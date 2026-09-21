Diễn đàn Logistics vùng lần VII 2026 với chủ đề: “Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics vùng đồng bằng sông Hồng” được tổ chức tại Hải Phòng. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Diễn đàn do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp Sở Công thương Hải Phòng, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam, Hiệp hội Logistics Hải Phòng tổ chức.

Diễn đàn có sự tham dự của một số bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố Hải Phòng và một số tỉnh, thành phố; đại diện các tổ chức, hiệp hội trong nước và quốc tế; các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư; đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực cảng biển, vận tải, logistics và chuỗi cung ứng; cùng các viện, trường đại học, các cơ quan nghiên cứu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự, phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, logistics không còn chỉ là một ngành dịch vụ hỗ trợ, mà cần được nhìn nhận như một bộ phận quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc gia, là yếu tố trực tiếp quyết định năng lực cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp và cả nền kinh tế.

Đối với vùng đồng bằng sông Hồng, điều này càng có ý nghĩa quan trọng trong việc hướng tới các mục tiêu phát triển chiến lược đã được Bộ Chính trị xác định tại Nghị quyết số 30-NQ/TW và Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 4/5/2024.

Phó Thủ tướng cho rằng, vùng đồng bằng sông Hồng có nhiều lợi thế để trở thành cửa ngõ logistics quan trọng của phía bắc, nhưng cần khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, kết nối chưa liên hoàn. Từ đó, chuyển từ tư duy “quản lý, hỗ trợ” sang “kiến tạo, phục vụ và phát triển”, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm phát triển logistics thực sự trở thành một ngành kinh tế dịch vụ quan trọng của đất nước nói chung và vùng đồng bằng sông Hồng nói riêng, giữ vai trò tối ưu hóa chuỗi.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới, đó là: Tổ chức thực hiện Chiến lược logistics quốc gia một cách thực chất, có trọng tâm, trọng điểm và kết quả đo lường được; phát triển hạ tầng logistics đồng bộ với quy hoạch và đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia và khu vực, các vùng và địa phương; coi hoàn thiện thể chế và pháp luật là yêu cầu quan trọng trong phát triển logistics; tập trung phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thành trung tâm của hệ sinh thái logistics và kinh tế biển theo hướng hiện đại, xanh và thông minh; chuyển mạnh tư duy và hành động từ phát triển logistics theo địa giới hành chính sang tổ chức logistics theo vùng kinh tế, hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp. Đối với vùng đồng bằng sông Hồng, các địa phương hoàn thiện hệ thống quy hoạch, phân bố sản xuất hợp lý, đồng thời phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và logistics có tính kết nối cao; tăng cường phối hợp phát triển logistics theo vùng và các hành lang kinh tế, hình thành chuỗi cung ứng đồng bộ, hạn chế đầu tư phân tán, trùng lặp, lãng phí.

Đặc biệt, Hải Phòng cần tiếp tục phát huy vai trò đầu mối logistics của phía bắc, nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển tích hợp cảng biển-logistics-công nghiệp- thương mại và đô thị; thành phố cần coi hệ thống cảng cửa ngõ quốc tế và logistics đa phương thức là lợi thế đặc sắc, động lực tăng trưởng dài hạn.

Các hiệp hội, doanh nghiệp chủ động tham gia xây dựng chính sách, đổi mới công nghệ, phát triển nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Quang cảnh diễn đàn tổ chức tại Hải Phòng. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Theo Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hồ Sỹ Hùng: Đây là một chủ đề phù hợp với các định hướng phát triển vùng của Nghị quyết 27-NQ/TW, đồng thời cũng đáp ứng được những yêu cầu thực sự của sự phát triển ngành logistics Việt Nam hiện nay.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng diễn đàn sẽ mang lại kết quả thiết thực, nhất là mở ra một không gian đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thảo luận những vấn đề mang tính tăng trưởng cũng như đề xuất các giải pháp mang tính đột phá trong giai đoạn mới; các doanh nghiệp tham dự diễn đàn sẽ tìm được các đối tác phù hợp để cùng nhau tạo ra một mạng lưới sản xuất tại chỗ cũng như thúc đẩy các khu vực sản xuất thông minh, nội vùng đạt được hiệu quả cao hơn nữa.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại diễn đàn. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận 4 nội dung, đó là: Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc cải thiện môi trường kinh doanh cho logistics; logistics phải trở thành một lĩnh vực tiên phong của chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; kết nối logistics với các ngành hàng và kết nối doanh nghiệp thành một hệ sinh thái; logistics phải trở thành công cụ giúp cho doanh nghiệp Việt Nam hội nhập sâu hơn và tận dụng tốt hơn các Hiệp định thương mại tự do.

Các đại biểu cũng đưa ra những gợi ý thiết thực cho các cơ quan Đảng, Nhà nước cũng như các hiệp hội để thúc đẩy phát triển logistics trong vùng thời gian tới.