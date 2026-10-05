Kiến tạo giải pháp cho những yêu cầu mới của giáo dục và nguồn nhân lực

Ứng dụng công nghệ và AI có thể hỗ trợ giáo viên trong chuẩn bị bài giảng, thiết kế hoạt động học tập, đánh giá và luyện tập cá nhân hóa. Ảnh: Đặng Thị Huệ

Từ mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học đến phát triển năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ năng nghề nghiệp, các chuyên đề tại hội nghị quốc tế về Hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số (IECEE 2026) do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Hà Nội, từ 8-10/10, tập trung vào những yêu cầu mới đối với giáo dục và nguồn nhân lực.

Trong các nội dung về chuyển đổi số và hội nhập quốc tế trong giáo dục, Hội nghị sẽ đề cập mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045 và yêu cầu triển khai mục tiêu này ở quy mô lớn.

Theo chương trình hội nghị, Tập đoàn Giáo dục Efekta, Vương quốc Anh dự kiến sẽ trình bày về cách công nghệ và AI có thể hỗ trợ mở rộng năng lực dạy và học tiếng Anh, trong đó đề cập việc hỗ trợ giáo viên trong chuẩn bị bài giảng, thiết kế hoạt động học tập, đánh giá và luyện tập cá nhân hóa.

Công nghệ có thể hỗ trợ giáo viên thay vì thay thế giáo viên. Giáo viên vẫn giữ vai trò quan trọng trong phương pháp sư phạm, động lực học tập, phán đoán chuyên môn và kết nối với người học.

Năng lực tiếng Anh cũng được đặt trong mối quan hệ với khả năng tiếp cận khoa học, nghiên cứu, công nghệ và giáo dục đại học toàn cầu, đồng thời hỗ trợ nhân lực Việt Nam hợp tác và cạnh tranh quốc tế.

Một nội dung khác của Hội nghị tập trung vào mối quan hệ giữa năng lực người học và yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh AI ngày càng được sử dụng trong công việc.

Trong khi đó, đại diện Trường Đại học Anh quốc Việt Nam dự kiến giới thiệu kết quả khảo sát về kỳ vọng của các nhà tuyển dụng đối với năng lực số và kỹ năng AI của nguồn nhân lực trẻ. Chuyên đề sẽ phân tích những yêu cầu mới từ thị trường lao động, đồng thời đề cập khoảng cách giữa yêu cầu của vị trí việc làm và năng lực của sinh viên mới tốt nghiệp trong bối cảnh kỷ nguyên số. Ở một chuyên đề khác, đại diện đơn vị này sẽ tập trung vào những yêu cầu về năng lực trong kỷ nguyên AI.

Đại diện Tập đoàn Nguyễn Hoàng trình bày về “NHG AI-First: Khung tư duy hệ thống cho chính sách công nghệ trong giáo dục Việt Nam”. Nội dung tập trung vào mối liên hệ giữa đầu tư công nghệ, năng lực giáo viên, dữ liệu và các chính sách hỗ trợ quá trình chuyển đổi, qua đó tiếp cận việc ứng dụng công nghệ trong giáo dục từ góc độ hệ thống.

Mối liên hệ giữa giáo dục và yêu cầu của nền kinh tế được thể hiện trong chủ đề “Giáo dục nghề nghiệp trong hệ sinh thái nguồn nhân lực số”, với các nội dung về kỹ năng tương lai, nền tảng và học liệu số, hồ sơ năng lực số, AI và hợp tác giữa cơ sở giáo dục với doanh nghiệp.

Đại diện Đại học RMIT tham gia nội dung về giáo dục nghề nghiệp, tập trung vào vai trò của Chính phủ, doanh nghiệp và giáo dục trong phát triển kỹ năng cho tương lai, bảo đảm năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam. Chuyên đề đặt vấn đề về đầu tư cho những kỹ năng đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế và tăng cường hợp tác giữa Chính phủ, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục.

Từ góc độ doanh nghiệp công nghệ, đại diện Tập đoàn Qualcomm dự kiến trao đổi về vai trò của giáo dục nghề nghiệp trong xây dựng lực lượng lao động số của Việt Nam trong bối cảnh AI và 5G phát triển nhanh. Chuyên đề đề cập nhu cầu về các kỹ năng thực hành, phù hợp với ngành, đồng thời giới thiệu kinh nghiệm của Qualcomm Academy trong phát triển năng lực thông qua học tập thực hành, chứng chỉ được ngành công nhận và các quan hệ đối tác dài hạn với trường đại học, cơ sở đào tạo.