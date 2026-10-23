Kiến tạo hệ sinh thái giao thông kết nối an toàn, hiệu quả

Lễ khai mạc Hội nghị Giao thông thông minh (ITS) thế giới năm 2026 tại Hàn Quốc. (Ảnh: TRUNG THÀNH)

Hội nghị ITS thế giới 2026 do Chính quyền thành phố Gangneung phối hợp Bộ MOLIT tổ chức với chủ đề "Vượt lên trên giới hạn di chuyển, kiến tạo một thế giới kết nối” với sự tham gia của hàng nghìn đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, học giả, chuyên gia công nghệ và doanh nghiệp đến từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng nhiều tổ chức quốc tế lớn trên toàn cầu.

Trong khuôn khổ hội nghị, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh cùng Lãnh đạo Bộ phụ trách giao thông các nước tham dự phiên họp bàn tròn cấp Bộ trưởng. Tại phiên họp, các Bộ trưởng, trưởng đoàn các nước cùng thống nhất hợp tác phát triển ITS lên một tầm cao mới với thông điệp đồng hành cùng cộng đồng ITS toàn cầu để hiện thực hóa những khả năng mới của ITS trong kỷ nguyên AI và hoạch định định hướng tương lai của ITS.

Các trưởng đoàn nhấn mạnh cam kết định hình một tương lai nơi ngành công nghiệp di chuyển không chỉ dừng lại ở việc vận tải thuần túy mà còn kết nối con người, công nghệ, các đô thị và thế giới. Các quốc gia sẽ cùng nhau nỗ lực kiến tạo môi trường giao thông an toàn hơn, hiệu quả hơn và đóng góp vào sự di chuyển tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp bàn tròn, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh cho biết, Việt Nam xác định phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ gắn liền với chuyển đổi số là đột phá chiến lược để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Bộ Xây dựng Việt Nam đang tập trung hoàn thiện Kiến trúc ITS quốc gia và nền tảng ITS dùng chung dựa trên nguyên tắc kiến trúc mở, tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất, nhằm thúc đẩy tính cạnh tranh công nghệ và bảo đảm an toàn thông tin.

“Trong giai đoạn tới, Việt Nam sẽ đẩy mạnh nghiên cứu thử nghiệm các công nghệ tiên tiến như giao tiếp phương tiện V2X (C-ITS), bản sao số (Digital Twin), tối ưu hóa điều hành năng lượng xanh và phương tiện tự hành. Thực hiện triết lý ‘Giao thông thông minh vì mọi người’, Việt Nam kiên định mục tiêu lấy con người làm trung tâm, bảo đảm mọi tầng lớp nhân dân đều được thụ hưởng hạ tầng di chuyển an toàn, tiện ích, văn minh và bình đẳng”, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh khẳng định.

Bên lề hội nghị, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh đã tham dự các buổi hội đàm song phương với Thứ trưởng MOLIT và Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Đức; làm việc với Thị trưởng thành phố Gangneung, Tổng thư ký Liên đoàn Đường bộ quốc tế, Lãnh đạo Hiệp hội ITS Hàn Quốc và Trung tâm Công nghệ khí hậu ADB - Hàn Quốc nhằm trao đổi kinh nghiệm về phát triển ITS, thúc đẩy và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong ứng dụng ITS và phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đặc biệt cho lĩnh vực đường bộ và ITS.

Đoàn công tác Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh hội đàm song phương cùng lãnh đạo Bộ MOLIT. (Ảnh: TRUNG ĐỨC)

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh và đoàn công tác đã khảo sát thực tế việc ứng dụng ITS tại Trung tâm Quản lý đường hầm Inje-Yangyang và Trung tâm Thông tin Wonju, tỉnh Gangwon. Inje-Yangyang là hầm đường bộ dài nhất Hàn Quốc và xếp thứ 31 thế giới, nằm trên tuyến đường cao tốc Seoul-Yangyang xuyên qua vùng núi thuộc tỉnh Gangwon với chiều dài gần 11 km. Việc khảo sát thực tế giúp đoàn công tác trao đổi, chia sẻ sâu hơn về việc ứng dụng ITS trong quản lý, vận hành mạng lưới đường bộ, đặc biệt là quy trình ứng phó sự cố khẩn cấp.

Việc đoàn đại biểu Bộ Xây dựng tham dự Hội nghị ITS thế giới năm 2026 khẳng định cam kết chủ động, tích cực của Việt Nam trong việc tiếp cận các xu thế công nghệ hạ tầng và giao thông thông minh tiên tiến nhất thế giới, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam trong giai đoạn tới.