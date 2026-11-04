Kiến tạo hạnh phúc học đường bằng văn hóa và trách nhiệm

Nằm trong top 10 trường liên cấp công lập được bình chọn ở hạng mục “Bình chọn Trường học hạnh phúc”, Trường Tiểu học và THCS Nam Dư (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) được biết tới là môi trường giáo dục hài hòa, nơi mỗi học sinh được yêu thương, tôn trọng và phát triển phù hợp với lứa tuổi.

Với đặc thù đào tạo liên cấp, nhà trường kiên trì vun đắp những giá trị chung, đồng thời có cách tiếp cận riêng đối với từng cấp học: từ bồi dưỡng tình yêu thương, sự tự tin, tính tự lập cho học sinh tiểu học đến khuyến khích tư duy độc lập, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm ở bậc THCS.

Cuộc thi khơi dậy niềm tự hào và động lực cống hiến của người làm giáo dục

Trò chuyện với Tạp chí Trẻ em Việt Nam nhân dịp hướng tới kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Nhà giáo Trần Lệ Khanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nam Dư, đánh giá cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học hạnh phúc” là hoạt động thiết thực, giàu giá trị nhân văn đối với ngành Giáo dục.

Theo cô, ý nghĩa của cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh những mô hình, ngôi trường tiêu biểu mà còn tạo cơ hội để mỗi cơ sở giáo dục nhìn lại hành trình xây dựng môi trường hạnh phúc, nhận diện những giá trị đã đạt được và xác định những điều cần tiếp tục đổi mới.

“Đối với nhà trường, đây là dịp để tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên chia sẻ những nỗ lực và tâm huyết trong quá trình xây dựng nhà trường”, cô Khanh chia sẻ.

Một ý nghĩa đáng trân trọng khác của cuộc thi, theo cô Khanh, là khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp trong đội ngũ nhà giáo. Thành quả của nghề giáo đôi khi không thể nhìn thấy ngay lập tức mà được bồi đắp qua từng thế hệ học sinh, qua những chuyển biến trong nhận thức, nhân cách và sự trưởng thành của các em. Khi những câu chuyện đẹp được lan tỏa, những nỗ lực thầm lặng được ghi nhận, thầy cô sẽ có thêm niềm tin và động lực để tiếp tục gắn bó, cống hiến với nghề.

Cuộc thi cũng mở ra cơ hội để các nhà trường giao lưu, học hỏi những mô hình hay, cách làm sáng tạo và kinh nghiệm giáo dục tích cực. Với Trường Tiểu học và THCS Nam Dư, cô Khanh kỳ vọng hoạt động này sẽ trở thành dấu mốc ý nghĩa, giúp mỗi thành viên thêm tự hào về ngôi trường mình đang công tác, nâng cao ý thức gìn giữ những giá trị tốt đẹp và cùng xây dựng văn hóa học đường ngày càng tích cực.

“Một ngôi trường tốt không chỉ trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng mà còn giúp các em biết yêu thương, sẻ chia, có bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng vươn lên”, cô Trần Lệ Khanh chia sẻ. (Ảnh: Hương Giang)

Trường học hạnh phúc được vun đắp từ những hành động tử tế mỗi ngày

Đánh giá về cuốn sách Trường học hạnh phúc 2026, cô Trần Lệ Khanh kỳ vọng đây sẽ là không gian kết nối, nơi những câu chuyện chân thực, kinh nghiệm quý báu và thông điệp nhân văn từ các nhà trường được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng giáo dục.

Mỗi ngôi trường có điều kiện, đặc điểm và hành trình phát triển riêng. Vì vậy, giá trị của cuốn sách không nằm ở việc đưa ra một khuôn mẫu chung về trường học hạnh phúc, mà ở sự hội tụ của nhiều góc nhìn, cách làm sáng tạo và bài học thực tiễn. Từ đó, các cơ sở giáo dục có thể tham khảo, học hỏi và lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện của mình.

Cô Trần Lệ Khanh cũng mong muốn những câu chuyện trong cuốn sách góp phần khắc họa đầy đủ hơn hình ảnh người thầy, không chỉ là người truyền đạt tri thức mà còn đảm nhận sứ mệnh nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và truyền cảm hứng sống tích cực cho thế hệ trẻ. Đây cũng là nguồn động viên đối với những nhà giáo đang ngày ngày âm thầm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Khi mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui, mỗi học sinh đều được tôn trọng và mỗi nhà giáo tìm thấy ý nghĩa trong công việc, trường học hạnh phúc sẽ trở thành giá trị hiện hữu trong đời sống giáo dục.

Trong khuôn khổ Cuộc thi viết “Trường học hạnh phúc” năm 2026, Tạp chí Trẻ em Việt Nam xuất bản cuốn sách cùng tên do Nhà thơ Trần Đăng Khoa viết lời đề tựa, tuyển chọn 300 tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi. (Ảnh: Diễm Quỳnh)

Hạnh phúc học đường bắt đầu từ sự gắn kết của thầy cô, phụ huynh

Nhà giáo Dương Thị Vân Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nam Dư chia sẻ, trường học hạnh phúc không đơn thuần là nơi có cơ sở vật chất khang trang, mà quan trọng hơn phải là môi trường để mỗi học sinh cảm thấy vui vẻ, an toàn, được yêu thương, tôn trọng và có cơ hội phát triển bản thân. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để nhà trường không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.

Theo cô Vân Anh, mỗi học sinh là một cá thể riêng biệt, có năng lực, sở trường và tốc độ trưởng thành khác nhau. Vì vậy, giáo dục không nên chỉ dừng lại ở đánh giá qua điểm số mà cần ghi nhận cả sự nỗ lực, tiến bộ và những thay đổi tích cực dù nhỏ nhất.

“Khi được học tập trong môi trường không có áp lực tiêu cực, được khích lệ phát huy thế mạnh và yêu thương đúng cách, học sinh sẽ có thêm động lực để trưởng thành. Đây cũng là nền tảng để xây dựng trường học hạnh phúc thực chất, bền vững”, cô Vân Anh nhấn mạnh.

Với cô Vân Anh, những minh chứng rõ nét nhất cho một môi trường học đường hạnh phúc là giáo viên sẵn sàng dành thêm thời gian hỗ trợ học sinh gặp khó khăn, học sinh chủ động giúp đỡ bạn bè hay phụ huynh cởi mở, tin tưởng và phối hợp tích cực hơn với thầy cô. (Ảnh: Hương Giang)

Theo cô Dương Thị Vân Anh, muốn xây dựng trường học hạnh phúc, trước hết người thầy cần cảm nhận được hạnh phúc trong chính công việc của mình. Khi cán bộ, giáo viên, nhân viên được tôn trọng, lắng nghe và tạo điều kiện phát triển, họ sẽ có thêm năng lượng tích cực để trao đi yêu thương, đồng hành cùng học sinh.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa gia đình và giáo viên cũng được xác định là một phần không thể thiếu. Nhà trường hướng tới xây dựng mối quan hệ hợp tác trên tinh thần chia sẻ, tôn trọng và thấu hiểu; duy trì trao đổi thông tin hai chiều để kịp thời nắm bắt tâm lý, tình hình học tập cũng như nhu cầu của học sinh. Phụ huynh không chỉ phối hợp thực hiện các nhiệm vụ giáo dục mà còn là những người đồng hành cùng nhà trường trên hành trình trưởng thành của các em.

Cô Vân Anh khẳng định: "Hạnh phúc không phải điều gì xa vời mà được tạo nên từ sự quan tâm chân thành, những hành động tử tế và cảm giác mỗi thành viên đều có vị trí, tiếng nói, giá trị trong ngôi trường mình gắn bó".