ninh xuyên quốc gia.

Theo Tổng thống Philippines, sức mạnh nội sinh của ASEAN được hun đúc từ tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và sự đồng hành nhất quán hướng tới các mục tiêu chung. Nền tảng vững chắc này đã tạo đà để Hiệp hội triển khai hiệu quả 3 trọng tâm hợp tác ngay trong năm bản lề thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, bao gồm bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh khu vực, thúc đẩy thịnh vượng kinh tế và không ngừng nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos bày tỏ niềm tin sâu sắc rằng sự tin cậy chiến lược giữa các quốc gia thành viên, khả năng thích ứng linh hoạt trước biến động cùng việc kiên định tuân thủ các nguyên tắc nền tảng như tôn trọng lẫn nhau, không đe dọa sử dụng vũ lực và giải quyết hòa bình mọi tranh chấp sẽ tiếp tục giữ vai trò là “mỏ neo” vững chắc cho tương lai hợp tác của khối. Những quyết sách được thông qua tại chuỗi hội nghị lần này mang ý nghĩa định hình phương thức ứng phó của ASEAN trước thách thức thời đại, tận dụng tối đa cơ hội phát triển và chuẩn bị hành trang vững vàng cho các thế hệ mai sau.

Tại lễ khai mạc, các nhà lãnh đạo chứng kiến ba hoạt động đáng chú ý: công bố biểu tượng mới của ASEAN sau khi Timor-Leste trở thành thành viên thứ 11; nghi thức nộp lưu chiểu Hiệp định khung ASEAN về Kinh tế số (DEFA); và trao Giải thưởng ASEAN 2026 cho bà Hla Hla Aung (Myanmar), ghi nhận những đóng góp trong nâng cao khả năng tự cường và ứng phó với thảm họa của cộng đồng.

Tại phiên họp toàn thể, lãnh đạo các nước ASEAN đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN, góp phần giúp Hiệp hội ứng phó với nhiều khó khăn trong năm đầu triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Trong năm 2026, ASEAN đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên cả 3 trụ cột. Ở lĩnh vực chính trị - an ninh, Hiệp hội giữ vững vai trò trung tâm thông qua việc đề cao Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), đẩy mạnh hợp tác biển và mở rộng quan hệ đối ngoại. Về kinh tế, ASEAN tăng cường khả năng tự cường, chủ động ứng phó với các cú sốc, nhất là tác động từ khủng hoảng tại Trung Đông. Liên kết kinh tế khu vực tiếp tục được thúc đẩy thông qua việc hoàn tất nâng cấp Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) và ký kết Hiệp định khung ASEAN về Kinh tế số (DEFA). Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, Hiệp hội ưu tiên các chính sách an sinh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Những định hướng chiến lược và cam kết hành động thực chất

Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, nhận định ASEAN đang đứng trước nhiều cơ hội chiến lược để bứt phá, song cũng phải đối mặt với không ít thách thức, đòi hỏi các nước thành viên củng cố đoàn kết và thống nhất tầm nhìn chung. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề xuất ba định hướng chiến lược nhằm tạo động lực mới cho hợp tác khu vực.

Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49. Ảnh: TTXVN

Thứ nhất, kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định thông qua tăng cường đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, pháp luật; vận hành hiệu quả Diễn đàn Cố vấn pháp lý ASEAN về công pháp quốc tế (AFLA); đồng thời sớm xây dựng Quy tắc điều phối và thông tin về ứng phó với khủng hoảng khẩn cấp của Hội đồng Điều phối ASEAN.

Thứ hai, kiến tạo nền tảng phát triển năng động, tự cường thông qua triển khai hiệu quả DEFA, bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng và an ninh lương thực. Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào việc triển khai kết nối Lưới điện ASEAN (APG) và Sáng kiến Năng lượng Manila (MEI). Đồng thời, Thủ tướng đề xuất Sáng kiến “Không gian vì phát triển và khả năng chống chịu” nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế vũ trụ trong khu vực.

Thứ ba, phát huy bản sắc để xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết, bền vững thông qua đầu tư phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng số, tạo thuận lợi cho di chuyển lao động trong khu vực và bảo đảm an sinh xã hội. Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh nỗ lực hoàn tất đàm phán Hiệp định thành lập Trung tâm ASEAN về các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi (ACPHEED), đồng thời đề xuất ASEAN tiên phong triển khai Nghị quyết “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì sự phát triển bền vững” của Liên hợp quốc.

Trên cơ sở những định hướng nêu trên, lãnh đạo các nước ASEAN nhất trí ưu tiên chuyển các mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 thành kết quả cụ thể. Trước những biến động địa chính trị, Hiệp hội kiên trì củng cố đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm, đồng thời tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia như lừa đảo trực tuyến, buôn bán người và ma túy. Về kinh tế, các nước tập trung nâng cao khả năng tự cường thông qua thuận lợi hóa thương mại, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) hiện có, nghiên cứu khả năng đàm phán FTA mới; đồng thời bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh nguồn nước gắn với phát triển nông nghiệp bền vững.

Trong quan hệ đối ngoại, ASEAN duy trì cách tiếp cận cân bằng, chủ động trên cơ sở luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của khối. Hiệp hội tiếp tục phát huy các cơ chế hiện có nhằm bồi đắp “văn hóa” tham vấn, đối thoại, xây dựng lòng tin và ngoại giao phòng ngừa vì hòa bình, hợp tác chung tại khu vực.

Khép lại phiên họp toàn thể với sự đồng thuận cao, lãnh đạo các quốc gia ASEAN đã thông qua và ghi nhận 87 văn kiện định hướng hợp tác trên cả 3 trụ cột Cộng đồng. Trong số này có nhiều văn kiện mang tính đột phá về quản lý thương mại chiến lược nhằm bảo đảm dòng chảy thương mại khu vực an toàn, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, tăng cường an ninh nguồn cung dầu mỏ cho khu vực, cũng như nâng cao vai trò của lực lượng thực thi pháp luật ASEAN trong công tác ứng phó và cứu trợ thảm họa khẩn cấp.