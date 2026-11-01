Kiến tạo không gian, nâng tầm điểm đến du lịch

Không gian kiến trúc tổng thể Đình Hùng Lô mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống, góp phần tôn vinh giá trị di sản và sức hấp dẫn của du lịch văn hóa Đất Tổ.

Mở rộng không gian, kết nối những giá trị đặc trưng

Việc hợp nhất các địa phương mở ra cơ hội để Phú Thọ phát huy lợi thế về văn hóa, lịch sử, sinh thái và nghỉ dưỡng. Tỉnh định hình các không gian du lịch liên kết, trong đó Việt Trì với Đền Hùng là điểm nhấn du lịch cội nguồn; Long Cốc, Xuân Sơn phát triển du lịch sinh thái, nông nghiệp và văn hóa cộng đồng; Thanh Thủy, Kim Bôi khai thác thế mạnh nghỉ dưỡng khoáng nóng; Tam Đảo, Đại Lải, hồ Hòa Bình, Mai Châu bổ sung các trải nghiệm về thiên nhiên và văn hóa dân tộc.

Kết nối những tài nguyên và sắc thái riêng của từng vùng sẽ tạo nên sản phẩm đa dạng, tăng sức hút và kéo dài thời gian lưu trú. Du khách có thể bắt đầu hành trình với trải nghiệm văn hóa cội nguồn tại Đền Hùng, khám phá đồi chè Long Cốc, nghỉ dưỡng khoáng nóng Thanh Thủy, sau đó mở rộng đến không gian sông nước hồ Hòa Bình và bản làng Mai Châu. Đây cũng là hướng tổ chức sản phẩm được Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ giới thiệu thông qua các chương trình tour kết nối.

Đông đảo du khách hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên xanh của đồi chè Long Cốc.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Giám đốc du lịch Homestay Long Cốc Ecolodge, xã Long Cốc cho biết: “Du khách đến đây không chỉ muốn nghỉ ngơi, ngắm đồi chè mà còn muốn trải nghiệm cuộc sống người dân. Chúng tôi mong kết nối các điểm tham quan, cơ sở sản xuất chè và đơn vị lữ hành để xây dựng hành trình phong phú, giúp khách ở lại lâu hơn”.

Tại xóm Ké, xã Đà Bắc có hơn 110 hộ người Mường sinh sống, trong đó 40 hộ tham gia hoạt động du lịch. Ngoài 3 hộ kinh doanh homestay, những hộ khác cùng tham gia biểu diễn văn nghệ, cho thuê thuyền kayak, hướng dẫn du khách... Hoạt động này vừa tạo sinh kế, tăng thu nhập vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Doanh nghiệp lữ hành giữ vai trò kết nối điểm đến, thiết kế lịch trình, liên kết cơ sở lưu trú và xây dựng trải nghiệm phù hợp. Ông Nguyễn Chí Hiếu - Giám đốc Công ty TNHH Lữ hành Du lịch Á Châu, xã Lâm Thao, chia sẻ: “Chúng tôi thường tổ chức tour tâm linh, văn hóa và sinh thái kết nối Đền Hùng, làng cổ Hùng Lô, đồi chè Long Cốc; đồng thời kết nối khách theo tuyến Đông Bắc, Tây Bắc. Điểm đến có sản phẩm bổ trợ, lịch trình hợp lý sẽ giúp xây dựng tour dài ngày, thu hút khách quay lại”.

Từ việc phát huy lợi thế tài nguyên và bản sắc riêng, Phú Thọ từng bước kết nối các khu vực thành những hành trình trải nghiệm đa dạng. Đây là nền tảng để hình thành các điểm đến trọng điểm, thu hút doanh nghiệp đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng.

Nâng tầm điểm đến trọng điểm, phát huy giá trị

Từ ngày 9 đến 11/10/2026, Chương trình Famtrip “Phú Thọ - Điểm đến xanh trong kỷ nguyên số” khảo sát tại các xã Sơn Lương, Long Cốc. Hành trình 3 ngày 2 đêm giúp doanh nghiệp, chuyên gia tìm hiểu cảnh quan, dịch vụ, văn hóa và khả năng xây dựng tour; đồng thời khuyến khích cộng đồng tham gia gìn giữ tài nguyên.

Đông đảo người dân và du khách tham quan, mua sắm các sản phẩm hưởng ứng chương trình “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc” tại xã Mai Hạ.

Tại bản Lác, xã Mai Hạ, chương trình “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc với các hoạt động quảng bá văn hóa, giới thiệu sản phẩm OCOP, hàng Việt, trưng bày và giao lưu văn hóa đã góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, hỗ trợ các hộ kinh doanh tiếp cận thị trường.Đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ, cho biết: “Ngay từ đầu năm, Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo kịp thời để kích cầu du lịch với nhiều sản phẩm dịch vụ, tour mang bản sắc, hấp dẫn”.

Trong 10 tháng năm 2026, Phú Thọ ước đón 14,25 triệu lượt khách, tăng 9,62% so với cùng kỳ; doanh thu khoảng 14,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11%, đạt 90% kế hoạch. Khách lưu trú đạt 4,46 triệu lượt. Riêng tháng 10, tỉnh đón khoảng 850 nghìn lượt, doanh thu 979,2 tỷ đồng.

Kết quả cho thấy sức hút du lịch tiếp tục được cải thiện, đồng thời đặt ra yêu cầu phát triển sản phẩm có chiều sâu, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu. Tỉnh hướng tới xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm du lịch văn hóa, lễ hội quốc gia, điểm đến nổi tiếng về văn hóa tín ngưỡng, sinh thái và nghỉ dưỡng ở miền Bắc.

Định hướng này được cụ thể hóa tại Nghị quyết số 29 ngày 5/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2026–2030 và Quyết định số 2229 ngày 15/7/2026 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển du lịch cùng giai đoạn. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đón ít nhất 20 triệu lượt khách, trong đó khoảng 7,8 triệu lượt lưu trú; tạo việc làm cho hơn 30 nghìn lao động trực tiếp và gián tiếp.

Cùng với xúc tiến, quảng bá, tỉnh chú trọng hoàn thiện cơ chế quản lý, tạo nền tảng cho điểm đến phát triển chuyên nghiệp. Ngày 10/9/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 52 về Quy chế quản lý hoạt động du lịch tại các khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch trên địa bàn. Quy chế có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, quy định nguyên tắc, mô hình quản lý và trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân.

Theo đồng chí Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chương trình “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc” tạo sức hút thông qua quảng bá văn hóa, giới thiệu sản phẩm OCOP, hàng Việt Nam và trình diễn nghề truyền thống. Qua đó, đa dạng trải nghiệm tham quan, mua sắm, khuyến khích du khách kéo dài thời gian lưu trú, mở rộng hành trình khám phá, thúc đẩy du lịch gắn với tiêu thụ sản phẩm và bảo tồn bản sắc.

Tỉnh xác định du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, tạo động lực tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu lao động và lan tỏa phát triển sang nhiều lĩnh vực. Vì vậy, các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp cần phối hợp đồng bộ, chủ động khai thác tiềm năng, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá, xúc tiến, kết nối du khách với điểm đến Phú Thọ.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp hoàn thiện hạ tầng, cơ sở lưu trú, dịch vụ phụ trợ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng sản phẩm đặc trưng gắn với bảo tồn di sản, cảnh quan. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu dùng chung, ứng dụng công nghệ trong quảng bá, đặt dịch vụ và quản lý điểm đến; tăng cường liên kết với Hà Nội và các tỉnh trong vùng để mở rộng thị trường.

Phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo sinh kế cho người dân, gìn giữ bản sắc và bảo vệ tài nguyên, Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng bền vững của tỉnh.