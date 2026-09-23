'Kiến tạo không gian phát triển bền vững sau sắp xếp đơn vị hành chính'

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS-TS Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn, mang tính chiến lược của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Việc sắp xếp không chỉ làm thay đổi địa giới, quy mô và tổ chức của các đơn vị hành chính mà còn tác động đến không gian phát triển kinh tế - xã hội, đô thị và nông thôn, liên kết vùng, phân bố dân cư, hạ tầng, tài nguyên, môi trường và đời sống cộng đồng.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thanh Hương - TTXVN

Ông Minh cho rằng, những thay đổi này đặt ra nhiều vấn đề cả về lý luận và thực tiễn, đồng thời đòi hỏi nghiên cứu khoa học xã hội phải có những cách tiếp cận phù hợp hơn với bối cảnh mới.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà quản lý đến từ nhiều lĩnh vực và địa phương tập trung trao đổi về nội hàm, cấu trúc và cách tiếp cận đối với không gian phát triển bền vững; những biến đổi về cấu trúc không gian, liên kết và phân bổ nguồn lực sau sắp xếp đơn vị hành chính; các cơ hội, thách thức và những vấn đề mới đặt ra đối với tổ chức không gian phát triển.

Các ý kiến cũng đề xuất một số định hướng chính sách, mô hình, cơ chế và công cụ nhằm tổ chức không gian phát triển theo hướng tăng cường liên kết, bao trùm, xanh và bền vững; trong đó chú trọng vai trò của khoa học, công nghệ, dữ liệu không gian và sự tham gia của cộng đồng.