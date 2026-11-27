Từ thực tiễn xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp cho rằng, việc sản phẩm được công nhận Thương hiệu quốc gia không chỉ là thành quả của riêng doanh nghiệp mà còn là kết quả nỗ lực của tập thể người lao động và hệ sinh thái những người nông dân Tây Nguyên cùng tham gia xây dựng chuỗi giá trị. Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, doanh nghiệp cần chú trọng tính minh bạch, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Bài học về xây dựng chuỗi giá trị có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển công nghiệp văn hóa. Thay vì khai thác các giá trị văn hóa một cách đơn lẻ, cần hình thành những chuỗi liên kết từ bảo tồn, nghiên cứu, sáng tạo, thiết kế, sản xuất đến phân phối, quảng bá và tiêu dùng, qua đó, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng, khuyến khích các chủ thể văn hóa tiếp tục gìn giữ, trao truyền và phát huy những giá trị đặc sắc của dân tộc. Cùng với đó, cần nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí nhận diện, đánh giá và lựa chọn các sản phẩm công nghiệp văn hóa có tiềm năng phát triển thành thương hiệu quốc gia, chú trọng các yếu tố về chất lượng, bản sắc, tính sáng tạo, năng lực cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững.

Việc xây dựng thương hiệu cần gắn với chiến lược phát triển thị trường, bảo hộ sở hữu trí tuệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản phẩm công nghiệp văn hóa đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng và toàn xã hội. (Ảnh: DUY MINH)

Bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Tổng Giám đốc Marketing và Đổi mới, Công ty cổ phần Dược phẩm Hoa Linh, khi đề cập giá trị của Thương hiệu quốc gia, đã nhấn mạnh: “Mỗi sản phẩm được bán ra, nó chính là một lá phiếu tín nhiệm của quốc gia”.

Quan điểm này cũng đặt ra yêu cầu đối với sản phẩm công nghiệp văn hóa. Mỗi sản phẩm khi hiện diện trên thị trường quốc tế không chỉ mang tên tuổi của một doanh nghiệp, một nghệ nhân hay một địa phương, mà còn góp phần định hình nhận thức của bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam. Bởi vậy, xây dựng thương hiệu phải đi đôi với giữ gìn uy tín, nâng cao chất lượng và trách nhiệm đối với những giá trị văn hóa được chuyển tải.

Trong tiến trình đó, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vừa qua có thể trở thành một điểm nhấn quan trọng, tạo không gian kết nối, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm công nghiệp văn hóa. Thông qua các hoạt động trưng bày, triển lãm, trình diễn nghệ thuật, giới thiệu di sản, làng nghề, ẩm thực và sản phẩm du lịch, mỗi địa phương có cơ hội phát huy lợi thế riêng, hội tụ thành sức mạnh chung của thương hiệu quốc gia.

Tuy nhiên, sức sống của một thương hiệu văn hóa không thể đo đếm đơn thuần bằng số lượng sự kiện hay quy mô khán giả. Điều quan trọng là khả năng tạo dựng những dấu ấn được cộng đồng ghi nhớ, gìn giữ và tự nguyện lan tỏa. Thành công của Ngày Văn hóa Việt Nam cần được nhìn nhận từ mức độ tham gia, thụ hưởng của người dân, khả năng duy trì các hoạt động ở cơ sở, sự phát triển của thị trường sản phẩm văn hóa và sức lan tỏa của những giá trị đặc trưng Việt Nam.

Mỗi sản phẩm khi hiện diện trên thị trường quốc tế không chỉ mang tên tuổi của một doanh nghiệp, một nghệ nhân hay một địa phương, mà còn góp phần định hình nhận thức của bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam. (Ảnh: ĐỖ BẢO)

Điều đó đòi hỏi tư duy tổ chức dài hạn, gắn các hoạt động thường niên với chuyển đổi số, phát triển du lịch, công nghiệp sáng tạo và xúc tiến thương mại. Mỗi địa phương cần có câu chuyện riêng, mỗi sản phẩm cần đủ sức chinh phục công chúng, mỗi hoạt động cần tạo ra những giá trị có khả năng tiếp nối.

Xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản phẩm công nghiệp văn hóa, xét đến cùng, là quá trình chuyển hóa chiều sâu văn hóa thành sức mạnh phát triển, biến những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ thành nguồn lực kiến tạo tương lai.

Khi bản sắc dân tộc được kết tinh trong những sản phẩm có chất lượng, được nâng tầm bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, được lan tỏa bằng sức mạnh của báo chí, truyền thông, văn hóa Việt Nam sẽ có thêm cơ hội khẳng định vị thế trong dòng chảy văn hóa thế giới. Đó cũng là con đường để mỗi sản phẩm mang dấu ấn Việt Nam không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn trở thành một sứ giả văn hóa, chuyên chở bản sắc, trí tuệ, niềm tự hào và khát vọng vươn mình của dân tộc trong kỷ nguyên mới.