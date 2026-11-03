Với du lịch Việt Nam, chuyển đổi số không dừng ở việc đưa thông tin lên môi trường trực tuyến. Mục tiêu xa hơn là hình thành một hệ sinh thái du lịch thông minh, nơi dữ liệu được kết nối, các nền tảng hỗ trợ lẫn nhau, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, địa phương và du khách cùng tham gia vào chuỗi giá trị du lịch.

Kiến tạo hệ sinh thái du lịch thông minh là một hành trình kết nối nhiều nguồn lực: dữ liệu, công nghệ, con người, doanh nghiệp và bản sắc điểm đến.

Định hướng này gắn với yêu cầu thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57-NQ/TW, đồng thời góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế vùng và liên kết phát triển theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW.

Một trong những nền tảng quan trọng của du lịch thông minh là dữ liệu. Khi thông tin về điểm đến, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, sản phẩm và dịch vụ được cập nhật, chuẩn hóa và kết nối, công tác quản lý có thêm cơ sở để đưa ra quyết định; doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tiếp cận thị trường; còn du khách có thể tìm kiếm thông tin nhanh chóng, chính xác hơn.

Các nền tảng phục vụ quản trị và kinh doanh du lịch góp phần đưa hoạt động quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ lên môi trường số. Dữ liệu được khai thác hiệu quả cũng tạo điều kiện để nhận diện nhu cầu, cải thiện chất lượng sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Ở phía du khách, các nền tảng số mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và lên kế hoạch cho chuyến đi. Ứng dụng Vietnam Travel cùng các kênh quảng bá trực tuyến giúp giới thiệu điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế.

Việc mở rộng ngôn ngữ trên các kênh thông tin góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận, đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với nhiều thị trường. Trong môi trường truyền thông số, nội dung quảng bá cũng có cơ hội được cá nhân hóa, lan tỏa nhanh và tiếp cận đúng nhóm khách hàng tiềm năng.

Công nghệ vì thế không đơn thuần là công cụ giới thiệu điểm đến. Khi được sử dụng phù hợp, công nghệ còn giúp kết nối thông tin với nhu cầu thực tế, biến sự quan tâm thành lựa chọn và lựa chọn thành trải nghiệm.

Tại các điểm di tích, bảo tàng, những giải pháp như vé điện tử, hướng dẫn đa phương tiện và thuyết minh số đang góp phần đổi mới cách công chúng tiếp cận di sản.

Với hệ thống vé điện tử theo hướng trực tuyến, liên thông, đa phương thức, việc tham quan có thể được tổ chức thuận tiện hơn. Các giải pháp hướng dẫn đa phương tiện mở thêm cơ hội để du khách chủ động tìm hiểu thông tin, khám phá câu chuyện lịch sử, văn hóa theo nhu cầu và nhịp độ riêng.

Từ một tấm vé điện tử đến kho dữ liệu di sản, mỗi ứng dụng đều có thể trở thành một mắt xích trong hành trình trải nghiệm. Giá trị của công nghệ không nằm ở sự mới lạ của thiết bị, mà ở khả năng giúp di sản được tiếp cận rộng rãi hơn, thông tin được truyền tải sinh động hơn và hoạt động phục vụ du khách ngày càng chuyên nghiệp.

Để hệ sinh thái vận hành hiệu quả, các nền tảng cần được kết nối với thực tiễn của từng địa phương và doanh nghiệp. Từ quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ kinh doanh đến nâng cao kỹ năng số cho người làm du lịch, chuyển đổi số chỉ phát huy đầy đủ giá trị khi các chủ thể cùng tham gia và cùng hưởng lợi.

Mô hình kết nối theo hướng một đầu mối điều phối, một nền tảng dùng chung, các địa phương cùng tham gia và mở rộng liên kết với doanh nghiệp, đối tác đang gợi mở cách tổ chức hệ sinh thái linh hoạt hơn. Trong đó, dữ liệu cần được cập nhật thường xuyên; thông tin phải hữu ích, dễ sử dụng; các giải pháp công nghệ cần phù hợp với năng lực của từng đơn vị và nhu cầu của du khách.

Kiến tạo hệ sinh thái du lịch thông minh là một hành trình kết nối nhiều nguồn lực: dữ liệu, công nghệ, con người, doanh nghiệp và bản sắc điểm đến.

Thước đo của chuyển đổi số không phải là số lượng ứng dụng được tạo ra, mà là mức độ các nền tảng có thể kết nối, giải quyết nhu cầu thực tế và tạo ra giá trị bền vững.

Khi công nghệ hỗ trợ quản trị hiệu quả hơn, doanh nghiệp phát triển thuận lợi hơn, người dân có thêm cơ hội tham gia và du khách có những trải nghiệm liền mạch hơn, du lịch Việt Nam sẽ có thêm nền tảng để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường và tăng sức cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

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