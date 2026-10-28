Kiến tạo khuôn khổ hợp tác trong kỷ nguyên mới

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại sự kiện (Ảnh: HÙNG TRIỀU)

Chiều 28/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 đã diễn ra Phiên tham luận chuyên sâu về các xu hướng toàn cầu và Đối thoại chuyên sâu các nước với chủ đề “Khung hợp tác trong kỷ nguyên mới”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, cùng đại diện các bộ, ngành, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, kinh tế thế giới đang trải qua giai đoạn tái cấu trúc sâu sắc, chịu tác động đan xen của các xung đột địa chính trị, sự bứt phá của công nghệ và làn sóng chuyển đổi kép.

Các cực tăng trưởng đang dịch chuyển mạnh mẽ về khu vực châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh; chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng đang được tái cấu trúc theo hướng đa dạng hóa, khu vực hóa và tăng khả năng chống chịu trước các biến động. Việc lựa chọn điểm đến đầu tư ngày nay không còn chỉ dừng lại ở bài toán chi phí, mà còn xoay quanh các tiêu chí về an toàn, tính linh hoạt và các liên kết chiến lược dài hạn.

Quang cảnh sự kiện (Ảnh: CTV)

Đột phá công nghệ, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và tự động hóa, cùng các tiêu chuẩn ESG đang dần trở thành điều kiện tiên quyết để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời làm thay đổi căn bản lợi thế cạnh tranh giữa các quốc gia.

Những chuyển dịch ấy vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra không ít thách thức, áp lực cạnh tranh và yêu cầu về những nền tảng đối thoại nhằm củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác giữa các bên.

Phó Thủ tướng gợi mở ba xu hướng cần cùng làm rõ nội hàm. Một là chuyển đổi kép: chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang đan xen, định hình lại cách thức sản xuất, tiêu chuẩn thị trường và lợi thế cạnh tranh.

Hai là sự dịch chuyển của các cực tăng trưởng về châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh, không chỉ về quy mô thị trường mà còn về các trung tâm sản xuất, đổi mới sáng tạo và không gian hợp tác.

Và cuối cùng là tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo hướng đa dạng hóa, vừa hiệu quả vừa an toàn.

Tác động của các xu hướng này là hai chiều. Với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đó là cơ hội tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường mới.

Đồng thời, là sức ép về năng lực hấp thụ công nghệ, chất lượng nhân lực và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn mới. Cơ hội chỉ trở thành tăng trưởng khi mỗi quốc gia đủ năng lực để nắm bắt.

Trước bối cảnh chuyển dịch sâu sắc đó, theo Phó Thủ tướng, bài toán đặt ra cho mỗi quốc gia không còn là thích ứng thụ động hay đứng bên ngoài quan sát, mà là chủ động định vị và nâng cao năng lực nội tại trong mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Đối với Việt Nam, yêu cầu cấp thiết hiện nay không chỉ dừng lại ở việc kết nối và đưa nền kinh tế tham gia vào các chuỗi giá trị sẵn có hay đang hình thành, mà quan trọng hơn là phải tạo dựng môi trường, cơ chế và năng lực để Việt Nam cùng các đối tác quốc tế tham gia sâu hơn, trực tiếp hơn vào quá trình sáng tạo và kiến tạo giá trị trong những chuỗi giá trị mới.

Ông Denis Depoux, Giám đốc Điều hành Toàn cầu, Roland Berger phát biểu tham luận (Ảnh: HÙNG TRIỀU)

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, với vị thế là đô thị đầu tàu kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam, đang đứng trước cơ hội lịch sử để kết nối và chuyển hóa các nguồn lực thành các khuôn khổ hợp tác, đổi mới và giá trị mới.

Không đơn thuần là điểm hội tụ của dòng vốn, tri thức và công nghệ khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời hướng đến trở thành một cực tăng trưởng uy tín, có trách nhiệm và sẵn sàng hội nhập cùng các đối tác quốc tế.

Với sự tham gia của đông đảo đại diện các quốc gia, các chuyên gia hàng đầu và đại diện các tổ chức quốc tế, phiên đối thoại chính sách diễn ra thực chất, cởi mở để giúp các bên thấu hiểu sâu sắc hơn về nhu cầu, lợi thế, thách thức lẫn nguồn lực của nhau, từ đó tìm được những điểm giao thoa để hình thành hợp tác.