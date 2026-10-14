Kiến tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp du lịch phát triển bền vững

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì hội nghị đối thoại với doanh nghiệp du lịch. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại hội nghị, các doanh nghiệp kiến nghị thành phố và các sở, ngành tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn về cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch; xúc tiến, kích cầu du lịch; phát triển sản phẩm, thị trường; vệ sinh, môi trường du lịch; thủ tục nhập cảnh; cơ chế giảm tiền thuê đất…

Trong đó, Công ty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng kiến nghị tăng cường kết nối giao thông công cộng giữa Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và các khu du lịch; nghiên cứu mở mới hệ thống tàu điện hoặc nâng cao chất lượng các tuyến xe buýt kết nối sân bay với trung tâm thành phố và các khu du lịch trọng điểm.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC HÀ

Các hãng hàng không như: Vietnam Airlines, Vietravel Airlines, Vietjet Air kiến nghị thành phố có các giải pháp để giảm khoảng cách giữa mùa thấp điểm và cao điểm; có cơ chế hỗ trợ đường bay mới và thuê chuyến; phối hợp quảng bá, xúc tiến đa dạng hóa các thị trường.

Hiệp hội Du lịch thành phố và các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch kiến nghị thành phố chuyển mạnh từ tư duy thu hút số lượng khách sang nâng cao chất lượng khách, thời gian lưu trú và mức chi tiêu; phát triển kinh tế đêm…

Đại diện Hiệp hội Du lịch thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC HÀ

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; đồng thời khẳng định du lịch là thế mạnh của thành phố, việc phát huy những tiềm năng, lợi thế, năng lực của ngành du lịch có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thành phố tập trung tăng trưởng hai con số năm 2026 và những năm tiếp theo.

Hội nghị đối thoại là dịp để lãnh đạo thành phố lắng nghe khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư kinh doanh; đóng góp ý tưởng, sáng kiến phát triển du lịch thành phố, nhận diện những điểm nghẽn và đưa ra giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, thành phố luôn sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp trên cơ sở tuân thủ nghiêm quy định pháp luật. Đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp để tháo gỡ các vướng mắc; nghiên cứu các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch có tính đặc trưng, khác biệt và sức cạnh tranh cao; đưa du lịch là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế, hình ảnh thành phố trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lũy kế 9 tháng năm 2026, khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 15,8 triệu lượt, tăng hơn 26,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 7,7 triệu lượt, tăng hơn 28%; khách nội địa ước đạt hơn 8,1 triệu lượt, tăng hơn 24%. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành 9 tháng ước đạt hơn 56,9 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm 2025.