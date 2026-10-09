Kiến tạo nền tảng, nâng tầm quản trị - Tạo động lực tăng trưởng

Phóng viên: Thưa đồng chí, với Phú Thọ, trong bối cảnh tỉnh xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số, CĐS được kỳ vọng đóng góp như thế nào vào việc tạo lập nền tảng và động lực mới cho tăng trưởng?

Đồng chí Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Đồng chí Nguyễn Minh Tường: Quán triệt sâu sắc định hướng của Trung ương về xây dựng mô hình phát triển mới, Phú Thọ xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS là những động lực quan trọng, dẫn dắt quá trình phát triển nhanh và bền vững, gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Trong đó, CĐS phải tạo ra bước chuyển thực chất trong phương thức quản trị: Từ làm theo kế hoạch sang quản trị theo mục tiêu, sản phẩm và hiệu quả; từ quản lý dựa trên văn bản, báo cáo sang điều hành dựa trên nền tảng số và dữ liệu. Quan trọng hơn, CĐS phải tạo ra những giá trị thiết thực cho người dân, giúp người dân chủ động tiếp cận, sử dụng và thụ hưởng các tiện ích số, từ đó từng bước hình thành xã hội số. Cùng với đó, kinh tế số sẽ trở thành một động lực tăng trưởng mới với 567 doanh nghiệp phần mềm, 3.300 doanh nghiệp đăng ký có hoạt động nội dung số và 1.611 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ số, tạo dư địa để Phú Thọ thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 11 - 12% mỗi năm giai đoạn 2026 - 2030.

Phóng viên: Để CĐS tạo ra những kết quả thực chất, các yếu tố về hạ tầng, kiến trúc số và các nền tảng số, dữ liệu dùng chung có ý nghĩa như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Minh Tường: Hạ tầng, kiến trúc số, nền tảng số và dữ liệu chính là nền tảng cốt lõi, tạo “mạch sống” cho quá trình CĐS. Vì vậy, Phú Thọ đang tập trung xây dựng đồng bộ từ hạ tầng, kiến trúc đến các nền tảng và dữ liệu dùng chung, bảo đảm các hệ thống có thể kết nối, liên thông và khai thác hiệu quả. Hiện nay, cáp quang băng rộng đã phủ đến 148 xã, phường; 5G phủ tới 100% đô thị trung tâm, khu công nghiệp; tỷ lệ dân số được phủ sóng mạng 5G đạt trên 65%, vượt chỉ tiêu năm 2026. Tỉnh đã ban hành Chiến lược dữ liệu tỉnh đến năm 2030; Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung phiên bản 1.0, tạo cơ sở thống nhất trong xây dựng, chuẩn hóa, chia sẻ và khai thác dữ liệu. Tại các cơ quan Đảng của tỉnh, tỷ lệ xử lý văn bản toàn trình đạt trên 92%, đứng đầu cả nước. 3 Trung tâm dữ liệu với tổng năng lực lưu trữ 600 TB đang hợp nhất; 6 cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, 7 CSDL chuyên ngành trọng điểm và 47 CSDL do tỉnh quản lý từng bước được kết nối, cập nhật, chuẩn hóa; kho dữ liệu dùng chung của tỉnh đang tập trung xây dựng, từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu số đồng bộ, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Phóng viên: Thưa đồng chí, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, kết nối dữ liệu giữa các ngành, lĩnh vực. Tỉnh Phú Thọ đang triển khai nhiệm vụ này như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Minh Tường: Từ ngày 4/8/2026, tỉnh Phú Thọ triển khai Chiến dịch "90 ngày xây dựng, hoàn thiện Kho dữ liệu tỉnh"; đồng thời phê duyệt Danh mục cơ sở dữ liệu của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp có trách nhiệm rà soát, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Mục tiêu đặt ra: 100% CSDL chuyên ngành hiện có và 100% CSDL thuộc Danh mục CSDL của tỉnh sẽ có phương án, sẵn sàng tích hợp, kết nối, chia sẻ và đồng bộ về Kho dữ liệu tỉnh. 50% CSDL dùng chung được đồng bộ về Kho dữ liệu trong giai đoạn này. Kho dữ liệu tỉnh vận hành thử nghiệm trong tháng 10/2026 và đưa vào khai thác chính thức trước ngày 10/12/2026.

Phóng viên: Tỉnh đang thí điểm Hệ thống quản lý, điều hành kinh tế - xã hội tích hợp nhiều lĩnh vực, cùng các công cụ phân tích, cảnh báo và hỗ trợ bằng AI. Theo đồng chí, công cụ này sẽ tạo ra những thay đổi gì trong phương thức lãnh đạo, điều hành?

Đồng chí Nguyễn Minh Tường: Hệ thống quản trị, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đang được đưa vào vận hành thí điểm với hơn 25 mô-đun, tích hợp dữ liệu trên nhiều lĩnh vực, từ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đầu tư công, thu ngân sách, phát triển doanh nghiệp, cải cách hành chính đến tổ chức bộ máy và xây dựng Đảng. Qua đó, cá nhân lãnh đạo có thể theo dõi toàn diện tình hình, nắm tiến độ thực hiện; đồng thời đánh giá cụ thể mức độ hoàn thành nhiệm vụ qua các chỉ số KPI, OKR. Hệ thống tích hợp các công cụ phân tích và trợ lý AI, hỗ trợ tổng hợp dữ liệu, nhận diện xu hướng, phát hiện vấn đề và đưa ra cảnh báo sớm. Đây là bước chuyển từ điều hành dựa trên thông tin báo cáo sang điều hành dựa trên dữ liệu, từ xử lý khi vấn đề phát sinh sang chủ động dự báo và hỗ trợ ra quyết định. Từ đó, nâng cao chất lượng lãnh đạo, điều hành và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Phóng viên: Theo đánh giá của đồng chí, hiện nay, Phú Thọ còn những điểm nghẽn nào trong CĐS cần ưu tiên tháo gỡ? Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung vào những giải pháp gì để CĐS phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh?

Đồng chí Nguyễn Minh Tường: Thực tế, CĐS ở Phú Thọ vẫn còn một số điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, dữ liệu, công nghệ và nhân lực, cần những giải pháp tháo gỡ đồng bộ, ưu tiên những vấn đề có tính nền tảng và tạo tác động lan tỏa. Để CĐS tạo động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh, trước hết, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu cho tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox), tạo hành lang để mạnh dạn thí điểm các mô hình, công nghệ mới trong AI, dữ liệu và CĐS. Tập trung hoàn thiện hạ tầng số, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu, bảo đảm dữ liệu được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả. Đối với AI, sẽ chuyển từ các ứng dụng thí điểm sang những bài toán cụ thể, có khả năng đo lường hiệu quả, từng bước ứng dụng AI vào phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định. Đồng thời, phối hợp tham mưu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số, nhất là ở cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh các hình thức đào tạo trực tuyến trên nền tảng MOOC, BCANet, Bình dân học vụ số; đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội và sự tham gia của doanh nghiệp công nghệ.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!