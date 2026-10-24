Kiến tạo 'lá phổi xanh' phía Tây Nam Hà Nội

Hoàn thiện hạ tầng hồ Đồng Bông 2

Dự án hồ Đồng Bông 2 thuộc địa bàn phường Đại Mỗ được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 26-1-2026. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 601,7 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước.

Hồ điều hoà có quy mô 17,2 ha, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội làm chủ đầu tư, trong đó diện tích mặt nước là 12 ha. Chiều dài kè quanh hồ gần 1.950 m bằng bê tông cốt thép dự ứng lực.

Một góc cảnh quan hồ Đồng Bông 2. Ảnh: Công Lý.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Trưởng phòng Quản lý dự án đê điều (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội) cho biết, từ chủ trương đầu tư, thành phố đã xác định hồ Đồng Bông 2 là một trong những công trình trọng điểm của hệ thống tiêu thoát nước phía Tây Nam.

Trên cơ sở chỉ đạo quyết liệt của thành phố, đến nay chủ đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với UBND phường Đại Mỗ, đôn đốc các nhà thầu huy động mọi nguồn lực để thi công. Chỉ sau khoảng 6 tháng, toàn bộ hạng mục kỹ thuật dự án đều đã được hoàn thiện.

Hồ Đồng Bông 2 hoàn thành, đảm bảo chức năng thu gom và điều tiết dòng chảy, góp phần giảm tải cho hệ thống tiêu thoát nước hiện hữu trong bối cảnh khu vực Mễ Trì - Mỹ Đình - Đại Mỗ đang có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng.

Tạo điểm nhấn cảnh quan mới

Trong quá trình triển khai dự án hồ Đồng Bông 2, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với UBND phường Đại Mỗ để định hướng, thống nhất phương án thiết kế cảnh quan chung.

Để hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan tại khu vực hồ Đồng Bông 2, trung tuần tháng 10-2026 vừa qua, UBND phường Đại Mỗ đã khởi công Dự án xây dựng công viên kết hợp chỉnh trang nghĩa trang Trung Văn với quy mô 5,5 ha.

Phối cảnh dự án công viên và hồ Đồng Bông 2 tại phường Đại Mỗ.

Đây là công trình kết nối trực tiếp, hướng đến hoàn thiện đồng bộ cùng Dự án khẩn cấp xây dựng hồ điều hòa Đồng Bông 2 mà Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội đã hoàn thành.

Sau khi hoàn thành, quần thể công viên và mặt nước hồ điều hòa rộng 17,5 ha sẽ tích hợp đồng bộ hệ thống cây xanh, đường dạo bộ, cầu cảnh quan, quảng trường sinh hoạt công cộng và khu thể dục thể thao hiện đại.

Được biết, hiện nay, UBND phường Đại Mỗ đang tích cực chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu triển khai thi công các hạng mục thuộc Dự án xây dựng công viên kết hợp chỉnh trang nghĩa trang Trung Văn, phấn đấu hoàn thành các hợp phần dự án theo mốc tiến độ đã định.

Hệ thống công viên và hồ điều hoà Đồng Bông 2 sau khi hoàn thành sẽ kết nối hài hòa với trục sinh thái sông Nhuệ. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn cảnh quan xanh đặc sắc, một “lá phổi sinh thái” cho cửa ngõ phía Tây Nam của Thủ đô.