Kiến tạo hệ sinh thái thanh toán số hiện đại, an toàn

Việc đổi tên sự kiện từ “Ngày Thẻ Việt Nam” của 5 năm qua sang “Ngày Thanh toán số Việt Nam” phản ánh bước chuyển của thị trường từ những chiếc thẻ vật lý sang các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt mới hiện đại hơn như mã QR, thanh toán chạm (Tap to Pay), ví điện tử, thanh toán di động và thanh toán bằng sinh trắc học.

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 cho biết: “Sau 5 mùa Ngày Thẻ Việt Nam, chiếc thẻ đã không còn là phương tiện thanh toán duy nhất. Người dân hôm nay trả viện phí bằng mã QR, nộp thuế trên điện thoại, mua sắm ở nước ngoài chỉ với một lần quét. Thanh toán số đã trở thành một phần tự nhiên của đời sống và câu hỏi chúng tôi đặt ra năm nay là: Mỗi cú chạm ấy còn có thể mang lại điều gì lớn hơn sự tiện lợi?

Chủ đề “Chạm số - Sống xanh” là câu trả lời. Một hóa đơn điện tử thay cho tờ giấy in, một mã QR thay cho đồng tiền mặt phải in ấn, vận chuyển, kiểm đếm, một thủ tục hoàn tất trên điện thoại thay cho một chuyến đi và một lần xếp hàng - mỗi lựa chọn nhỏ ấy, khi được hàng triệu người lặp lại mỗi ngày, sẽ tạo nên khác biệt thật sự cho môi trường và xã hội. Chúng tôi muốn người trẻ thấy rằng sống xanh không phải điều gì xa vời, mà có thể bắt đầu từ chính chiếc điện thoại trong tay.

Tiện lợi phải đi cùng an toàn. Vì vậy, chương trình năm nay dành sự quan tâm đặc biệt cho việc bảo vệ người dùng, nhất là người cao tuổi và người mới tiếp cận ngân hàng số, để không ai bị bỏ lại phía sau”.

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) phát biểu.

Tại sự kiện, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) nhận định: “Trong bối cảnh chuyển đổi số đang thay đổi sâu sắc cách người dân tiếp cận dịch vụ tài chính, việc mở rộng không gian và tên gọi thành "Ngày Thanh toán số Việt Nam" là một bước chuyển mình tất yếu. Sự thay đổi này phản ánh đúng nhịp đập thực tiễn của một hệ sinh thái thanh toán đa dạng, nơi người dân và doanh nghiệp luôn được đặt làm trung tâm.

Thời gian qua đã đánh dấu một giai đoạn trưởng thành mới của thị trường thanh toán số tại Việt Nam. Chúng ta không còn dừng lại ở bước khởi động hay thay đổi thói quen mà đang bước vào giai đoạn tối ưu hóa trải nghiệm và phát triển bền vững. Song song với sự phát triển về quy mô, yếu tố an toàn, bảo mật luôn được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt lên hàng đầu”.

Quang cảnh sự kiện.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị NAPAS, đồng Trưởng ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 chia sẻ: “Các bạn trẻ hôm nay đã quen thuộc với phương thức quét mã QR hay chạm điện thoại để thanh toán. Thẻ là điểm khởi đầu, còn thanh toán số là hành trình của cả thế hệ trẻ hôm nay. Nhưng kết nối thông minh phải đi cùng an toàn: Thanh toán càng nhanh, người dùng càng cần được bảo vệ”.

Bà Đoàn Hồng Nhung, Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phát biểu.

Chia sẻ về thanh toán số tại sự kiện, bà Đoàn Hồng Nhung, Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) khẳng định: “Vietcombank luôn theo đuổi định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, phát triển các giải pháp thanh toán nhanh hơn, thuận tiện hơn, an toàn hơn và xanh hơn. Đồng thời, ngân hàng đang tiếp tục mở rộng kết nối thanh toán với giao thông, mua sắm, du lịch và các hệ sinh thái trong và ngoài nước, hướng tới từng bước xây dựng “Đường tài chính số - Phố không tiền mặt”, nơi mỗi giao dịch không chỉ thuận tiện hơn mà còn góp phần hình thành những lựa chọn sống hiện đại và bền vững hơn”.

Chuỗi hoạt động Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 gồm: Họp báo phát động (ngày 8-10-2026); Cuộc thi “Bắt sóng đam mê” (ngày 7-9 đến 9-10-2026); Tọa đàm sinh viên (ngày 12-10-2026); Hội thảo chuyên đề (ngày 14-10-2026); Sóng Festival (ngày 24-10 đến 25-10-2026 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, TP Hà Nội); Đêm nhạc “Chạm Việt Nam 2”; Chiến dịch Mega Sale 2026.