Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics Vùng đồng bằng sông Hồng

Diễn đàn do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp Sở Công Thương Hải Phòng, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, Hiệp hội Logistics Hải Phòng tổ chức.

Diễn đàn còn có sự tham dự của đại diện các tổ chức, hiệp hội trong nước và quốc tế; các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư; đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực cảng biển, vận tải, logistics và chuỗi cung ứng; cùng các viện, trường đại học, các cơ quan nghiên cứu...

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh logistics không còn chỉ là một ngành dịch vụ hỗ trợ, mà cần được nhìn nhận như một bộ phận quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc gia. (Ảnh: Hồng Châu)

Chuyển từ tư duy “quản lý, hỗ trợ” sang “kiến tạo, phục vụ và phát triển”

Phát biểu chỉ đạo Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, logistics không còn chỉ là một ngành dịch vụ hỗ trợ, mà cần được nhìn nhận như một bộ phận quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc gia, là yếu tố trực tiếp quyết định năng lực cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp và cả nền kinh tế.

Đối với Vùng đồng bằng sông Hồng, điều này càng có ý nghĩa quan trọng trong việc hướng tới các mục tiêu phát triển chiến lược đã được Bộ Chính trị xác định tại Nghị quyết số 30-NQ/TW và Quy hoạch Vùng đồng bằng sông Hồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 04/5/2024.

Theo Phó Thủ tướng, logistics Việt Nam thời gian qua đạt tốc độ tăng trưởng 14-16%/năm, đóng góp khoảng 4,5-5% GDP; chi phí logistics giảm xuống khoảng 16% GDP. Hạ tầng cảng biển, sân bay, đường cao tốc, kho bãi và trung tâm logistics từng bước được đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp logistics ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt với nhiều điểm nghẽn. Vận tải hàng hóa còn phụ thuộc lớn vào đường bộ, trong khi đường sắt, đường thủy chưa phát huy đầy đủ; kết nối giữa các phương thức vận tải, khu sản xuất, kho bãi và cảng biển còn hạn chế. Hệ thống kho bãi, cảng cạn còn phân tán, thiếu đồng bộ; chi phí logistics, chất lượng dịch vụ, nhân lực và ứng dụng công nghệ vẫn là những vấn đề cần cải thiện.

Đối với Vùng đồng bằng sông Hồng, Phó Thủ tướng cho rằng khu vực có nhiều lợi thế để trở thành cửa ngõ logistics quan trọng của phía Bắc, nhưng cần khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, kết nối chưa liên hoàn. Từ đó, chuyển từ tư duy “quản lý, hỗ trợ” sang “kiến tạo, phục vụ và phát triển”, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm phát triển logistics thực sự trở thành một ngành kinh tế dịch vụ quan trọng của đất nước nói chung và Vùng đồng bằng sông Hồng nói riêng, giữ vai trò tối ưu hóa chuỗi cung ứng, kết nối toàn bộ sản xuất, cung ứng và tiêu dùng của đất nước.

Định hướng này cũng được cụ thể hóa trong “Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025–2035, tầm nhìn đến năm 2050” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 10/20253. Chiến lược đặt mục tiêu logistics tăng trưởng bình quân 12–15%/năm; từng bước giảm chi phí logistics xuống khoảng 12–15% GDP; tỷ trọng giá trị tăng thêm của dịch vụ logistics đạt 5–7% GDP; nâng cao thứ hạng năng lực logistics quốc gia; thúc đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hình thành các trung tâm logistics hiện đại, có khả năng kết nối khu vực và quốc tế.

5 nhiệm vụ trọng tâm cho logistics

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

Thứ nhất, tổ chức thực hiện Chiến lược logistics quốc gia một cách thực chất, có trọng tâm, trọng điểm và kết quả đo lường được.

Thứ hai, phát triển hạ tầng logistics đồng bộ với quy hoạch và đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia và khu vực, các vùng và địa phương. Yêu cầu là phải quy hoạch có tầm nhìn dài hạn, khoa học; thực hiện đầu tư đồng bộ, hiệu quả; tăng năng lực kết nối giữa các loại hình giao thông (đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy và hàng không) và hệ thống hậu cần logistics.

Thứ ba, coi hoàn thiện thể chế và pháp luật là yêu cầu quan trọng trong phát triển logistics. Phó Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật liên quan đến logistics, vận tải đa phương thức, hàng hải, đường thủy, hải quan, thương mại, giao dịch điện tử và đầu tư. Việc hoàn thiện thể chế, pháp luật phải theo nguyên tắc: các quy định phải rõ ràng, được hiểu thống nhất; thủ tục đơn giản và trách nhiệm cụ thể; dữ liệu liên quan logistics được kết nối liên thông, chia sẻ hiệu quả; doanh nghiệp dễ thực hiện và cơ quan Nhà nước dễ kiểm tra, giám sát.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn Logistics Vùng lần VII 2026 với chủ đề “Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics Vùng đồng bằng sông Hồng”. (Ảnh: Hồng Châu)

Thứ tư, tập trung phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thành trung tâm của hệ sinh thái logistics và kinh tế biển theo hướng hiện đại, xanh và thông minh. Với lợi thế hơn 3.260 km bờ biển và vị trí trên các tuyến hàng hải quốc tế, Việt Nam cần chuyển lợi thế địa lý thành năng lực hạ tầng, dịch vụ và kết nối.

Trong đó, ưu tiên phát triển các cảng cửa ngõ như Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn ở phía Bắc; Đà Nẵng, Vân Phong, Quy Nhơn ở miền Trung; Cát Lái, Cái Mép - Thị Vải, Hòn Khoai ở phía Nam. Đồng thời, thu hút các hãng tàu lớn, nhà khai thác cảng quốc tế, trung tâm phân phối khu vực, doanh nghiệp logistics toàn cầu và nhà đầu tư công nghệ đến hoạt động lâu dài tại Việt Nam.

Thứ năm, chuyển mạnh tư duy và hành động từ phát triển logistics theo địa giới hành chính sang tổ chức logistics theo vùng kinh tế, hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng. Đây là yêu cầu rất quan trọng trong tư duy phát triển 6 vùng kinh tế - xã hội đã được xác định trong các Nghị quyết của Bộ Chính trị. Lĩnh vực logistics không có ranh giới hành chính, do vậy, từng địa phương không thể tự xây dựng một hệ thống logistics khép kín mà phải đồng bộ, kết nối và chia sẻ hiệu quả.

Đối với vùng Đồng bằng sông Hồng, Phó Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quy hoạch, phân bố sản xuất hợp lý, đồng thời phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và logistics có tính kết nối cao. Trong đó, Hà Nội phát huy vai trò trung tâm dịch vụ, tiêu dùng, tài chính, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực và hàng không; Bắc Ninh, Hưng Yên kết nối các vùng sản xuất công nghiệp với cửa ngõ xuất nhập khẩu; Ninh Bình phát huy thế mạnh du lịch và kinh tế biển; Quảng Ninh phát huy lợi thế cửa khẩu, biên mậu, kinh tế biển và kết nối quốc tế; Hải Phòng giữ vai trò cửa ngõ hàng hải và trung tâm logistics quốc tế của phía Bắc.

Cùng với đó, việc đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài hơn 360 km, kết nối Việt Nam với Trung Quốc và dự kiến đưa vào khai thác khoảng năm 2030, được kỳ vọng tạo thêm dư địa kết nối và mở rộng không gian phát triển logistics của toàn vùng.

Đồng bằng sông Hồng - Cực tăng trưởng logistics quan trọng

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cho biết, ngày 28/8/2026 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Trong đó, xác định mục tiêu phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với 6 tỉnh, thành: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình trên cơ sở phát huy sức mạnh tối đa ưu điểm, lợi thế cạnh tranh mang bản sắc văn hóa của từng vùng, từng địa phương.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng phát biểu khai mạc Diễn đàn Logistics Vùng lần VII 2026. (Ảnh: Hồng Châu)

“Mục tiêu trong Nghị quyết 27-NQ/TW đã khẳng định, đến năm 2030, vùng Đồng bằng sông Hồng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10%/năm và tập trung phát triển các lĩnh vực văn hóa, điện tử, chuyển đổi số, không gian, trí tuệ nhân tạo, ô tô, điện máy. Trong đó, có nhấn mạnh logistics. Như vậy, định hướng phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng đã được các cấp cao nhất khẳng định và đặt ra sự liên kết giữa các địa phương, trong đó có logistics”, Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng chia sẻ.

Theo Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng, thử thách cho yêu cầu phát triển logistics không chỉ do cơ cấu điều kiện cụ thể đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Hồng, mà đây còn là xu hướng tất yếu của thị trường quốc tế cũng như là yêu cầu thực tế của quá trình phát triển logistics Việt Nam thời gian vừa qua.

Ngành Logistics Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tăng bình quân tới 14-16%/năm (gấp hơn 2 lần tăng trưởng bình quân GDP). Quy mô thị trường logistics Việt Nam khoảng 45 đến 50 tỷ USD, tương đương 10% GDP và 5% của khu vực dịch vụ. Năm 2023, Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá và xếp hạng thuộc Top 10 thị trường logistics mới nổi, Top 4 trong khu vực ASEAN và 40 trên thế giới về Chỉ số hiệu quả logistics (LPI). Các kết quả này cho thấy, Việt Nam đang có môi trường thuận lợi để logistics tiến sâu, mở rộng thị trường dịch vụ quốc tế, cả về cơ sở hạ tầng, xu hướng đầu tư, nguồn nhân lực theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Cũng theo Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng, với vị trí là cửa ngõ kết nối miền Bắc với cả nước và thế giới, vùng Đồng bằng sông Hồng đã và đang tiếp tục khẳng định vị thế là một cực tăng trưởng logistics quan trọng của cả nước.

“Thế giới đang chứng kiến sự tái cấu trúc rất mạnh của các chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp ngày nay lựa chọn không chỉ dựa trên chi phí lao động hay đất đai, mà nhà đầu tư đang bắt đầu ngày càng quan tâm hơn đến chất lượng hạ tầng, khả năng kết nối, độ tin cậy của cung ứng, năng lực số, tiêu chuẩn môi trường và chất lượng thể chế. Điều đó đặt ra những yêu cầu mới đối với logistics, đó không chỉ là chi phí cho các chuỗi hoạt động hay chi phí vận chuyển, mà logistics đã trở thành một phần của năng lực cạnh tranh quốc gia”, Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh.

Từ đó, Chủ tịch VCCI mong muốn Diễn đàn tập trung thảo luận vào 4 nội dung, đưa ra những gợi ý thiết thực cho các cơ quan Đảng, Nhà nước cũng như các Hiệp hội để thúc đẩy phát triển logistics trong vùng thời gian tới:

Thứ nhất, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc cải thiện môi trường kinh doanh cho logistics. Doanh nghiệp cần hạ tầng tốt, nhưng cũng cần các thủ tục đơn giản, chính sách ổn định và thực thi minh bạch, hiệu suất và có khả năng tiên lượng.

Thứ hai, logistics phải trở thành một lĩnh vực tiên phong của chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Chủ tịch VCCI khẳng định, logistics xanh hiện nay không còn là sự lựa chọn mà đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, đây đang dần trở thành một điều kiện tiên quyết của tất cả các thị trường lớn tham gia vào chuỗi quốc tế. Các yêu cầu liên quan đến carbon, năng lượng, hiệu quả nguồn lực, ESG và minh bạch trong chuỗi ngày càng được đặt ra cao hơn và minh bạch hơn. Logistics là một trong những thành phần quan trọng của quá trình này.

Một chuỗi cung ứng xanh đòi hỏi vận tải xanh hơn, kho bãi hiệu quả hơn, cảng biển xanh hơn, tối ưu hóa hành trình tốt hơn và đặc biệt là có khả năng đo lường mức phát thải. Từ đó, việc tham gia vào các chuỗi xanh sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam tiến lên được các phân khúc giá trị cao hơn trong xu hướng quốc tế.

Toàn cảnh Diễn đàn Logistics Vùng lần VII 2026 với chủ đề “Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics Vùng đồng bằng sông Hồng”. (Ảnh: Hồng Châu)

Thứ ba, phải kết nối logistics với các ngành hàng và kết nối doanh nghiệp thành một hệ sinh thái. Logistics không thể phát triển nếu tách rời sản xuất, thương mại. Và để giải bài toán logistics thì cần đi sâu vào từng chuỗi ngành hàng, phải phản ánh được đặc điểm của từng ngành hàng và cao hơn nữa là có thể phát triển thành các mô hình logistics chuyên nghiệp, chuyên sâu cho đặc điểm của các ngành hàng.

Thứ tư, logistics phải trở thành công cụ giúp cho doanh nghiệp Việt Nam hội nhập sâu hơn và tận dụng tốt hơn các Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng cho rằng, Việt Nam hiện có mạng lưới các FTA rất rộng, nhưng việc ký kết các FTA mới chỉ là mở những cánh cửa. Doanh nghiệp có bước qua được những cánh cửa này hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như năng lực sản xuất, tiêu chuẩn, kỹ năng thâm nhập thị trường và đặc biệt là hạ tầng logistics.

Nhấn mạnh vai trò của Hải Phòng trong cơ cấu logistics của vùng, Chủ tịch VCCI cho biết, Nghị quyết 27-NQ/TW đã đặt ra một bước chuyển tư duy, trong đó đã chuyển từ tư duy của các nền kinh tế địa phương sang một không gian phát triển của một nền kinh tế vùng thống nhất. Nghị quyết cũng đã khẳng định tư duy này và đặt các địa phương trong một hệ sinh thái phát triển thống nhất, trong đó mỗi tỉnh thành sẽ được phân vai các chức năng, lợi thế và vị trí trong chuỗi giá trị chung.

Trong đó, Nghị quyết đã xác định Hải Phòng sẽ phát huy lợi thế không chỉ là một trong những địa phương đã có những kết quả phát triển công nghiệp rất tích cực trong giai đoạn 10 năm vừa qua, mà phải phát huy thế mạnh của cảng biển, của logistics.

“Vùng Đồng bằng sông Hồng chiếm tới 33,3% GDP của cả nước, trong đó riêng Hải Phòng đã chiếm 5,3%. Từ đó có thể thấy vai trò của Hải Phòng trong chuỗi giá trị và quá trình phát triển của vùng thời gian vừa qua”, Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng dẫn chứng.