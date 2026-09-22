Kiến tạo không gian phát triển mới cho Logistics vùng Đồng bằng sông Hồng

Dự iễn đàn có lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo địa phương cùng với sự tham dự của gần 600 đại biểu thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các tổ chức quốc tế, hiệp hội logistics trong nước và quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học, ngân hàng, tổ chức tín dụng; các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, kho bãi, vận tải, logistics, xuất nhập khẩu.

Các đại biểu dự Diễn đàn Logistics vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ VII.

Phát triển logistics theo vùng kinh tế, hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, logistics không còn đơn thuần là ngành dịch vụ hỗ trợ mà là bộ phận quan trọng của hạ tầng kinh tế, có vai trò trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Đối với vùng Đồng bằng sông Hồng, Phó Thủ tướng cho rằng khu vực có nhiều lợi thế để trở thành cửa ngõ logistics quan trọng của phía Bắc. Tuy nhiên, cần khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, kết nối chưa đồng bộ; chuyển mạnh từ tư duy “quản lý, hỗ trợ” sang “kiến tạo, phục vụ và phát triển”, đưa logistics trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, góp phần tối ưu hóa chuỗi cung ứng, kết nối sản xuất, cung ứng và tiêu dùng.

Theo Phó Thủ tướng, logistics Việt Nam thời gian qua duy trì tốc độ tăng trưởng 14-16%/năm, đóng góp khoảng 4,5-5% GDP; chi phí logistics giảm xuống khoảng 16% GDP. Hạ tầng cảng biển, sân bay, đường cao tốc, kho bãi và trung tâm logistics từng bước được đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp logistics ngày càng phát triển.

Thực hiện “Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050”, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện chiến lược logistics quốc gia thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, lấy giảm chi phí logistics và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa làm mục tiêu; phát triển hạ tầng logistics đồng bộ với hệ thống giao thông; tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật và kết nối, chia sẻ dữ liệu; phát triển hệ thống cảng biển hiện đại, xanh, thông minh; chuyển mạnh từ tư duy phát triển logistics theo địa giới hành chính sang tổ chức logistics theo vùng kinh tế, hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng.

Đối với Vùng đồng bằng sông Hồng, Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện hệ thống quy hoạch, phân bố sản xuất hợp lý, phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và logistics có tính kết nối cao. Trong đó, Hà Nội phát huy vai trò trung tâm dịch vụ, tiêu dùng, tài chính, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực và hàng không; Bắc Ninh, Hưng Yên kết nối các vùng sản xuất công nghiệp với cửa ngõ xuất nhập khẩu; Ninh Bình phát huy thế mạnh du lịch và kinh tế biển; Quảng Ninh phát huy lợi thế cửa khẩu, biên mậu, kinh tế biển và kết nối quốc tế...

Riêng đối với Hải Phòng, Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu mối logistics phía Bắc; nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển tích hợp cảng biển - logistics - công nghiệp - thương mại và đô thị, nhất là tại khu vực Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn, gắn với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu Thương mại tự do. Thành phố cần coi hệ thống cảng cửa ngõ quốc tế và logistics đa phương thức là lợi thế đặc sắc, động lực tăng trưởng dài hạn.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các hiệp hội, doanh nghiệp chủ động tham gia xây dựng chính sách, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc, dài hạn, bền vững tại Việt Nam.

Các đại biểu tham quan các gian hàng triển lãm tại Diễn đàn Logistics vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ VII.

Làm rõ thêm định hướng tổ chức không gian phát triển vùng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, vùng Dồng bằng sông Hồng cần tổ chức lại không gian kinh tế theo các hành lang kinh tế, cực tăng trưởng và chuỗi giá trị. Trong cấu trúc đó, Hải Phòng giữ vị trí là cực tăng trưởng công nghiệp - dịch vụ - logistics hàng đầu miền Bắc, cửa ngõ quốc tế gắn với khu bến Lạch Huyện và hạt nhân của trục cảng biển - logistics quốc tế Đình Vũ - Lạch Huyện - Cát Hải - Nam Đồ Sơn.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng gợi mở 5 định hướng gồm: Đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ và giá trị gia tăng; Tổ chức không gian kinh tế theo các hành lang, cực tăng trưởng và chuỗi giá trị; Lấy logistics làm đột phá kết nối, vận hành toàn vùng; Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, dữ liệu và nguồn nhân lực.

Trong đó, cần phát triển mạng lưới logistics đa phương thức, phát huy vai trò cửa ngõ quốc tế Hải Phòng - Lạch Huyện, tăng kết nối giữa các phương thức vận tải nhằm giảm chi phí, rút ngắn thời gian lưu chuyển và mở rộng không gian hoạt động của doanh nghiệp.

Logistics là động lực tăng trưởng quan trọng của Hải Phòng trong giai đoạn mới

Phát biểu tại diễn đàn, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, Hải Phòng là trung tâm công nghiệp, cảng biển, đầu mối giao thông và một cực tăng trưởng của vùng; với hệ thống giao thông đa dạng gồm đường bộ, đường biển, hàng không, đường sắt và đường thủy nội địa, logistics ngày càng giữ vai trò quan trọng trong không gian phát triển của thành phố và toàn vùng.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu chào mừng Diễn đàn Logistics vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ VII.

Những năm qua, dịch vụ logistics trên địa bàn thành phố phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 10%/năm, đóng góp khoảng 11,5% GRDP thành phố. Sản lượng hàng hóa qua cảng biển Hải Phòng liên tục tăng, góp phần duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao của thành phố.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Hải Phòng xác định logistics và dịch vụ cảng biển là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn mới; tập trung kết nối đồng bộ cảng biển, sân bay, đường sắt, đường bộ và các trung tâm logistics, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, tự động hóa và chuyển đổi xanh.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu cho biết, Hải Phòng sẽ tập trung 5 nhóm nhiệm vụ: xây dựng chính quyền kiến tạo, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng quy hoạch, tăng cường liên kết vùng và hợp tác quốc tế; hoàn thiện hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển; phát triển các trung tâm logistics, Khu thương mại tự do, khu kinh tế, khu công nghiệp và cảng nước sâu, thu hút các nhà đầu tư chiến lược; đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Thành phố tiếp tục phát huy vai trò là một cực phát triển quan trọng trong tam giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, tăng cường kết nối với các địa phương trong vùng, các hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc, ASEAN và quốc tế.

Bí thư Thành ủy khẳng định, Hải Phòng tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch cho doanh nghiệp và nhà đầu tư; đồng thời tăng cường liên kết, chia sẻ lợi ích và hợp tác với các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, đối tác quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của toàn vùng.

Đẩy mạnh liên kết, phát huy vai trò đầu mối logistics của Hải Phòng

Trước đó, phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cho biết, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị đã xác định vùng Đồng bằng sông Hồng là không gian phát triển thống nhất, trong đó tăng cường liên kết giữa các địa phương và phát huy lợi thế của từng địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực logistics.

Ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Theo Chủ tịch VCCI, ngành logistics Việt Nam đang tăng trưởng bình quân 14-16%/năm, với quy mô thị trường khoảng 45-50 tỷ USD. Trong bối cảnh đó, Đồng bằng sông Hồng với vị trí cửa ngõ kết nối miền Bắc với cả nước và quốc tế đang tiếp tục khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng logistics quan trọng của quốc gia.

Trong không gian phát triển này, Hải Phòng giữ vai trò đặc biệt quan trọng với lợi thế về cảng biển, logistics và khả năng kết nối quốc tế. Chủ tịch VCCI cho rằng, Hải Phòng không chỉ là địa phương có kết quả phát triển công nghiệp tích cực mà còn có vai trò là đầu mối cảng biển, logistics của vùng, tạo kết nối giữa khu vực sản xuất của Đồng bằng sông Hồng với thị trường trong nước và quốc tế.

Nghị quyết 27-NQ/TW cũng xác định Hải Phòng tiếp tục phát huy thế mạnh về cảng biển và logistics. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố phát huy dư địa, tiềm năng, từng bước hình thành hệ sinh thái logistics hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao năng lực kết nối của toàn vùng.

Chủ tịch VCCI đề nghị Diễn đàn tập trung trao đổi 4 nội dung: cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí logistics; thúc đẩy logistics xanh và phát triển bền vững; tăng cường kết nối logistics với các ngành hàng, hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp; phát huy vai trò của logistics trong tận dụng các hiệp định thương mại tự do, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hội nhập sâu rộng.

Đồng thời, kỳ vọng Hải Phòng tiếp tục đổi mới quản trị, hoàn thiện quy hoạch và định hướng phát triển logistics, khai thác hiệu quả lợi thế cảng biển và vị trí cửa ngõ quốc tế; qua đó tăng cường kết nối Hải Phòng với các địa phương trong vùng, ASEAN và thế giới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của không gian kinh tế Đồng bằng sông Hồng.

Chủ tịch VCCI cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hải Phòng, cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương trong triển khai các kiến nghị, đề xuất từ Diễn đàn, đưa các giải pháp phát triển logistics vào thực tiễn.

Quang cảnh Diễn đàn.

Trong khuôn khổ Diễn đàn đã diễn ra các phiên tham luận, thảo luận với sự tham gia của lãnh đạo cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội, chuyên gia và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Các nội dung tập trung vào hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển hàng hải, đường thủy và logistics; kết nối cảng biển với đường thủy, phát triển vận tải đa phương thức, logistics xanh và chuyển đổi số. Các đại biểu cũng trao đổi về định hướng, cơ chế thu hút đầu tư phát triển khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, hoàn thiện hạ tầng, hình thành các hành lang vận tải xanh, trung tâm logistics và hệ sinh thái logistics hiện đại, tăng cường kết nối Hải Phòng với vùng Đồng bằng sông Hồng, ASEAN và quốc tế.

Cũng tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đồng hành cùng diễn đàn, ghi nhận sự phối hợp, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự kiện và hoạt động kết nối, thúc đẩy phát triển logistics vùng Đồng bằng sông Hồng.

Duy Thanh