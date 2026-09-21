Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics vùng Đồng bằng sông Hồng

Các đại biểu dự Diễn đàn Logistics vùng lần VII: "Kiến tạo không gian phát triển mới Logistics vùng Đồng bằng sông Hồng" - Ảnh: VGP.

Chiều 21/9, tại Hải Phòng đã diễn ra Diễn đàn Logistics vùng lần VII: "Kiến tạo không gian phát triển mới logistics vùng Đồng bằng sông Hồng" do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với UBND TP Hải Phòng tổ chức.

Mở rộng không gian, nâng tầm logistics vùng Đồng bằng sông Hồng

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh ngành logistics Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng ấn tượng 14 - 15% mỗi năm, cao gấp đôi mức bình quân thế giới. Với quy mô thị trường 40 - 42 tỷ USD, tương đương 10% GDP, logistics đóng góp vai trò sống còn vào sản xuất và xuất khẩu.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng phát biểu khai mạc diễn đàn - Ảnh: VGP.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, vùng Đồng bằng sông Hồng đang ngày càng khẳng định vị thế là động lực tăng trưởng logistics trọng điểm, bám sát định hướng chiến lược tại Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chia sẻ từ góc độ địa phương, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết dịch vụ logistics đóng góp bình quân 13,5% GRDP của thành phố với mức tăng trưởng trên 10% trong giai đoạn 2021 - 2025. Hướng đến năm 2030, Hải Phòng quy hoạch hệ thống gồm 73 bến cảng biển và hơn 300 cảng, bến thủy nội địa, trong đó khu bến cảng nước sâu Lạch Huyện tiếp tục giữ vai trò trung tâm thông thương quốc tế.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: VGP.

Thành phố không chỉ tập trung đầu tư hạ tầng cứng như cảng Nam Đồ Sơn, sân bay Cát Bi, tuyến đường sắt liên vận Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và các vành đai giao thông trọng điểm, mà còn đẩy mạnh phát triển hạ tầng mềm. Các giải pháp số hóa hải quan, vận đơn điện tử, xây dựng trung tâm logistics thông minh đang được Hải Phòng ưu tiên nhằm gia tăng giá trị dịch vụ và năng lực kết nối vĩ mô.

Đổi mới tư duy, tháo gỡ các điểm nghẽn logistics

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định logistics hiện nay không còn là ngành dịch vụ hỗ trợ đơn thuần mà phải được định vị là bộ phận quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc gia, quyết định trực tiếp năng lực cạnh tranh.

Mặc dù ngành đã đạt quy mô hơn 34.000 doanh nghiệp, đóng góp 4,5 - 5% GDP, logistics Việt Nam vẫn đối mặt với những điểm nghẽn lớn như quá phụ thuộc vào đường bộ, tính kết nối đa phương thức yếu và chi phí đắt đỏ.

Từ thực tế này, Phó Thủ tướng yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ tư duy quản lý từ "hỗ trợ" sang "kiến tạo, phục vụ và phát triển". Bám sát Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2035, mục tiêu cốt lõi là duy trì tăng trưởng 12 - 15%/năm và kéo giảm chi phí logistics xuống mức 12 - 15% GDP thông qua chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị các bộ, ngành và doanh nghiệp tập trung triển khai Chiến lược logistics quốc gia một cách thực chất, gắn liền với quy hoạch hạ tầng giao thông đồng bộ. Công tác hoàn thiện thể chế pháp luật cần được xem là bệ phóng để tháo gỡ rào cản đa phương thức.

Song song đó, hệ thống cảng biển cửa ngõ như Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn, Đà Nẵng, Cái Mép - Thị Vải... phải được phát triển thành các trung tâm sinh thái logistics hiện đại nhằm thu hút các "sếu đầu đàn" quốc tế.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phá bỏ ranh giới hành chính, chuyển sang tổ chức logistics theo vùng và hành lang kinh tế để tạo ra một mạng lưới kết nối chặt chẽ, tối ưu hóa lợi thế địa lý.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn. Ảnh: VGP.

Phối hợp đồng bộ, phát triển logistics theo vùng và chuỗi cung ứng

Phân công nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương đóng vai trò đầu mối điều phối chiến lược, ứng dụng công nghệ và phát triển nguồn hàng. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm quy hoạch kết nối giao thông đồng bộ giữa các phương thức vận tải và trung tâm hậu cần. Cùng với đó, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh số hóa thủ tục xuất nhập khẩu, trong khi Bộ Tư pháp tập trung rà soát hệ thống pháp luật nhằm loại bỏ các chi phí không hợp lý cho doanh nghiệp.

Đối với vùng Đồng bằng sông Hồng, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương khai thác logistics theo các hành lang kinh tế Bắc - Nam, vành đai ven biển và tuyến biên mậu, tuyệt đối tránh tình trạng đầu tư phân tán, lãng phí.

Riêng Hải Phòng được giao trọng trách tiên phong xây dựng mô hình tích hợp cảng biển - logistics - công nghiệp - thương mại - đô thị, lấy khu vực Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn và Khu thương mại tự do làm hạt nhân động lực.

Gửi thông điệp đến cộng đồng doanh nghiệp, Phó Thủ tướng kỳ vọng các đơn vị chủ động hiến kế chính sách, mạnh dạn đầu tư công nghệ và liên kết chặt chẽ để thâm nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chính phủ cam kết sẽ không ngừng hoàn thiện thể chế và nâng cấp hạ tầng, kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch để các nhà đầu tư an tâm phát triển bền vững tại Việt Nam.

Thu Thảo