Các đại biểu tham gia tọa đàm Gạo xanh Việt Nam. Ảnh: Hà Văn.

Đòi hỏi chuyển đổi tư duy

Chia sẻ tại tọa đàm “Gạo xanh Việt Nam - Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế” tổ chức ngày 24-11, ông Dương Đức Huy, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhấn mạnh, ngành lúa gạo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng về năng suất, sản lượng, bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Một nhiệm vụ có ý nghĩa dẫn dắt là triển khai Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Đến nay, diện tích áp dụng toàn bộ hoặc một phần quy trình canh tác bền vững đạt 420.813 ha, với hơn 175.000 hộ đăng ký tham gia.

Kết quả bước đầu tại các mô hình cho thấy, lượng phân bón hóa học giảm 20-30%, lượng nước tưới giảm 20-40%; năng suất tăng 5-12%, lợi nhuận tăng khoảng 1,5-9,3 triệu đồng/ha/vụ. Một số mô hình đã đo đạc mức giảm phát thải khoảng 3-4 tấn CO2 tương đương/ha/vụ.

Mặc dù vậy, ông Dương Đức Huy nhìn nhận, sản xuất lúa gạo vẫn đối mặt với nhiều thách thức, từ biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, ngập úng và thời tiết cực đoan, đến quy mô sản xuất còn phân tán ở nhiều nơi; chi phí vật tư đầu vào và logistics còn cao; liên kết chuỗi chưa đồng đều; giá trị gia tăng phân bổ chưa thật sự hợp lý.

Trong khi đó, TS Nguyễn Anh Phong, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng, yêu cầu của thị trường nhập khẩu đối với chất lượng, an toàn, truy xuất nguồn gốc và tiêu chí môi trường đang ngày càng chặt chẽ. Trong bối cảnh đó, định hướng phát triển không thể tiếp tục dựa chủ yếu vào mở rộng diện tích hoặc tăng sản lượng.

Trọng tâm phải chuyển sang nâng cao chất lượng, hiệu quả, khả năng chống chịu, giảm chi phí và phát thải, đồng thời gia tăng giá trị trên toàn chuỗi. Hay nói cách khác, cần chuyển từ tư duy “sản xuất nhiều” sang “sản xuất hiệu quả, chất lượng và bền vững”, từ “gạo hàng hóa” sang “gạo có giá trị và có thể chứng minh giá trị”.

Xuất khẩu gạo Việt Nam đạt nhiều bước tiến quan trọng. Ảnh minh họa.

Tiếp cận theo toàn chuỗi giá trị

Theo ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng Lúa gạo Việt Nam (VIETRISA), định hướng chính sách hiện nay là phát triển ngành hàng lúa gạo trong tổng thể cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu.

4 yếu tố cốt lõi nhằm phát triển gạo Việt xanh, phát thải thấp được ông Lê Thanh Tùng đưa ra là: Minh bạch (số hoá nhật ký, GPS, truy xuất theo lô); Thân thiện (giảm đầu vào, quản lý nước và rơm); Trách nhiệm (tuân thủ quy trình, kiểm chứng độc lập); Bền vững (tăng giá trị chuỗi, nâng thu nhập nông hộ).

Ông Lê Thanh Tùng cũng nhấn mạnh tại tọa đàm: “Thực hành tốt trên đồng ruộng là cách gây dựng niềm tin trên thị trường; đồng thời nêu lên một số ưu tiên chiến lược gồm: Chuẩn hoá vùng nguyên liệu; củng cố các hợp tác xã và liên kết doanh nghiệp; phát triển thị trường và chia sẻ giá trị”.

Theo ông Dương Đức Huy, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Việt Nam đang đứng trước cơ hội quan trọng để chuyển ngành hàng lúa gạo sang một giai đoạn phát triển mới. Lợi thế cạnh tranh trong tương lai không thể chỉ dựa vào sản lượng và giá, mà cần dựa ngày càng nhiều hơn vào chất lượng, hiệu quả, khả năng truy xuất, phát thải thấp và trách nhiệm trong toàn chuỗi giá trị.

Để đạt được mục tiêu đó, yêu cầu đặt ra là cần tiếp tục hoàn thiện chính sách và hạ tầng. Cơ quan chuyên môn chuẩn hóa và hướng dẫn giải pháp kỹ thuật; địa phương tổ chức vùng sản xuất; hợp tác xã tập hợp và cung ứng dịch vụ cho nông dân; doanh nghiệp dẫn dắt liên kết và thị trường; các viện, trường và tổ chức quốc tế hỗ trợ khoa học, công nghệ và phương pháp đánh giá.

Quan trọng nhất, theo ông Dương Đức Huy, giá trị gia tăng tạo ra từ quá trình chuyển đổi xanh cần được chia sẻ hợp lý cho người nông dân - chủ thể trực tiếp thực hiện các thực hành chất lượng cao và giảm phát thải trên đồng ruộng. Khi người sản xuất có lợi ích, hợp tác xã có năng lực, doanh nghiệp có thị trường và Nhà nước có công cụ quản lý minh bạch, “Gạo xanh Việt Nam” sẽ không chỉ là một thông điệp truyền thông mà có thể trở thành lợi thế cạnh tranh thực chất của ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

“Chuẩn hoá chất lượng và minh bạch truy xuất nguồn gốc là giải pháp tiên quyết để phát triển gạo Việt xanh và thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng này. Để làm được điều đó, cần đẩy mạnh liên kết hợp tác xã với doanh nghiệp để xây dựng vùng nguyên liệu, thống nhất việc sử dụng giống, cũng như quy trình và dữ liệu truy xuất theo lô hàng xuất khẩu…”

TS Nguyễn Anh Phong, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường)