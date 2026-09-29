Kiến tạo mô hình mầm non thế hệ mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Cô Nguyễn Diệu Hương chia sẻ về quản trị mầm non.

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Budding Bean, Qibi Group và MISA EMIS phối hợp tổ chức sự kiện THE NEXT PRESCHOOL – Kiến tạo mô hình mầm non thế hệ mới.

Từ xây nền tảng đến thiết kế hệ thống tăng trưởng

Diễn ra trong hai ngày 29 - 30/9, chương trình có sự tham gia của khoảng 100 nhà đầu tư, chủ trường và người điều hành cơ sở mầm non. Sự kiện hướng tới việc giúp các nhà quản lý nhìn lại toàn diện mô hình đang vận hành, nhận diện điểm nghẽn và xây dựng kế hoạch thay đổi trong 90 ngày, thay vì tìm kiếm một giải pháp riêng lẻ cho từng vấn đề.

Đại diện Ban tổ chức chương trình tại sự kiện.

Theo Ban tổ chức, THE NEXT PRESCHOOL được thiết kế theo hành trình: Chuẩn hóa mô hình - kiến tạo hệ thống - tăng trưởng bền vững. Trong ngày 29/9, chương trình tập trung vào các nền tảng quản trị như tư duy lãnh đạo, hoạch định tài chính, thiết kế mô hình kinh doanh, xây dựng hệ sinh thái tài chính và quản trị vận hành.

Các nội dung được đặt trong những câu hỏi thực tế: Trường đang tạo ra lợi nhuận từ đâu? Mô hình kinh doanh hiện tại có phù hợp với bối cảnh đổi mới? Chủ trường đang thực hiện vai trò lãnh đạo hay vẫn trực tiếp xử lý công việc hằng ngày? Trước khi nhân bản hệ thống, những yếu tố nào cần được chuẩn hóa?

Trong ngày 30/9, chương trình chuyển sang bài toán tăng trưởng, tập trung vào quản trị chuyên môn và nhân sự, chuẩn hóa chương trình, đào tạo và xây dựng đội ngũ, nhân bản hệ thống, quản trị thương hiệu và mô hình 5T gồm: Thương hiệu - Tiếp cận - Thúc đẩy - Tuyển sinh - Trung thành. Điểm kết thúc của chương trình là xây dựng kế hoạch hành động trong 90 ngày.

ThS. Nguyễn Mai Duyên, Giám đốc Viện Đào tạo Qibi Academy, đại diện Ban tổ chức, cho biết THE NEXT PRESCHOOL không hướng tới một công thức chung cho mọi trường mầm non mà tạo không gian để mỗi chủ trường xác định những ưu tiên cần thay đổi, thời hạn và chỉ số theo dõi.

“Chúng tôi muốn tạo ra một không gian để mỗi chủ trường xác định được những ưu tiên cần thay đổi, thời hạn và chỉ số cần theo dõi để biến những nội dung tại sự kiện thành hành động thực tế”, ThS. Nguyễn Mai Duyên nhấn mạnh.

Ba mảnh ghép trong hệ sinh thái quản trị

Tham gia sự kiện, Budding Bean, Qibi Group và MISA EMIS mang đến những góc tiếp cận khác nhau trong quản trị trường mầm non. Qibi Group tập trung vào chuẩn hóa chuyên môn, đội ngũ và khả năng nhân bản hệ thống; Budding Bean tập trung vào giá trị giáo dục tiếng Anh và cách nhà trường tạo khác biệt với phụ huynh; MISA EMIS tập trung vào dữ liệu, tài chính và công cụ quản trị.

Các đại biểu tham dự tại sự kiện.

Từ những góc độ khác nhau, các đơn vị cùng đặt ra bài toán xây dựng hệ thống đủ khả năng vận hành, đo lường và phát triển bền vững. Một trong những nội dung được quan tâm tại chương trình là quản trị chất lượng chuyên môn trong trường mầm non.

Từ thực tế triển khai chương trình giáo dục mầm non và ứng dụng trợ lý chuyên môn QibiEdu, ThS. Nguyễn Thị Thùy, Tổng Giám đốc Qibi Group, chia sẻ cách nhà trường từng bước chuẩn hóa chương trình, đội ngũ, quy trình chuyên môn và hoạt động đánh giá.

Theo ThS. Nguyễn Thị Thùy, việc chuẩn hóa cần hướng tới giảm sự phụ thuộc vào kinh nghiệm của từng cá nhân, đồng thời giúp người quản lý có thể theo dõi chất lượng, giáo viên giảm áp lực từ hồ sơ, chuẩn bị học liệu và những công việc lặp lại, còn phụ huynh hiểu rõ hơn quá trình học tập và tiến bộ của trẻ.

“Khi chương trình, đội ngũ, đánh giá và dữ liệu được kết nối thành một hệ thống, việc chuẩn hóa không còn đơn thuần là yêu cầu quản lý, mà trở thành nền tảng để nhà trường nâng cao chất lượng, tạo dựng niềm tin với phụ huynh và phát triển bền vững khi quy mô mở rộng”, ThS. Nguyễn Thị Thùy chia sẻ.

Bên cạnh quản trị chuyên môn, chương trình tiếng Anh cũng được đề cập như một yếu tố trong mô hình giá trị của trường mầm non. ThS. Trần Thùy Dương, Giám đốc Đào tạo Budding Bean English Vietnam, cho rằng hiệu quả học tiếng Anh của trẻ nhỏ không chỉ phụ thuộc vào thời lượng mà còn ở môi trường tương tác, phương pháp và sự nhất quán trong tổ chức dạy học.

“Nếu nhà trường muốn tiếng Anh trở thành một giá trị khác biệt, việc có một giáo viên tiếng Anh là chưa đủ. Nhà trường cần một chương trình, phương pháp, lộ trình và đội ngũ được chuẩn hóa, thay vì phụ thuộc vào từng giáo viên hoặc những hoạt động rời rạc”, ThS. Trần Thùy Dương chia sẻ.

Tại chương trình, các học viên dành thời gian trao đổi trực tiếp với chuyên gia về những vấn đề đặt ra trong quá trình quản trị và phát triển trường mầm non. Nội dung thảo luận tập trung vào cách nhận diện điểm nghẽn trong vận hành, phân định vai trò của người quản lý, xây dựng đội ngũ, chuẩn hóa chuyên môn, quản lý tài chính và sử dụng dữ liệu phục vụ ra quyết định.

Quang cảnh chương trình.

Từ những tình huống thực tế tại từng cơ sở, chuyên gia phân tích nguyên nhân, gợi mở hướng xử lý và cách xác định các ưu tiên phù hợp với quy mô, nguồn lực của nhà trường. Các học viên cũng đặt câu hỏi về bài toán nâng cao chất lượng giáo dục, thu hút và giữ chân giáo viên, tạo niềm tin với phụ huynh và chuẩn bị nền tảng để mở rộng quy mô. Qua trao đổi, nhiều giải pháp được tiếp cận theo hướng cụ thể, có thể xây dựng thành kế hoạch hành động trong 90 ngày.

THE NEXT PRESCHOOL - Kiến tạo mô hình mầm non thế hệ mới không đặt mục tiêu xây dựng một “mô hình trường mẫu” áp dụng chung. Thay vào đó, chương trình hướng tới việc giúp các chủ trường nhìn lại mô hình đang vận hành, nhận diện những khoảng trống và xác định bước đi phù hợp với giai đoạn phát triển mới.