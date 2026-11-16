Kiến tạo môi trường an ninh, an toàn cho kinh tế tư nhân phát triển

Chiều 16/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề đặt ra đối với bảo đảm an ninh kinh tế góp phần phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn hiện nay”.

Trung tướng, Tiến sĩ Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an; Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế đồng chủ trì hội thảo.

Trung tướng, Tiến sĩ Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an; Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế đồng chủ trì hội thảo.

Cùng dự hội thảo có đại diện Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng Công an; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp uy tín trong nước và quốc tế.

Kinh tế tư nhân là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế nhấn mạnh, trong tiến trình phát triển đất nước, kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò là khu vực kinh tế năng động, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân từng bước được nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn, thể hiện sự đổi mới tư duy của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trung tướng Nguyễn Sĩ Quang, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế phát biểu khai mạc hội thảo.

Từ chỗ được thừa nhận và tạo điều kiện phát triển, kinh tế tư nhân được xác định là “một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”. Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã khẳng định: Sau gần 40 năm đổi mới, kinh tế tư nhân nước ta đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Khu vực kinh tế tư nhân hiện có khoảng hơn 940 nghìn doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và sử dụng khoảng 82% tổng số lao động vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm; là lực lượng quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần xoá đói, giảm nghèo, ổn định đời sống xã hội.

Đến nay, nước ta đã có một số tập đoàn kinh tế tư nhân quy mô lớn, hoạt động đa ngành nghề, có khả năng cạnh tranh tại thị trường trong nước và quốc tế, khu vực. Đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng.

Các đại biểu dự hội thảo chiều 16/11.

Về năng lực của khu vực kinh tế tư nhân nhìn chung đã có những cải thiện nhất định, khả năng thích ứng trước nhiều biến động của tình hình trong nước và quốc tế, từng bước tham gia ngày càng sâu hơn vào chuỗi giá trị, cung ứng sản phẩm, dịch vụ khu vực, toàn cầu và khẳng định, bảo vệ thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Bước vào kỷ nguyên mới, yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước đặt ra nhiệm vụ phải tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của kinh tế tư nhân trong đổi mới mô hình tăng trưởng.

Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị đã xác định kinh tế tư nhân là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Đây là định hướng quan trọng để khu vực kinh tế tư nhân phát huy tiềm năng, thế mạnh, đóng góp vào việc hình thành các động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang nêu rõ: "Vị trí, vai trò ngày càng lớn của kinh tế tư nhân đặt ra yêu cầu phải gắn kết chặt chẽ giữa phát triển khu vực kinh tế này với bảo đảm an ninh kinh tế. Bảo đảm an ninh kinh tế phục vụ phát triển kinh tế tư nhân là yêu cầu khách quan, có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; vừa tạo lập môi trường thuận lợi, an toàn cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh, vừa khơi thông và phát huy các nguồn lực xã hội, đồng thời chủ động nhận diện, phòng ngừa, xử lý những nguy cơ, thách thức đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế".

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy sự phát triển kinh tế tư nhân còn có một số vấn đề cần phải giải quyết liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và mục tiêu phát triển bền vững.

Trong bối cảnh mới, tư duy của Đảng về công tác bảo vệ an ninh quốc gia ngày càng được phát triển theo hướng an ninh toàn diện, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo và phục vụ phát triển đất nước, lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, an ninh, trật tự phải thể hiện rõ vai trò là nền tảng cho phát triển đất nước trong bối cảnh mới.

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Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo.

Theo đó, an ninh kinh tế cần được bảo đảm trong mối liên hệ chặt chẽ với các lĩnh vực an ninh khác, gắn bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Phát huy vai trò lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ và phát triển kinh tế tư nhân

Tại hội thảo, với tinh thần khoa học, trách nhiệm, khách quan, các đại biểu đã tập trung tham luận, trao đổi làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo đảm an ninh kinh tế gắn với phát triển kinh tế tư nhân; đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, bất cập và nhận diện các nguy cơ, thách thức trong bối cảnh mới.

Toàn cảnh hội thảo.

Trên cơ sở đó, hội thảo góp phần thống nhất nhận thức, đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh kinh tế, phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong kiến tạo môi trường an ninh, an toàn, ổn định, thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, bền vững.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Trung tướng, Tiến sĩ Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an khẳng định, kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Việc phát triển kinh tế tư nhân dựa trên tư duy đột phá nhằm giữ vững quyền tự chủ chiến lược và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Sự phát triển này được xây dựng trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đúc kết từ thực tiễn 40 năm đổi mới, hội nhập quốc tế.

Các đại biểu dự hội thảo.

Nhằm tạo môi trường an ninh, an toàn, ổn định, thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, bền vững, Trung tướng Vũ Thanh Chương nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể.

Đổi mới tư duy, hành động, khơi dậy khát vọng dân tộc và quán triệt sâu sắc Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Kinh tế tư nhân phải là lực lượng tiên phong trong tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Kiên quyết xóa bỏ mọi định kiến, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bảo vệ quyền sở hữu tài sản và quyền tự do kinh doanh hợp pháp. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm thương mại và gian lận thuế.

Trung tướng, Tiến sĩ Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phát biểu bế mạc hội thảo.

Trung tướng Vũ Thanh Chương nêu ra yêu cầu tổ chức phân công, phân cấp rõ ràng trong công tác quản lý nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và thúc đẩy sự phát triển hiệu quả của kinh tế tư nhân do lực lượng Công an nhân dân thực hiện.

Trung tướng Vũ Thanh Chương nhấn mạnh, cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tăng cường sự lãnh đạo, quản lý và điều hành của cấp ủy, chính quyền. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo. Cần chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt, bôi nhọ, hạ uy tín doanh nghiệp; bảo vệ và củng cố thương hiệu Việt Nam.

Các đại biểu dự hội thảo.

Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện hệ thống đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân, bảo đảm phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Vấn đề bảo vệ an ninh kinh tế tư nhân phải trở thành một trụ cột quan trọng trong việc xây dựng học thuyết an ninh quốc gia của Việt Nam. Cần tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh kinh tế tư nhân vững mạnh, chính quy và hiện đại. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo và nhận diện sớm các rủi ro, tham mưu, xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh trong bối cảnh và điều kiện mới.