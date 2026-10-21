Kiến tạo không gian sống xanh, sạch, đẹp ở xã Thư Lâm

Đây không chỉ là nhiệm vụ hoàn thành các chỉ tiêu của chiến dịch, mà còn là yêu cầu quan trọng nhằm giữ gìn mỹ quan đô thị, xây dựng diện mạo các thôn ngày càng khang trang, văn minh, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Chi hội Phụ nữ thôn Hà Lâm vận động hội viên và nhân dân chung tay đóng góp duy trì mỹ quan đô thị. Ảnh: TL

Chỉnh trang cảnh quan, tạo diện mạo mới cho các thôn

Bước vào giai đoạn nước rút của chiến dịch "100 ngày hành động", các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân xã Thư Lâm đang khẩn trương rà soát, hoàn thành những phần việc còn lại, đồng thời duy trì các kết quả đã đạt được. Trong đó, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, cải thiện hệ thống chiếu sáng, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường được xác định là những nhiệm vụ thiết thực, góp phần xây dựng diện mạo khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp.

Theo số liệu tổng hợp của Phòng Văn hóa – Xã hội, toàn xã hiện có 47 tuyến đường chính và 112 điểm chiếu sáng tại các ngõ, với tỷ lệ chiếu sáng đạt khoảng 95%. Hơn 800 bóng đèn đã được kiểm tra, sửa chữa, thay thế; khoảng 1.200m dây điện chùng, võng được xử lý. Cùng với đó, hơn 2.216 cây xanh được trồng tại các tuyến đường, khu dân cư, cơ quan, trường học và không gian công cộng.

Tại nhiều thôn, các công trình chỉnh trang được triển khai gắn với điều kiện thực tế của từng khu dân cư. Tuyến đường hoa Mạnh Tân dài 250m, tuyến đường hoa Xuân Nộn dài 300m với 60 cây hoa tường vi và tuyến đường hoa Hà Lâm dài 400m đã góp phần tạo thêm sắc xanh, điểm nhấn cho cảnh quan địa phương. Tại Đức Lâm, vườn hoa rộng khoảng 1.000m2 gắn với mô hình "Ngôi nhà xanh" tạo thêm không gian xanh, sạch, đẹp cho khu dân cư.

Người dân thôn Lương Quy vệ sinh các tuyến đường và khu sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: Mỹ Hoa

Đáng chú ý, tại thôn Hà Lâm, tuyến đường hoa dài 400m với 387 cây hoa tường vi được thực hiện từ nguồn xã hội hóa 40 triệu đồng. Công trình không chỉ góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm mà còn thể hiện sự chung tay của người dân trong xây dựng, gìn giữ cảnh quan chung.

Chị Trần Thị Phương, xóm 3, thôn Hà Lâm chia sẻ: "Tuyến đường hoa giúp cảnh quan thôn khang trang, sạch đẹp hơn, người dân chúng tôi rất phấn khởi. Chúng tôi sẽ cùng nhau chăm sóc cây hoa, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, không vứt rác bừa bãi để tuyến đường luôn xanh, sạch, đẹp".

Với những tuyến đường hoa và sự đồng bộ trong quản lý, duy trì vệ sinh, xử lý các điểm mất mỹ quan và nâng cao ý thức cộng đồng tại các khu dân cư của xã Thư Lâm đang từng bước đổi mới diện mạo. Khi việc giữ gìn mỹ quan đô thị được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với trách nhiệm của chính quyền, các đoàn thể và từng hộ gia đình, mỗi tuyến đường sạch đẹp, mỗi ngõ xóm thông thoáng chính là một phần tạo nên diện mạo văn minh của toàn xã.

Bí thư Chi bộ thôn Lương Quy Ngô Văn Đáp xác định việc chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường là những phần việc thiết thực gắn trực tiếp với đời sống của người dân. Ảnh: Phạm Huyền

Bí thư Chi bộ thôn Lương Quy Ngô Văn Đáp cho biết, hưởng ứng chiến dịch "100 ngày hành động vì Thư Lâm phát triển – Vì hạnh phúc của nhân dân", thôn Lương Quy xác định việc chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường là những phần việc thiết thực gắn trực tiếp với đời sống của người dân.

"Thông qua sự tham gia của các đoàn thể và bà con trong thôn, các tuyến đường, khuôn viên đình làng, khuôn viên nhà văn hóa, bồn hoa đang từng bước được vệ sinh, chỉnh trang, góp phần xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn", ông Đáp cho hay.

Từ cao điểm chiến dịch đến ý thức giữ gìn lâu dài

Cùng với chỉnh trang hạ tầng và phát triển không gian xanh, xã Thư Lâm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vệ sinh môi trường, xử lý những điểm gây mất mỹ quan. Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” thu hút 840 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, thu gom khoảng 6 tấn rác thải, bóc xóa khoảng 1.300 quảng cáo, rao vặt trái phép. Những hoạt động này góp phần cải thiện cảnh quan, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm giữ gìn môi trường sống.

Đáng chú ý, trong chiến dịch, các tổ chức đoàn thể được giao những phần việc phù hợp với chức năng, thế mạnh, qua đó phát huy tính chủ động và trách nhiệm trong triển khai.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thư Lâm Vũ Ngọc Huy cho biết, đối với Hội Cựu chiến binh xã Thư Lâm, nhiệm vụ duy trì ao, hồ xanh – sạch – đẹp đã hoàn thành. Tuy nhiên, mục tiêu của Hội không chỉ dừng lại ở kết quả trước mắt mà còn hướng tới phát huy vai trò gương mẫu của hội viên trong giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường lâu dài. Ảnh: Phạm Huyền

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thư Lâm Vũ Ngọc Huy chia sẻ, hội Cựu chiến binh xã Thư Lâm đã triển khai phần việc theo nhiệm vụ được giao, vận động cán bộ, hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh và cảnh quan khu vực ao, hồ.

"Thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu của hội viên, phối hợp với các thôn duy trì kết quả, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan địa phương xanh, sạch, đẹp", Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thư Lâm Vũ Ngọc Huy cho biết.

Chia sẻ về nhiệm vụ trong chặng cuối của chiến dịch “100 ngày hành động – Vì Thư Lâm phát triển – Vì hạnh phúc của nhân dân”, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Cổ Miếu Lê Thị Hòa cho biết, dù thôn đã đạt được những kết quả đáng mừng, khối lượng công việc còn lại vẫn nhiều. Trong 20 ngày cuối chiến dịch, Chi hội Phụ nữ sẽ tập trung thực hiện các phần việc chưa hoàn thành, nhất là vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm; đồng thời phối hợp với ban lãnh đạo thôn, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Còn với chị Đậu Thị Thoa, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Lương Quy chia sẻ: "Chi hội phụ nữ chúng tôi đảm nhiệm phần việc quét dọn nhà văn hóa, trồng cây, chăm sóc bồn hoa xung quanh nhà văn hóa. Hội viên rất nhiệt tình hưởng ứng, làm cho môi trường thôn xanh sạch đẹp, đường làng ngõ xóm... Thời gian tới chị em sẽ duy trì chăm sóc các bồn cây, đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải để môi trường thôn xanh sạch đẹp".

Chiến dịch “100 ngày hành động – Vì Thư Lâm phát triển – Vì hạnh phúc của nhân dân” đang bước vào chặng nước rút. Từ những phần việc cụ thể hôm nay, xã Thư Lâm hướng tới xây dựng các thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, giữ gìn mỹ quan đô thị và hình thành nếp sống văn minh bền vững, góp phần nâng cao chất lượng sống, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.