Công ty TNHH Hương Linh Điện Biên tham gia hoạt động xúc tiến thương mại để quảng bá, mở rộng thị trường.

Gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh xi măng, Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên đã từng bước đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất và khẳng định vị thế trên thị trường. Hiện nay, nhà máy có công suất khoảng 2.000 tấn xi măng/ngày, tương đương 450.000 - 500.000 tấn/năm; mức độ tự động hóa trong dây chuyền sản xuất đạt 90%. Công ty tạo việc làm cho trên 260 lao động, 100% người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/tháng. Dự kiến năm 2026, doanh nghiệp đóng góp ngân sách Nhà nước trên 30 tỷ đồng.

Tuy nhiên, để duy trì sản xuất ổn định và mở rộng thị trường, doanh nghiệp cần thêm những điều kiện thuận lợi từ môi trường kinh doanh. Tại buổi làm việc với đoàn công tác của tỉnh, lãnh đạo Công ty kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, khuyến khích các nhà thầu ưu tiên sử dụng sản phẩm xi măng Điện Biên. Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và khu vực Bắc Lào.

Khai thác tiềm năng từ cây chè Tủa Chùa, Công ty TNHH Hương Linh Điện Biên tập trung xây dựng sản phẩm đặc trưng gắn với lợi thế vùng nguyên liệu địa phương. Hiện Công ty sở hữu vùng nguyên liệu 200ha chè Tủa Chùa, sản lượng khoảng 10 tấn chè khô/năm, với 6 sản phẩm chè, trong đó 4 sản phẩm được công nhận OCOP. Chị Nguyễn Mỹ Linh, Giám đốc Công ty TNHH Hương Linh Điện Biên cho biết: Thời gian tới, Công ty dự kiến phát triển thêm các dòng sản phẩm mới, hướng đến nhiều nhóm khách hàng. Để hiện thực hóa kế hoạch này, Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của tỉnh trong xây dựng thương hiệu, quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Thực tế những năm qua cho thấy, khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển cả về số lượng và quy mô hoạt động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Giai đoạn 2020 - 2024, trung bình mỗi năm toàn tỉnh có từ 120 - 150 doanh nghiệp thành lập mới, trong đó có từ 3 - 5 hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Năm 2025, toàn tỉnh có 270 doanh nghiệp thành lập mới. Đặc biệt, trong 10 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 299 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 3.232 tỷ đồng, tăng 97 doanh nghiệp so với cùng kỳ, đạt 119,6% kế hoạch năm. Riêng tháng 10, ước có 41 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 1.343 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 1.798 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 45.038 tỷ đồng và khoảng 18.000 hộ kinh doanh. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 48% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra.

Phía sau sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp vẫn còn những hạn chế cần được tháo gỡ. Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, năng lực tài chính, trình độ quản trị và khả năng tiếp cận thông tin pháp luật, khoa học, công nghệ hạn chế. Tỷ lệ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp chưa nhiều, trong khi chi phí gia nhập thị trường vẫn là rào cản đối với nhiều tổ chức, cá nhân. Hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong doanh nghiệp chưa đồng đều. Việc đăng ký, bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ hạn chế; nhiều sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng địa phương chưa được đầu tư tương xứng cho phát triển thương hiệu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh, thương mại hóa sản phẩm và mở rộng thị trường của doanh nghiệp.

Nhận diện rõ những khó khăn, điểm nghẽn, Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 31/12/2025 về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có thêm 2.500 doanh nghiệp tư nhân hoạt động hiệu quả; tốc độ tăng trưởng khu vực kinh tế tư nhân giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân khoảng 11%/năm; đóng góp của kinh tế tư nhân chiếm khoảng 40% GRDP của tỉnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, UBND tỉnh xây dựng dự thảo nghị quyết về một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành. Dự thảo tập trung vào các nhóm chính sách khuyến khích thành lập doanh nghiệp mới, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, gia nhập thị trường; đồng thời hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc xây dựng chính sách đặc thù kỳ vọng tạo thêm công cụ hỗ trợ thiết thực, giúp doanh nghiệp giảm bớt rào cản ban đầu, nâng cao năng lực hoạt động và chủ động thích ứng với yêu cầu phát triển mới. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng lực lượng doanh nghiệp chính thức, tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp cận tốt hơn với nguồn lực, thị trường và cơ hội đầu tư.

Với quyết tâm tháo gỡ rào cản, hoàn thiện cơ chế, chính sách và đồng hành cùng doanh nghiệp, Điện Biên từng bước tạo dựng môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển. Đây là nền tảng quan trọng để khơi thông nguồn lực xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.