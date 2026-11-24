Cụ thể hóa từ "5 giá trị cốt lõi "

Năm 2026 đánh dấu bước khởi đầu cho chu kỳ chiến lược 5 năm (2026-2030) của BSR. Đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, BSR xác định văn hóa doanh nghiệp chính là nền tảng nội sinh, khơi nguồn sức mạnh từ bên trong tổ chức.

Từ định hướng văn hóa đến hành động thực tiễn, BSR đang từng bước đưa các giá trị cốt lõi thấm sâu vào hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất, tạo nên sức mạnh nội sinh từ chính mỗi người lao động. Với tư duy tái tạo văn hóa đi trước tạo đà cho tái tạo kinh doanh, BSR xác định xây dựng văn hóa không phải là hoạt động mang tính phong trào, mà là quá trình chuyển hóa nhận thức thành hành động, đưa các giá trị cốt lõi thấm sâu vào từng cấp quản lý, từng đơn vị và mỗi cán bộ, công nhân viên.

5 giá trị cốt lõi gồm Chính trực - Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả của BSR có mối liên hệ chặt chẽ, bổ trợ cho nhau và cùng tạo nên bản sắc văn hóa BSR.

Tại BSR, tinh thần "Đoàn kết" bắt đầu từ chia sẻ, tôn trọng sự khác biệt và đồng lòng hướng tới mục tiêu chung. Lấy giá trị này làm kim chỉ nam, Ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực luôn nỗ lực xây dựng môi trường làm việc cởi mở, nơi mỗi cá nhân được lắng nghe, ghi nhận và phát huy tối đa năng lực. Giữa sự đa dạng của các lĩnh vực chuyên môn, chính sự gắn kết chặt chẽ đã hợp nhất mọi vị trí công tác thành một khối sức mạnh tập thể bền vững.

"Chuyên nghiệp" tại BSR gắn liền với kỷ luật, trách nhiệm và văn hóa an toàn. Đối với lĩnh vực an toàn môi trường, tính chuyên nghiệp không chỉ thể hiện ở việc nắm vững chuyên môn, thực hiện đúng quy trình mà còn ở tinh thần chủ động nhận diện nguy cơ, kịp thời nhắc nhở đồng nghiệp và kiên quyết dừng công việc khi phát hiện rủi ro. Mỗi hành động đúng, mỗi quyết định có trách nhiệm đều góp phần bảo vệ con người, thiết bị và môi trường.

BSR chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, lấy con người làm trung tâm và năm giá trị cốt lõi làm nền tảng cho sự phát triển.

"Sáng tạo" không nhất thiết phải khởi nguồn từ những công trình nghiên cứu lớn hay những giải pháp công nghệ mang tính đột phá. Tại Ban Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, giá trị này có thể được hiện thực hóa từ chính những hành động thiết thực hằng ngày: ứng dụng công nghệ vào công việc, cải tiến quy trình và tìm kiếm phương thức xử lý mới nhằm tối ưu thời gian, giảm thiểu sai sót. Quan trọng hơn cả là việc mỗi cá nhân luôn duy trì tinh thần học hỏi, chủ động đổi mới và sẵn sàng đề xuất những giải pháp hiệu quả hơn.

"Chính trực" được xây dựng từ sự trung thực, minh bạch và khách quan trong từng công việc. Với lĩnh vực tài chính - kế toán, mỗi con số, mỗi hồ sơ và quyết định chuyên môn đều gắn với trách nhiệm và niềm tin. Việc phản ánh đúng thực tế, tuân thủ quy định, dám chịu trách nhiệm với số liệu không chỉ bảo đảm tính minh bạch trong quản trị mà còn góp phần củng cố niềm tin giữa các bộ phận và trong toàn Tổng công ty.

"Hiệu quả" là giá trị được nhìn nhận toàn diện qua kết quả công việc, chất lượng thực hiện và khả năng tối ưu nguồn lực. Tại Ban Vận hành sản xuất, hiệu quả không chỉ được đo bằng sản lượng mà còn gắn với an toàn, chất lượng và tính ổn định, liên tục của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Mỗi thao tác chính xác, mỗi ca trực được bàn giao đầy đủ thông tin, mỗi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các vị trí đều góp phần bảo đảm nhà máy vận hành an toàn, ổn định.

Văn hóa được tạo nên từ mỗi người BSR

Trong năm 2026, BSR tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, phát triển văn hóa doanh nghiệp và nâng cao năng lực đội ngũ. Tính đến thời điểm hiện tại, BSR đã tổ chức hơn 100 chương trình đào tạo với hơn 11.000 lượt cán bộ, công nhân viên tham gia. Song song đó, đơn vị cũng tăng cường ứng dụng các nền tảng E-Learning, E-Test trong công tác đào tạo.

Đặc biệt, thông qua việc tổ chức Talkshow "Văn hóa thực thi", BSR đã thu hút gần 500 cán bộ, công nhân viên tham gia, trong khi chương trình đào tạo "4 Nguyên tắc thực thi" được triển khai dành cho 90 cán bộ quản lý chủ chốt. Cùng với đó, BSR tiếp tục phát triển đội ngũ Đại sứ Văn hóa, tạo lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa các giá trị văn hóa doanh nghiệp và văn hóa an toàn đến từng bộ phận, từng vị trí công việc. Đây không chỉ là những người truyền tải thông điệp, mà còn góp phần đưa văn hóa trở thành sự kết nối tự nhiên giữa định hướng của lãnh đạo với thực tiễn hoạt động tại các đơn vị.

Các hoạt động văn hóa góp phần lan tỏa các giá trị Chính trực - Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả đến từng bộ phận, từng cán bộ, công nhân viên.

Trong hoạt động sản xuất đặc thù của ngành lọc hóa dầu, tinh thần "Làm đúng ngay từ đầu" là nguyên tắc cốt lõi của BSR. Sự tuân thủ quy trình, kỷ luật vận hành, kiểm soát chặt chẽ rủi ro và trách nhiệm cá nhân không chỉ đảm bảo an toàn chuyên môn, mà còn khẳng định bản sắc văn hóa doanh nghiệp. Với người lao động trực tiếp tại nhà máy, tinh thần này chính là hiện thân rõ nét của giá trị "Hiệu quả" - nơi hiệu quả được định nghĩa không phải là làm nhanh, mà là làm đúng chuẩn, tối ưu nguồn lực và tạo ra kết quả bền vững.

Thực tế cho thấy, văn hóa doanh nghiệp không chỉ được hình thành từ những chương trình đào tạo hay các hoạt động truyền thông nội bộ. Giá trị văn hóa chỉ thực sự trở thành sức mạnh khi được mỗi người tự giác thực hành trong công việc: một lời nhắc nhở đồng nghiệp về an toàn, một sự hỗ trợ đúng lúc, một ý tưởng cải tiến hay sự trung thực, trách nhiệm trong từng nhiệm vụ được giao.

Tinh thần “Làm đúng ngay từ đầu” được cụ thể hóa trong từng thao tác, ca trực và sự phối hợp, góp phần bảo đảm nhà máy vận hành an toàn, ổn định, liên tục.

Từ người lãnh đạo đến mỗi cán bộ, công nhân viên, từ nhà máy đến các ban chức năng, tất cả đều là những chủ thể tham gia xây dựng và lan tỏa văn hóa BSR. Trong đó, đội ngũ Đại sứ Văn hóa đóng vai trò kết nối, truyền cảm hứng và thúc đẩy việc thực hành các giá trị cốt lõi tại từng đơn vị.

Hướng đến mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vì thế không phải là đích đến trong một thời điểm, mà là hành trình liên tục, đòi hỏi sự đồng lòng và cam kết của toàn thể người lao động. Khi mỗi cá nhân cùng thay đổi từ những hành động nhỏ nhất, các giá trị văn hóa sẽ dần trở thành thói quen, thành chuẩn mực trong công việc và sức mạnh chung của tổ chức.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, việc tiếp tục gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa năm giá trị Chính trực - Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả cũng chính là cách mỗi người BSR góp phần xây dựng bản sắc doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc để BSR phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững.