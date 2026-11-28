Phương thức sử dụng nhân lực mới

Nhìn nhận về yêu cầu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW, tại Hội thảo Giáo dục 2026 ngày 27/11, các đại biểu đã chỉ rõ lộ trình chuyển dịch mang tính bước ngoặt: từ đào tạo theo năng lực cung ứng sẵn có sang đồng kiến tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế. Từ đây, phát triển cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo tương thích với đòi hỏi của công cuộc hiện đại hóa, toàn cầu hóa.

Liên kết với Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cho thấy, trong kỷ nguyên mới, giáo dục còn phải chuẩn bị nhân lực cho cả những ngành, nghề chưa từng xuất hiện. Riêng giai đoạn 2026 - 2030, áp lực đối với cơ sở đào tạo nhân lực là ưu tiên đào tạo nguồn lực cho các lĩnh vực tạo tác động lan tỏa, thúc đẩy mô hình đầu tư và dùng chung phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hạ tầng số giữa các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để tránh đầu tư dàn trải.

Đặc biệt, đào tạo cũng mở ra phương thức sử dụng nguồn nhân lực mới, bắt đầu từ câu hỏi về nhu cầu nhân lực: ngành nào cần người, cần ở trình độ nào và người học ra trường làm được việc gì? Đào tạo và nghiên cứu phải gắn với nhu cầu phát triển của nền kinh tế, tạo ra nguồn nhân lực có năng lực làm chủ công nghệ và kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu dự phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026. Ảnh: Phạm Thắng

Tái cấu trúc và đồng kiến tạo

Nhìn ở góc độ tự chủ đại học - nơi được xác định giữ vai trò nòng cốt đào tạo nhân lực trình độ cao và bồi dưỡng nhân tài, PGS. TS. Phan Thanh Bình, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội) nhận định, khung thể chế 2025 - 2026 đang đưa ra ba “lời giải” trực tiếp cho những giới hạn trước đây. Đó là mở rộng không gian thực thi quyền tự chủ, tách dần tự chủ đại học khỏi tự bảo đảm tài chính và chuyển đầu tư công theo sứ mạng, đồng thời trao nhiều hơn quyền thiết kế quản trị cho chính cơ sở giáo dục đại học. Nhưng khung thể chế mới chỉ mở ra khả năng; tự chủ có trở thành thực chất hay không vẫn nằm ở khâu thực thi.

Với giáo dục nghề nghiệp - lĩnh vực cũng giữ vai trò then chốt trong phát triển đội ngũ lao động có kỹ năng nghề cao, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, TS. Trần Thanh Đạm cho rằng, để tạo đột phá trong giai đoạn mới, cần đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ năng của doanh nghiệp, khả năng thích ứng và phát triển nghề nghiệp của người lao động, cũng như khả năng cung ứng, cập nhật kỹ năng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

“Đột phá giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn 2026 - 2030 là đổi mới cơ chế vận hành, hoàn thiện chính sách và tập trung, huy động nguồn lực theo nhu cầu kỹ năng và kết quả đào tạo. Qua đó, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”, TS. Trần Thanh Đạm nói.

Đầu tư có ưu tiên, có đặc thù

Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, TS. Trần Đoàn Kim, Giám đốc Trung tâm Phát triển Tiềm năng Việt, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận định, với hơn 52,4 triệu lao động đang làm việc, chính sách nhân lực quốc gia không thể chỉ tập trung vào người học mới mà còn phải coi nâng cấp kỹ năng và đào tạo lại cho lực lượng lao động hiện hữu là trọng tâm. Đồng thời, chính sách đã từng bước chuyển từ định hướng khái quát sang xác lập chỉ tiêu định lượng về nhân lực. Để các chỉ tiêu này thành căn cứ điều hành hiệu quả, cần bổ sung hệ thống dự báo cung - cầu nhân lực theo từng nhóm công nghệ, nghề nghiệp, trình độ và địa bàn; đồng thời làm rõ khả năng cung ứng của các cơ sở đào tạo và nhu cầu tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp.

“Việc phân bổ nguồn lực cần từng bước chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu dựa trên quy mô và lịch sử hoạt động của cơ sở đào tạo sang căn cứ vào nhu cầu nhân lực, chất lượng đầu ra và hiệu quả sử dụng sau đào tạo. Đối với các ngành công nghệ chiến lược có chi phí đào tạo cao, ngân sách nhà nước có thể ưu tiên đầu tư hạ tầng và nghiên cứu nền tảng; cơ sở giáo dục tổ chức đào tạo; doanh nghiệp đóng góp công nghệ, chuyên gia, địa điểm thực hành, cơ hội thực tập và kinh phí theo thỏa thuận”, TS. Trần Đoàn Kim đề xuất.

“Đột phá về thể chế để giải phóng nguồn lực. Đột phá về đào tạo để nâng tầm năng lực. Đột phá về trọng dụng nhân tài để khơi dậy khát vọng cống hiến. Đó chính là những nền tảng quan trọng để xây dựng Việt Nam hiện đại, công bằng, nhân văn và phát triển bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, GS. TSKH. BS. Dương Quý Sỹ nhận định.