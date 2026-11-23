Nhiều quốc gia coi nông nghiệp hữu cơ là một bộ phận trong chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và nhu cầu thị trường.

Nông nghiệp hữu cơ chỉ có thể phát triển bền vững khi được đặt trong một hệ sinh thái đồng bộ, từ thể chế, sản xuất, chứng nhận đến thị trường và công nghệ. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, muốn xây dựng một nền nông nghiệp hữu cơ có sức cạnh tranh, Việt Nam không chỉ cần mở rộng diện tích mà quan trọng hơn là tạo dựng được niềm tin, nâng giá trị sản phẩm và bảo đảm lợi ích cho người sản xuất.

Từ thị trường ngách đến lựa chọn chiến lược

Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, suy thoái hệ sinh thái và nhu cầu thực phẩm an toàn đang thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ phát triển trên phạm vi toàn cầu. Theo Thông tin chuyên đề số 05-TTCĐ/VPTW ngày 31/7/2026 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng và số liệu của Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Hữu cơ (FiBL), đến cuối năm 2023, diện tích đất được quản lý theo nguyên tắc hữu cơ trên thế giới đạt 98,9 triệu ha, tăng 2,6% so với năm 2022. Thế giới có khoảng 4,3 triệu nhà sản xuất hữu cơ, với thị trường đạt 136,4 tỷ euro.

Tuy nhiên, diện tích hữu cơ mới chiếm khoảng 2,1% đất nông nghiệp toàn cầu. Điều đó cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn, nhưng để mở rộng bền vững không thể chỉ dựa vào nhu cầu thị trường.

Thời gian chuyển đổi dài, chi phí đầu tư và chứng nhận cao, nguồn vật tư đạt yêu cầu còn hạn chế, thị trường thiếu ổn định và nguy cơ gian lận là những rào cản phổ biến. Vì vậy, các quốc gia phát triển hữu cơ thành công đều xây dựng chính sách dài hạn, pháp luật rõ ràng và cơ chế kiểm soát thống nhất.

Mỹ hình thành Chương trình Hữu cơ quốc gia trên nền tảng Đạo luật năm 1990; Nhật Bản quy định sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn và được chứng nhận mới được sử dụng nhãn Organic JAS; Ấn Độ triển khai chương trình quốc gia từ năm 2001; Canada quản lý ở cấp liên bang. Đức đặt mục tiêu 30% diện tích đất nông nghiệp được canh tác hữu cơ vào năm 2030.

Điểm chung là chính sách không chỉ hướng tới tăng diện tích, mà còn hỗ trợ người sản xuất trong giai đoạn chuyển đổi thông qua tín dụng, đào tạo, khuyến nông, chia sẻ chi phí chứng nhận và đầu tư hạ tầng.

Chứng nhận phải đi cùng thị trường

Một trong những bài học quan trọng từ kinh nghiệm quốc tế là chứng nhận hữu cơ không phải thủ tục để tạo thêm một nhãn hàng, mà là công cụ xác lập tính toàn vẹn của cả quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản và lưu thông.

Canada và Mỹ xây dựng hệ thống quản lý thống nhất ở cấp liên bang, đồng thời công nhận các tổ chức chứng nhận độc lập. Ấn Độ đẩy mạnh chứng nhận theo nhóm nông hộ, kết hợp kiểm soát nội bộ với truy xuất trực tuyến, tạo điều kiện cho các hộ quy mô nhỏ tham gia.

Nhật ký đồng ruộng, hồ sơ vật tư đầu vào, chế biến, vận chuyển và phân phối là những thành phần quan trọng của hệ thống kiểm soát. Khi dữ liệu được lưu trữ đầy đủ, cơ quan quản lý có thể truy ngược trách nhiệm khi xảy ra vi phạm và chuyển dần từ kiểm tra dàn trải sang giám sát dựa trên rủi ro.

Kiểm soát chặt chẽ bảo vệ niềm tin, nhưng thị trường ổn định mới tạo động lực để người sản xuất duy trì chứng nhận. Trung Quốc phát triển thương hiệu quốc gia, thương mại điện tử và các kênh xúc tiến riêng cho sản phẩm hữu cơ. Canada hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu; Nhật Bản đưa kiến thức về hữu cơ vào giáo dục. Một số nước châu Âu sử dụng thực phẩm hữu cơ trong trường học, bệnh viện và các bếp ăn công cộng.

Những kinh nghiệm này cho thấy thị trường không nên được xem là khâu cuối cùng của chuỗi hữu cơ. Ngay từ khi hình thành vùng sản xuất, phải xác định sản phẩm bán cho ai, tiêu chuẩn nào cần đáp ứng và doanh nghiệp nào có khả năng liên kết tiêu thụ.

Công nghệ và dữ liệu trở thành hạ tầng quản trị

Khoa học, công nghệ đang ngày càng được ứng dụng trong sản xuất và kiểm soát chuỗi hữu cơ. Trung Quốc sử dụng dữ liệu lớn, Internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo để giám sát, dự báo sâu bệnh và truy xuất nguồn gốc. Mỹ thúc đẩy mã QR, phần mềm quản lý và các giải pháp chống gian lận. Anh sử dụng trí tuệ nhân tạo và thiết bị bay không người lái; Nhật Bản đầu tư nghiên cứu đất, phòng trừ sinh học, ủ phân và giám sát số.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của công nghệ không nằm ở thiết bị mà ở khả năng kết nối và kiểm chứng dữ liệu. Khi thông tin về vùng sản xuất, vật tư, chứng nhận, kiểm nghiệm, chế biến và phân phối được liên kết, cơ quan quản lý có thể nhận diện rủi ro sớm hơn, doanh nghiệp giảm chi phí chứng minh tuân thủ và người tiêu dùng có thêm căn cứ để lựa chọn sản phẩm.

Công nghệ không thay thế các nguyên tắc sản xuất hữu cơ, cũng không thể tự biến một sản phẩm thành hữu cơ. Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi giúp quá trình tuân thủ được ghi nhận, kiểm tra và minh bạch hơn.

Gợi mở cho Việt Nam

Việt Nam đã hình thành nền tảng chính sách quan trọng với Nghị định số 109/2018/NĐ-CP và Quyết định số 885/QĐ-TTg về phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020–2030. Tuy nhiên, Thông tin chuyên đề số 05- TTCĐ/VPTW cũng chỉ ra những hạn chế cần tiếp tục tháo gỡ như sản xuất còn nhỏ lẻ, nhân lực có kỹ năng chưa đáp ứng yêu cầu, vật tư trong nước chưa đầy đủ, chi phí một số vật tư nhập khẩu cao; cơ chế chứng nhận, kiểm tra, giám sát và dữ liệu vẫn cần hoàn thiện.

Trước hết, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và thống nhất trong thực thi. Tiêu chuẩn, chứng nhận, ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm phải tạo thành một chuỗi quản lý xuyên suốt.

Việc hài hòa tiêu chuẩn với những thị trường xuất khẩu trọng điểm cũng cần được chú trọng nhằm giảm chi phí chứng nhận lại và nâng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Đối với người sản xuất, hỗ trợ cần tập trung vào những điểm nghẽn thực tế của giai đoạn chuyển đổi: tín dụng, đào tạo kỹ thuật, khuyến nông, vật tư đáp ứng yêu cầu và chi phí chứng nhận. Với nông hộ quy mô nhỏ, chứng nhận theo nhóm gắn với hệ thống kiểm soát nội bộ là một hướng cần tiếp tục nghiên cứu, nhưng phải đi kèm năng lực quản trị và trách nhiệm rõ ràng của tổ chức nhóm.

Công nghệ và dữ liệu số ngày càng trở thành công cụ quan trọng trong quản lý vùng sản xuất, giám sát chứng nhận và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hữu cơ.

Hợp tác xã có thể trở thành mắt xích quan trọng trong tổ chức sản xuất, quản lý hồ sơ và kết nối doanh nghiệp. Tuy nhiên, vùng sản xuất hữu cơ không nên hình thành chỉ dựa trên khả năng mở rộng diện tích. Điều kiện đất, nước, nguy cơ ô nhiễm, khả năng kiểm soát vật tư và nhu cầu thị trường phải được tính toán ngay từ đầu.

Mở rộng diện tích khi chưa có doanh nghiệp chế biến, hợp đồng tiêu thụ và hệ thống logistics phù hợp có thể làm gia tăng rủi ro cho cả nông dân và doanh nghiệp.

Vì vậy, quy hoạch vùng hữu cơ cần gắn với sản phẩm chủ lực, hạ tầng dùng chung, sơ chế, chứng nhận, truy xuất và phân phối. Chỉ những mô hình chứng minh được chất lượng, hiệu quả kinh tế và khả năng tiêu thụ mới nên được ưu tiên nhân rộng.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nông nghiệp hữu cơ, kết nối thông tin vùng sản xuất, nhật ký điện tử, chủ thể sản xuất, chứng nhận, kiểm nghiệm và truy xuất nguồn gốc. Dữ liệu thống nhất sẽ giúp chuyển quản lý từ kiểm tra dàn đều sang giám sát dựa trên rủi ro, đồng thời tạo thêm bằng chứng về chất lượng cho thị trường.

Phát triển sản xuất cũng phải song hành với phát triển thị trường. Việt Nam có thể nghiên cứu thí điểm mua sắm công đối với một số sản phẩm hữu cơ đã được chứng nhận tại trường học, bệnh viện hoặc bếp ăn tập thể; đồng thời tăng cường hướng dẫn người tiêu dùng nhận diện nhãn, mã truy xuất và tổ chức chứng nhận.

Các hiệp hội, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức nông dân cần được kết nối trong một cơ chế phối hợp cụ thể, trong đó mỗi chủ thể có trách nhiệm và lợi ích rõ ràng.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nông nghiệp hữu cơ không phát triển bền vững chỉ nhờ chính sách hỗ trợ hay nhu cầu thị trường, mà cần cả một hệ sinh thái cùng vận hành. Thể chế tạo hành lang; tiêu chuẩn và chứng nhận tạo niềm tin; khoa học công nghệ nâng hiệu quả; dữ liệu tăng tính minh bạch; doanh nghiệp mở thị trường và người nông dân là chủ thể trực tiếp tạo ra giá trị.

Với Việt Nam, bài toán trong giai đoạn tới không chỉ là có thêm bao nhiêu héc-ta hữu cơ, mà là bao nhiêu vùng sản xuất duy trì được chứng nhận, bao nhiêu chuỗi có đầu ra ổn định và người sản xuất thực sự được hưởng lợi từ giá trị gia tăng của sản phẩm.

Đó mới là nền tảng để nông nghiệp hữu cơ Việt Nam chuyển từ những mô hình riêng lẻ thành một bộ phận có sức cạnh tranh của nền kinh tế nông nghiệp xanh, tuần hoàn và bền vững.