Kiến tạo hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn và bền vững

Ngày 24/9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo và Triển lãm “Tài chính số Việt Nam 2026” - Vietnam Digital Finance 2026 (VDF-2026).

VDF-2026 tập trung vào những vấn đề đang đặt ra đối với chuyển đổi số ngành tài chính, từ xây dựng dữ liệu sẵn sàng cho trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển AI đáng tin cậy, Agentic AI đến ứng dụng AI và dữ liệu trong quản trị tài chính công và phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính.