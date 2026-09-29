Kiến tạo môi trường học đường an toàn

Lắng nghe tiếng nói học sinh để xây dựng trường học hạnh phúc. Ảnh: SONG THANH

Hiện nay, bạo lực học đường đã biến tướng dưới nhiều hình thức tinh vi hơn: sự kỳ thị, cô lập trong tập thể, những lời nói xúc phạm danh dự, hay hành vi bắt nạt trực tuyến, phát tán hình ảnh cá nhân trái phép.

Dù không để lại vết thương trên da thịt, nhưng những hành vi ấy lại bào mòn sức khỏe tinh thần, để lại tổn thương sâu sắc và kéo dài cho các em.

Theo khảo sát của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), 100% trẻ em được hỏi từng gặp ít nhất một dạng rủi ro trên mạng; hơn 53% từng tiếp xúc với nội dung độc hại và gần 40% từng bị lừa đảo, đe dọa trực tuyến.

Thượng tá Trần Ngọc An, Phó trưởng phòng Công tác chính trị, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, chiêu trò “bắt cóc online” nhắm vào học sinh, sinh viên nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuất hiện gần đây đang trở thành mối đe dọa thực sự đối với sự an toàn của các em.

Để bảo vệ học sinh, thời gian qua, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh trước nguy cơ bị xâm hại trên môi trường mạng.

Song song với phòng ngừa các nguy cơ từ bên ngoài, việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và giảm áp lực cũng như biến đổi tâm sinh lý hay những khúc mắc tuổi mới lớn ngay trong phạm vi nhà trường có ý nghĩa quan trọng.

Tại Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh (phường Hòa Xuân), phòng tư vấn tâm lý không còn là không gian xa lạ. Mỗi ngày, đều có học sinh chủ động tìm đến đây để trò chuyện, giãi bày những lo lắng thầm kín của mình.

“Chỉ cần có người kiên nhẫn lắng nghe mà không phán xét hay đánh giá đúng sai, chúng em đã cảm thấy dễ dàng mở lòng hơn rất nhiều. Nhờ vậy, những áp lực hay vướng mắc tuổi học trò cũng được giải tỏa kịp thời”, một học sinh chia sẻ.

Ông Trần Quốc Phong, Phó trưởng phòng Giáo dục trung học và Học sinh, sinh viên (Sở Giáo dục và Đào tạo) cho biết, các trường học trên địa bàn đang tập trung xây dựng môi trường tích cực qua các mô hình như “Trường học hạnh phúc”, “Trường học an toàn”, “Lớp học thân thiện”.

Cùng với đó, các kênh hỗ trợ thiết thực như “Điều em muốn nói”, “Hòm thư tư vấn tâm lý”, “Bạn giúp bạn”, “Câu lạc bộ kỹ năng sống”... đã trở thành nơi các em mạnh dạn chia sẻ tâm tư.

Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu quả tư vấn tâm lý học đường, thành lập các tổ tư vấn chuyên trách, bố trí giáo viên phụ trách và xây dựng nhiều chuyên đề quản lý cảm xúc, ứng xử mạng xã hội an toàn.

Năm học 2026 - 2027, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026 - 2027 đã đề ra nhiều nội dung trong đó có nội dung xây dựng văn hóa học đường.

Tại địa phương, UBND thành phố Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an, y tế, các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với nhà trường và gia đình; tăng cường giám sát an toàn trường học, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các nguy cơ mất an toàn ngay từ khi mới phát sinh.

Sự đồng lòng chung tay của toàn xã hội chính là chiếc chìa khóa để kiến tạo những “Trường học hạnh phúc”, nơi mỗi ngày đến trường của các em thực sự là một ngày vui, an toàn và đong đầy tình yêu thương.