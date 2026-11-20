Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trao đổi bên hành lang Quốc hội sáng 20/11, các đại biểu đánh giá cao tinh thần làm việc đổi mới, hiệu quả và thực chất của Quốc hội và Chính phủ; đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ trong xây dựng luật theo nhóm vấn đề sát thực tiễn và phiên chất vấn đi thẳng vào trọng tâm.

Đánh giá về hoạt động của Quốc hội qua Đợt 1 của Kỳ họp và những ngày tạm dừng phiên họp toàn thể để các cơ quan tập trung hoàn thiện dự thảo luật, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm (đoàn Đồng Tháp) cho biết, điểm ấn tượng nổi bật là sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành giữa cơ quan chủ trì soạn thảo với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội nhằm bảo đảm chất lượng cao nhất cho các dự án luật, nghị quyết trước khi được bấm nút thông qua.

Theo đại biểu Nguyễn Thanh Cầm, khoảng thời gian giữa hai đợt họp chính là giai đoạn hoạt động tập trung cao độ của các cơ quan hữu quan. Các Ủy ban của Quốc hội và Hội đồng Dân tộc đã cùng Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo làm việc hết công suất để hoàn thiện tối đa nội dung các dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua trong những ngày tiếp theo.

Từ góc nhìn về công tác lập pháp và kết quả điều hành đất nước, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) đánh giá, kỳ họp lần này có khối lượng lập pháp lớn, dự kiến thông qua khoảng 50 luật và nghị quyết có tính pháp lý, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và doanh nghiệp.

Đại biểu nhấn mạnh, việc sửa luật, xây dựng luật theo chuỗi và theo nhóm vấn đề liên quan giúp các dự án luật gắn kết, đồng bộ hơn thay vì tách rời riêng biệt, đồng thời tạo thuận lợi cho các Bộ trưởng, trưởng ngành chỉ đạo, giải trình và tiết kiệm thời gian thảo luận.

Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, nhiều dự án luật được cử tri và doanh nghiệp quan tâm như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Thuế hay các chính sách miễn, giảm thuế, phí đang được xem xét, thông qua nhằm tháo gỡ rào cản, đưa thể chế trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đại biểu cũng chỉ ra rằng, nhờ kịp thời hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", 9 tháng của năm 2026 đã ghi nhận nhiều thành tựu tăng trưởng kinh tế, có sự đóng góp đồng đều từ các động lực tăng trưởng tại 34 địa phương trên cả nước.

Nhận xét về phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm cho rằng dù diễn ra trong một ngày và hai Bộ trưởng lần đầu tham gia trả lời chất vấn, song các trưởng ngành đều nắm vững công việc, lĩnh vực phụ trách và trả lời thẳng thắn. Phần phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại phiên chất vấn ngắn gọn trong khoảng một tiếng đã đi thẳng vào các vấn đề trọng tâm. Những đối thoại thẳng thắn và quyết tâm được thể hiện tại nghị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục cụ thể hóa thành các quyết sách, định hướng rõ ràng của Chính phủ và Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm cũng đánh giá cao sự điều hành linh hoạt, chủ động, trực tiếp của Chủ tịch Quốc hội trong phiên chất vấn. Việc Chủ tịch Quốc hội đề nghị các trưởng ngành trả lời những vấn đề đại biểu đã nêu tại phiên kinh tế - xã hội ngay trong phiên chất vấn giúp tiết kiệm thời gian, tập trung đúng trọng tâm, trọng điểm và đáp ứng kỳ vọng của cử tri.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân ghi nhận, Thủ tướng Chính phủ và hai Bộ trưởng nhận nhiệm vụ chưa đầy một năm nhưng đã nắm bắt kịp thời nội dung đại biểu quan tâm, trả lời thẳng thắn và làm rõ nhiều vấn đề, kể cả những lĩnh vực phức tạp như tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Chính phủ trả lời sau cùng đã bao quát toàn diện các vấn đề đại biểu đặt ra. Chủ tịch Quốc hội điều hành linh hoạt, chia sẻ với Chính phủ và rút gọn thông tin giúp các thành viên Chính phủ trả lời tập trung, tạo nên một phiên chất vấn sinh động, đáp ứng mong đợi của cử tri.

Đại biểu khẳng định, nhìn tổng thể, tinh thần làm việc của Quốc hội và Chính phủ ngày càng đi vào thực chất, thể hiện rõ định hướng Quốc hội kiến tạo không gian phát triển để các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực.