Kiến tạo nền tảng để đất nước tiếp đà bứt phá

Đồng bộ pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Thông tin nhanh về tình hình đất nước tại phiên khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực dù đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Mức tăng trưởng GDP đạt 9,01% so với cùng kỳ, cao nhất trong 15 năm trở lại đây. Để tiếp tục bứt phá và duy trì đà tăng trưởng này, việc gắn kết chặt chẽ giữa hoàn thiện thể chế với tổ chức thực hiện, giữa mục tiêu phát triển với khả năng huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực là yêu cầu mang tính sống còn.

Cử tri kỳ vọng mỗi quyết sách của Quốc hội phải thật sự nhanh, đúng, trúng, khả thi, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn. Ảnh: Quang Khánh

Tại kỳ họp này, Quốc hội tập trung xem xét 47 dự án luật, nghị quyết. Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay. Các dự án luật có phạm vi điều chỉnh rất rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực trọng yếu như đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư và ngân sách nhà nước. Với tinh thần ấy, Quốc hội đặt ra yêu cầu các quyết sách ban hành phải bảo đảm chất lượng, khả thi, đồng bộ và thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Theo dõi ngày làm việc chính thức đầu tiên của Quốc hội, nhiều đại biểu HĐND đánh giá đây là hành động thiết thực nhằm thể chế hóa các chủ trương lớn từ Hội nghị Trung ương 4 vừa diễn ra. Đặc biệt, các định hướng lớn của kỳ họp đã bám sát Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới. Trong đó, có mục tiêu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo nguyên tắc "việc gì cấp nào làm tốt hơn thì giao cho cấp đó". Bởi, thực tiễn tại cơ sở đã chỉ rõ địa phương chỉ có thể phát huy tính chủ động khi có một hành lang pháp lý minh bạch, không chồng chéo.

Đại biểu HĐND phường Hiệp Hòa (Quảng Ninh) Đinh Văn Giang nhận định, những dự án luật quan trọng về đầu tư, ngân sách, đất đai mà Quốc hội dự kiến thông qua tại kỳ họp này là công cụ pháp lý tối quan trọng để các địa phương hiện thực hóa chủ trương phân quyền của Trung ương. Tinh thần bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc sẽ giúp tháo gỡ các vướng mắc đang là lực cản của sự phát triển. Khi Trung ương giao quyền đi liền với bố trí nguồn lực thông qua các quy định luật rõ ràng, HĐND các cấp sẽ tự tin ban hành những quyết sách sát thực tiễn địa bàn nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế phát triển.

Không để thận trọng trở thành lý do trì hoãn

Đối với nhiều cử tri, khối lượng công việc tại kỳ họp càng lớn thì yêu cầu về chất lượng và trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội càng phải cao. Mối quan tâm này của cử tri đã được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc: những vấn đề đã rõ, đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn thì tập trung xem xét, quyết định kịp thời. "Không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, nhưng cũng không lấy sự thận trọng làm lý do trì hoãn" là thông điệp rất quan trọng được phát đi. Quốc hội quyết tâm để mỗi quyết sách đều xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực, điều kiện tổ chức thực hiện, cơ chế kiểm tra, giám sát cùng tính khả thi, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XVI. Ảnh: Phạm Thắng

Quan điểm chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Quốc hội nhận được sự đồng thuận rất cao từ cử tri nhờ sự tương thích sâu sắc với định hướng công tác cán bộ của Hội nghị Trung ương 4 vừa qua. Cụ thể là tinh thần Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Theo cử tri Vũ Văn Nhỏ, đảng viên, cán bộ hưu trí phường Cầu Giấy (TP. Hà Nội), trong giai đoạn hiện nay, Trung ương yêu cầu dứt khoát bảo vệ người dám đổi mới, sáng tạo và đánh giá cán bộ thông qua sản phẩm thực chất. Song, sự e ngại, tâm lý sợ sai, viện cớ "thận trọng" vẫn còn tồn tại ở một bộ phận cán bộ thi hành công vụ do các quy định pháp luật đôi chỗ còn độ trễ hoặc thiếu thống nhất.

Cùng đánh giá rất cao thông điệp tại phiên khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cử tri Nguyễn Văn Hùng, phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng kỳ vọng, việc Quốc hội giải quyết thấu đáo những vấn đề lớn, vấn đề khó còn ý kiến khác nhau và dứt khoát không trì hoãn quyết sách sẽ trở thành điểm tựa cho cán bộ cơ sở phát huy hết năng lực, sở trường. Đồng thời, những quyết sách thật sự nhanh, đúng, trúng, khả thi từ nghị trường sẽ trực tiếp xóa bỏ môi trường nuôi dưỡng căn bệnh đùn đẩy trách nhiệm. Có luật pháp rõ ràng bảo vệ, cán bộ mới dám hành động bứt phá. Từ đó, tổ chức mới có cơ sở để đánh giá thực chất ai thực sự làm được việc theo đúng tinh thần nghị quyết của Đảng.

Theo dõi phiên khai mạc hôm qua, niềm tin của cử tri cả nước càng được củng cố khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, mỗi ý kiến, mỗi quyết định phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân lên trên hết. Bày tỏ sự đồng tình cao với yêu cầu của lãnh đạo Quốc hội, cử tri Trần Thị Thu Hiền ở phường Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) cho biết: chúng tôi kỳ vọng các dự án luật khi được thông qua sẽ giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đi thẳng vào cuộc sống, hỗ trợ trực tiếp cho sự phát triển của doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân.

Để đáp ứng những yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc lại quan điểm của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Tầm nhìn phải đủ rộng để bao quát những vấn đề căn bản của quốc gia; đủ lớn để quy tụ khát vọng của toàn dân tộc; đủ bền để nối tiếp trách nhiệm qua nhiều thế hệ; đủ mở để thích ứng với những thay đổi chưa thể biết trước”. Dưới sự dẫn dắt của tầm nhìn chiến lược đó và tinh thần “Chính xác - Kịp thời - Mở đường - Phát triển”, hệ thống chính trị, cử tri, Nhân dân cả nước đặt niềm tin vững chắc vào một kỳ họp Quốc hội chất lượng, kiến tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.