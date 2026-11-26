Mục tiêu cụ thể được tỉnh xác định là đưa số lượng đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp và số văn bằng bảo hộ được cấp cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tăng dần theo từng năm; 100% sản phẩm OCOP đạt từ 4 sao trở lên và sản phẩm chủ lực của tỉnh được hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; 100% kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh có đối tượng đủ điều kiện bảo hộ được hướng dẫn đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ.

Đặc biệt, từ năm 2027, tỉnh phấn đấu có tài sản trí tuệ được định giá, đưa lên Sàn giao dịch công nghệ của tỉnh, chuyển giao, góp vốn hoặc thương mại hóa theo quy định; 100% cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh sử dụng phần mềm có bản quyền hoặc phần mềm nguồn mở hợp pháp.

Sở hữu trí tuệ trở thành nền tảng để mở rộng thị trường, gia tăng giá trị và sức cạnh tranh cho cà phê Khe Sanh - Ảnh: N.L.M

Theo đó, tỉnh sẽ triển khai các giải pháp một cách quyết liệt, đồng bộ. Tập trung vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của sở hữu trí tuệ; xây dựng văn hóa tôn trọng sáng tạo, hoàn thiện cơ chế, chính sách về sở hữu trí tuệ; phát triển thị trường quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ; nâng cao hiệu lực thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời bảo đảm an ninh về công nghệ, dữ liệu và bí mật kinh doanh. Bảo đảm hài hòa giữa bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ với yêu cầu phổ cập tri thức, thúc đẩy nghiên cứu, sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ và bảo đảm lợi ích chung của xã hội; góp phần xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh, đầu tư và đổi mới sáng tạo lành mạnh, bình đẳng, minh bạch.

Chú trọng hội nhập quốc tế về sở hữu trí tuệ theo hướng chủ động, tích cực, sâu rộng, có chọn lọc; tăng cường hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm và cập nhật thông tin; hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các cam kết về sở hữu trí tuệ trong các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên, góp phần nâng cao năng lực thực hiện các cam kết, nghĩa vụ quốc tế về sở hữu trí tuệ và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Việc triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về sở hữu trí tuệ sẽ góp phần hình thành văn hóa tôn trọng sáng tạo, nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển thương hiệu địa phương, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.