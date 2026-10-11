Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, mở đường cho doanh nghiệp phát triển

Lực lượng nòng cốt tạo sức bật về tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, khi mục tiêu không chỉ dừng ở việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong một vài năm, mà hướng tới xây dựng nền tảng để phát triển nhanh, bền vững và hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Trong giai đoạn phát triển mới, vai trò của doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam không chỉ dừng ở việc tạo ra của cải, việc làm và đóng góp ngân sách, mà đang trở thành một trong những lực lượng quan trọng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước.

ĐBQH Trần Văn Lâm (Ảnh: Hoàng Bích).

Đánh giá về bước chuyển trong tư duy điều hành, kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp với Người Đưa Tin, ĐBQH Trần Văn Lâm (đoàn Tp.Bắc Ninh) cho biết, Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước; Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài… và một loạt các nghị quyết khác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, giáo dục đã nêu rất cụ thể. Trên tinh thần đó, Quốc hội đã tích cực xây dựng, làm luật để thể chế hóa các nghị quyết.

"Kết quả nhìn rõ là số lượng các luật được đưa ra xem xét, sửa đổi trong một thời gian ngắn, đặc biệt là trong các kỳ họp Quốc hội gần đây. Các ĐBQH, kể cả những đại biểu mới nhưng cũng đã nhanh chóng tiếp cận công việc. Quốc hội cũng đã xây dựng chương trình lập pháp với khối lượng công việc khổng lồ", đại biểu Trần Văn Lâm chia sẻ.

Dấu ấn trong công tác lập pháp tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã xem xét thông qua 9 luật và 31 nghị quyết, trong đó có 5 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI (Ảnh: Media Quốc hội).

Hay tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực tế, tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Và tới đây dự kiến thông qua khoảng gần 50 luật tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.

"Với khối lượng lớn các luật được thông qua, điều đó thể hiện quyết tâm của Quốc hội nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các quan điểm của Đảng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế -xã hội của đất nước", đại biểu Trần Văn Lâm nêu rõ.

Theo đại biểu Trần Văn Lâm, đối với cộng đồng doanh nghiệp, đây là lực lượng tiên phong, nòng cốt tạo ra sức bật về tăng trưởng. "Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, phải đặc biệt coi trọng phát triển lực lượng này, qua đó tạo ra những giá trị lớn hơn cho nền kinh tế", đại biểu Trần Văn Lâm nhấn mạnh.

Ông cho biết, Quốc hội đã sửa toàn diện các vấn đề liên quan nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Từ những chính sách về đất đai, hạ tầng, thị trường chứng khoán, bất động sản, thương mại…

"Các dự án luật đều đã được rà soát kịp thời, phối hợp cùng Chính phủ đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật để sửa đổi toàn diện", đại biểu Trần Văn Lâm cho biết. Đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan để kịp thời thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp.

Theo đại biểu, các dự án luật lần này đều quán triệt tinh thần đổi mới, tập trung cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính. Các thủ tục trong lĩnh vực kinh doanh cũng được rà soát, đẩy mạnh số hóa, thực hiện trên môi trường số nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận và triển khai. Đây là những giải pháp có tác động trực tiếp, thiết thực và đáp ứng mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp.

Với dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng nhận được nhiều ý kiến tham gia tâm huyết của các đại biểu tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ Nhất, nhiệm kỳ khóa XVI. Theo đại biểu Trần Văn Lâm những ý kiến đóng góp cũng nhằm một mục tiêu để cho doanh nghiệp có được một môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, được hỗ trợ ở mức tối đa trong khả năng cho phép để phát triển và vươn lên.

"Trên tinh thần đó, tới đây môi trường kinh doanh của doanh nghiệp sẽ ngày càng được ổn định hơn, thông thoáng, thuận lợi hơn. Đồng thời, có cơ hội để phát triển, nâng cao hiệu quả kinh doanh đóng góp cho sự phát triển, tăng trưởng của đất nước", đại biểu Trần Văn Lâm kỳ vọng.

"Tiếp sức" doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Chia sẻ về Nghị quyết về giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp với cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm đã được Quốc hội thông qua, ĐBQH Trần Hoàng Ngân (đoàn Tp. Hồ Chí Minh) cho rằng đây là giải pháp kịp thời "tiếp sức" doanh nghiệp, hộ kinh doanh, giúp tạo thêm nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh, qua đó bồi dưỡng nguồn thu và tạo dư địa cho tăng trưởng trong thời gian tới.

Theo đại biểu, cần nhìn chính sách giảm thuế trong mối quan hệ giữa hỗ trợ trước mắt và tạo nguồn lực cho phát triển lâu dài.

Đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, mỗi khoản chi phí được giảm sẽ giúp họ có thêm nguồn lực để duy trì hoạt động, đầu tư trở lại cho sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, trong điều kiện chi phí đầu vào và các yếu tố bên ngoài còn nhiều biến động, việc tạo thêm dư địa về tài chính có ý nghĩa rất quan trọng.

Tạo thêm dư địa cho tăng trưởng trong thời gian tới (Ảnh: Hữu Thắng).

"Khi doanh nghiệp có điều kiện phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh, sẽ kéo theo nhu cầu đầu tư, tạo việc làm, thúc đẩy hoạt động kinh tế và đóng góp thêm nguồn thu cho ngân sách. Vì vậy, chính sách thuế còn có khả năng tạo ra nguồn thu bền vững trong tương lai", đại biểu Ngân cho hay.

Theo đại biểu, khi doanh nghiệp có thêm nguồn lực để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, hoạt động kinh tế phát triển thì nguồn thu ngân sách cũng sẽ tăng lên.

Để chính sách phát huy hiệu quả, ông Ngân cho rằng, việc giảm thuế cần đi cùng với quản lý thuế chặt chẽ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định và ngăn chặn tình trạng lợi dụng chính sách.

Đồng thời, cần tiếp tục cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh để nguồn lực mà doanh nghiệp và hộ kinh doanh được giữ lại thực sự được đưa vào sản xuất, đầu tư và mở rộng kinh doanh.

Nếu thực hiện đồng bộ các giải pháp này, chính sách giảm thuế sẽ không chỉ giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh giải tỏa khó khăn về nguồn lực trong ngắn hạn, mà còn góp phần tạo nền tảng để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ đó, bồi dưỡng nguồn thu và tạo thêm dư địa cho tăng trưởng trong thời gian tới.

ĐBQH Phạm Văn Hoà.

Còn ĐBQH Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) nhìn nhận, các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế Nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài… đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Đặc biệt, đối với Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, sau khi Nghị quyết được ban hành, Quốc hội đã cụ thể hóa bằng nghị quyết, đồng thời Chính phủ cũng ban hành các nghị quyết để tổ chức thực hiện, triển khai.

Theo đại biểu, những chủ trương, chính sách này đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tới đây, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với nhiều dự án luật liên quan đến doanh nghiệp như bất động sản, nhà ở, chứng khoán, đất đai… Đây đều là những lĩnh vực gắn bó mật thiết với đời sống người dân, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp.

Đại biểu Phạm Văn Hoà hy vọng, sau khi các luật được ban hành và đi vào thực tiễn, những quy định mới sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế và góp phần nâng cao đời sống người dân.