Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics vùng Đồng bằng sông Hồng

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp Sở Công Thương Hải Phòng, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, Hiệp hội Logistics Hải Phòng tổ chức.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự và chỉ đạo diễn đàn; cùng tham dự có đại diện các bộ, ngành, cục, vụ, VCCI; lãnh đạo thành phố Hải Phòng, các tỉnh trong Vùng, các sở, ngành; đại diện các tổ chức, hiệp hội trong nước và quốc tế; chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực cảng biển, vận tải, logistics và chuỗi cung ứng; cùng các viện, trường đại học, các cơ quan nghiên cứu.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh logistics không còn chỉ là một ngành dịch vụ hỗ trợ, mà cần được nhìn nhận như một bộ phận quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc gia, là yếu tố trực tiếp quyết định năng lực cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp và cả nền kinh tế.

Đối với vùng Đồng bằng sông Hồng, điều này càng có ý nghĩa quan trọng trong việc hướng tới các mục tiêu phát triển chiến lược đã được Bộ Chính trị xác định tại Nghị quyết số 30-NQ/TW và Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 04/5/2024.

Phó Thủ tướng ghi nhận, logistics Việt Nam thời gian qua đạt tốc độ tăng trưởng 14-16%/năm, đóng góp khoảng 4,5-5% GDP; chi phí logistics giảm xuống khoảng 16% GDP. Hạ tầng cảng biển, sân bay, đường cao tốc, kho bãi và trung tâm logistics từng bước được đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp logistics ngày càng phát triển.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, đối với vùng Đồng bằng sông Hồng - khu vực có nhiều lợi thế để trở thành cửa ngõ logistics quan trọng của phía Bắc, nhưng cần khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, kết nối chưa liên hoàn. Từ đó, chuyển từ tư duy “quản lý, hỗ trợ” sang “kiến tạo, phục vụ và phát triển”, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm phát triển logistics thực sự trở thành một ngành kinh tế dịch vụ quan trọng của đất nước nói chung và Vùng đồng bằng sông Hồng nói riêng, giữ vai trò tối ưu hóa chuỗi cung ứng, kết nối toàn bộ sản xuất, cung ứng và tiêu dùng của đất nước.

Tiếp tục cụ thể hóa "Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050", Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới. Đó là tổ chức thực hiện Chiến lược logistics quốc gia một cách thực chất, có trọng tâm, trọng điểm và kết quả đo lường được; phát triển hạ tầng logistics đồng bộ với quy hoạch và đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia và khu vực, các vùng và địa phương; coi hoàn thiện thể chế và pháp luật là yêu cầu quan trọng trong phát triển logistics; tập trung phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thành trung tâm của hệ sinh thái logistics và kinh tế biển theo hướng hiện đại, xanh và thông minh; chuyển mạnh tư duy và hành động từ phát triển logistics theo địa giới hành chính sang tổ chức logistics theo vùng kinh tế, hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng.

Để triển khai các nhiệm vụ trên, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với thực tiễn. Các hiệp hội, doanh nghiệp chủ động tham gia xây dựng chính sách, đổi mới công nghệ, phát triển nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc, dài hạn và bền vững tại Việt Nam.

Toàn cảnh Diễn đàn Logistics Vùng lần VII 2026 với chủ đề: “Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics Vùng đồng bằng sông Hồng”. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cho biết, ngày 28/8/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; trong đó xác định mục tiêu phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với 6 tỉnh, thành: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình trên cơ sở phát huy sức mạnh tối đa ưu điểm, lợi thế cạnh tranh mang bản sắc văn hóa của từng vùng, từng địa phương.

Mục tiêu trong Nghị quyết 27-NQ/TW đã khẳng định, đến năm 2030, vùng Đồng bằng sông Hồng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10%/năm và tập trung phát triển các lĩnh vực văn hóa, điện tử, chuyển đổi số, không gian, trí tuệ nhân tạo, ô tô, điện máy, trong đó có nhấn mạnh logistics. Như vậy, định hướng phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng đã được các cấp cao nhất khẳng định và đặt ra sự liên kết giữa các địa phương, trong đó có logistics.

Tại diễn đàn, các đại biểu chia sẻ những nội dung liên quan đến kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics, trong đó hoàn thiện thể chế phát triển logistics Vùng đồng bằng sông Hồng; kết nối để nâng sức cạnh tranh logistics; tái định hình chuỗi cung ứng và hệ sinh thái logstics; cơ hội mới cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu và logistics...

Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu, với lợi thế hội tụ các loại hình giao thông đường bộ, đường biển, hàng không, đường sắt và đường thủy nội địa, logistics ngày càng giữ vai trò quan trọng trong không gian phát triển của thành phố và toàn vùng. Những năm qua, dịch vụ logistics trên địa bàn Hải Phòng phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng.

Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 10%/năm, tỷ trọng đóng góp vào GRDP thành phố bình quân khoảng 11,5%. Sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Hải Phòng cũng liên tục tăng qua các năm. Những kết quả đó đã góp phần đưa Hải Phòng là địa phương duy nhất trong toàn quốc có tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong 11 năm liên tiếp.

"Thành phố xác định logistics và dịch vụ cảng biển là một trong những động lực quan trọng trong giai đoạn phát triển mới, gắn với việc thực hiện các định hướng lớn của Trung ương về phát triển Hải Phòng, tổ chức không gian phát triển quốc gia, đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế biển.", Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại sự kiện. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Trong khuôn khổ diễn đàn, Ban Tổ chức đã trao chứng nhận doanh nghiệp đồng hành.