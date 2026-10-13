Kiến tạo mái ấm, trọn vẹn nghĩa tình

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà nhận đỡ đầu, chăm sóc 3 cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Xuân Hòa.

Đối với một doanh nghiệp ngành xây dựng, không có hoạt động an sinh xã hội nào thiết thực và mang tính bền vững hơn việc kiến tạo những mái ấm chất lượng cho người thu nhập thấp. Thấu hiểu sâu sắc điều đó, Ban lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà đã chọn hướng đi mang tính chiến lược: Đầu tư mạnh mẽ vào phân khúc nhà ở xã hội (NƠXH).

Theo đó, doanh nghiệp đã và đang hiện thực hóa ước mơ an cư cho hàng nghìn gia đình thông qua chuỗi dự án quy mô lớn tại nhiều địa phương. Tiêu biểu là Dự án NƠXH tại phường Phúc Yên, với quy mô 252 căn hộ và Tổ hợp NƠXH tại Khu đô thị Kim Hoa (Hà Nội), với quy mô 9 tòa tháp, cung ứng 720 căn hộ, tổng vốn đầu tư lên đến 1.268 tỷ đồng.

Tiếp nối hành trình đó, cuối năm 2025, công ty tiếp tục khởi công 2 dự án trên địa bàn tỉnh là Dự án NƠXH Ngọc Hà tại phường Thanh Miếu, quy mô 15 tầng nổi, 207 căn hộ trên diện tích 2.481 m2 và Dự án NƠXH cao tầng cho công nhân tại phường Vĩnh Phúc, quy mô 384 căn hộ.

Những công trình này không đơn thuần là những khối bê tông, cốt thép, mà là lời giải cho bài toán an sinh xã hội nhức nhối của các đô thị. Bằng việc cung cấp không gian sống an toàn, đầy đủ tiện ích với giá thành hợp lý, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà đã giúp người lao động nghèo, cán bộ, công nhân viên chức có cơ hội “an cư”, từ đó yên tâm “lạc nghiệp”, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà nhận đỡ đầu, chăm sóc 3 cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Phúc Yên.

Ông Cao Tiến Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà chia sẻ: “Doanh nghiệp làm NƠXH không đặt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận lên hàng đầu mà trăn trở lớn nhất là làm sao đem đến một không gian sống văn minh, chất lượng, vừa túi tiền của người lao động. Mỗi mái ấm được bàn giao, mỗi nụ cười an cư của người dân chính là những viên gạch vững chắc nhất xây dựng nên uy tín và giá trị nhân văn của doanh nghiệp”.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, công ty là điểm sáng về trách nhiệm với cộng đồng tại địa phương. Giai đoạn 2020 - 2025, doanh nghiệp đóng góp hơn 10 tỷ đồng cho công tác từ thiện, cứu trợ khẩn cấp. Tiêu biểu là các hoạt động đồng hành chống dịch COVID-19 và kịp thời ủng hộ 1,7 tỷ đồng giúp đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão Yagi.

Hành trình gieo mầm nhân ái của công ty được cụ thể hóa qua việc trao tặng hàng nghìn suất quà “Tết vì người nghèo” mỗi năm; đóng góp vào các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Khuyến học” và phối hợp xây dựng hàng trăm căn nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết. Đặc biệt, nét đẹp nhân văn lan tỏa mạnh mẽ khi công ty nhận đỡ đầu, chăm sóc dài hạn cho 6 cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Phúc Yên và phường Xuân Hòa.

Những việc làm thiết thực ấy đã thắp sáng tương lai cho những mảnh đời kém may mắn và lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng.

Ghi nhận những đóng góp tích cực trong sản xuất kinh doanh và công tác thiện nguyện, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, UBND tỉnh đã trao tặng cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà nhiều bằng khen, cờ thi đua và danh hiệu cao quý. Đặc biệt, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2026 chính là sự ghi nhận lớn nhất cho những nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp trong giai đoạn 2020 - 2025.

Sự tôn vinh cao quý này vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là động lực mạnh mẽ để công ty tiếp tục viết nên những hành trình nhân ái mới, đồng hành cùng sự bứt phá kinh tế và an sinh xã hội của quê hương Đất Tổ.