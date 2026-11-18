Trạm Cảnh sát thông minh giúp giải quyết nhanh chóng các nhu cầu cấp thiết của người dân. (Ảnh: Thu Trang)

Đặc biệt, việc Bộ Công an đề xuất đưa khái niệm công dân số vào Luật Chuyển đổi số và Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số đã đánh dấu một bước tiến mới có ý nghĩa chiến lược: từ khuyến khích người dân lên môi trường số đến việc tạo đủ công cụ, kỹ năng, dịch vụ, lợi ích và niềm tin để mỗi công dân chủ động bước vào cuộc sống số một cách an toàn và hiệu quả.

Phát biểu tại lễ hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá, chuyển đổi số đang chuyển từ giai đoạn “có nền tảng” sang “có người dùng”, từ cung cấp dịch vụ sang tạo ra giá trị và sự thuận tiện thực chất trong đời sống. Các tiện ích số ngày càng đi vào từng giao dịch, từng nhu cầu thiết yếu của người dân.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và Bộ Công an, Cục C06 đã trực tiếp tham mưu, tổ chức triển khai, phối hợp các bộ, ngành kết nối dữ liệu và phát triển hàng loạt tiện ích thiết thực trên VNeID. Đến nay, 100% công dân đã được cấp số định danh cá nhân; khoảng 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử đã được cấp cho công dân Việt Nam, với khoảng 3-6 triệu người sử dụng mỗi ngày. Có khoảng 19,1 triệu thông tin tài khoản an sinh xã hội và tài khoản thanh toán đã được tích hợp. Đáng chú ý, VNeID đã tích hợp 28 loại giấy tờ cho công dân, trong đó dẫn đầu là thông tin thuê bao di động, sổ sức khỏe điện tử và tình trạng hôn nhân.

Bên cạnh công cụ số, người dân còn được trang bị kỹ năng số thông qua nền tảng “Bình dân học vụ số” với 170 khóa học, thu hút hơn 3,6 triệu người tham gia. Với hơn 93 nghìn Tổ công nghệ số cộng đồng “Cầu nối” số hóa tại cơ sở; mô hình “Đại sứ số”, “Gia đình số” tại nhiều địa phương đã trở thành cầu nối vững chắc, giúp người cao tuổi và người yếu thế tự tin tiếp cận công nghệ. Đối với ông Nguyễn Tiến Tuân, Tổ trưởng Tổ dân phố 28, phường Yên Hòa, Hà Nội, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án 06 trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số nhận thấy giá trị của chuyển đổi số được thể hiện rõ qua những thay đổi trong công việc hằng ngày. Ông Tuân cho biết, từ khi có tiện ích trên VNeID, tổ trưởng dân phố được cấp mã số định danh và tài khoản để trực tiếp gửi phản ánh đến Trưởng Công an phường, cảnh sát khu vực, giúp công việc của ông bớt bận rộn và khoa học hơn nhiều.

Không chỉ dừng lại ở việc thụ hưởng, người dân còn trực tiếp tham gia công tác quản lý xã hội và xây dựng pháp luật. Theo báo cáo từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, qua VNeID, hơn 20,6 triệu lượt công dân tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp; gần 3,3 triệu lượt góp ý văn kiện Đại hội XIV của Đảng; hàng triệu lượt ý kiến về các bộ luật quan trọng. Từ việc trực tiếp trải nghiệm trên, anh Đặng Ngọc Anh (Hà Nội) đã tích cực đóng góp ý kiến đối với 5 dự thảo bộ luật, luật trên nền tảng VNeID, qua đó phát huy quyền làm chủ của người dân trong môi trường số. Còn anh Nguyễn Minh Đức (phường Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: Sự xuất hiện của các Tổ công nghệ số cộng đồng giúp chúng tôi tiếp cận nhanh chóng với các dịch vụ công trực tuyến, nắm bắt và sử dụng thành thạo các thao tác thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ các hộ kinh doanh nộp trực tuyến đăng ký giấy chứng nhận kinh doanh...

Thực tiễn, các điểm phục vụ thông minh đang đưa tiện ích số đến gần người dân hơn. Hơn 700 ki-ốt y tế tự phục vụ được triển khai tại hơn 500 bệnh viện, với cổng đặt lịch khám trên VNeID giúp người dân chủ động thời gian. Nền tảng giao thông ra mắt các tiện ích mua vé tàu, đặt vé máy bay nội địa, xe buýt, tổng doanh thu đạt hơn 1 tỷ đồng từ dịch vụ đặt vé trực tuyến. Qua đó hỗ trợ người dân tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao trải nghiệm di chuyển, hình thành thói quen mới. Các trạm công dân số đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 80 ki-ốt hành chính công tại bảy địa phương hay các Trạm Cảnh sát thông minh giúp giải quyết nhanh chóng các nhu cầu cấp thiết của người dân, giảm tải áp lực cho cơ sở. Cùng với đó, chính sách thu phí 0 đồng đối với dịch vụ công trực tuyến tại 25 địa phương (tiêu biểu như Tuyên Quang, Điện Biên, Hưng Yên, Phú Thọ, Sơn La) hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khoảng 37 tỷ đồng mỗi năm.

Một điểm sáng trong hành trình chuyển đổi số là việc tạo lập niềm tin vững chắc cho người dân. Các giải pháp đối chiếu sinh trắc học trong lĩnh vực ngân hàng được thực hiện đối với khoảng 268,7 triệu hồ sơ, góp phần giảm khoảng 60% số vụ lừa đảo, bảo vệ tài sản cho người dân. Bên cạnh đó, 24 triệu lượt người dân chủ động cung cấp, số hóa thông tin giấy tờ trên VNeID phục vụ cắt giảm thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính giúp người dân từng bước trở thành chủ thể đồng kiến tạo dữ liệu, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu quốc gia. Hơn 250 nghìn tố giác, tin báo về tội phạm được gửi qua VNeID, giúp người dân kết nối nhanh chóng và an toàn với lực lượng công an.

Người dân không chỉ nhận kết quả thủ tục mà còn trực tiếp đánh giá chất lượng phục vụ. Riêng quý III/2026, VNeID ghi nhận 21,57 triệu lượt đánh giá về giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến, với hơn 4,2 triệu lượt đánh giá hài lòng của người dân, doanh nghiệp, trở thành thước đo khách quan nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của nền hành chính công.

Thực tiễn sinh động từ Ngày Công dân số Việt Nam (15/10/2026) và phong trào hưởng ứng Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP đã khẳng định phát triển công dân số phải là nhiệm vụ thường xuyên, gắn kết chặt chẽ giữa hoàn thiện thể chế, làm sạch dữ liệu, đơn giản hóa thủ tục và bảo vệ an ninh mạng. Chặng đường tới, khi dữ liệu tiếp tục được đồng bộ, kết nối; thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn; mọi ý kiến đóng góp được lắng nghe và phản hồi kịp thời, mỗi người dân Việt Nam sẽ đi trọn hành trình: từ nhận biết đến sử dụng thành thạo, từ sử dụng đến tin tưởng, và từ thụ hưởng đến chủ động đóng góp. Qua đó, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một quốc gia số phồn vinh, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của con người làm thước đo thành công.