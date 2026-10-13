Kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng

Với phương châm “Trao yêu thương - Gửi niềm tin - Lan tỏa trách nhiệm”, cộng đồng doanh nghiệp Lào Cai đã huy động hàng trăm tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội, từ xóa nhà tạm, xây nhà “Đại đoàn kết”, hỗ trợ giáo dục đến giúp người dân phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững. Khi thiên tai xảy ra, doanh nghiệp kịp thời huy động nhân lực, phương tiện, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Đóng góp lâu dài của doanh nghiệp còn thể hiện ở duy trì sản xuất, tạo việc làm cho hàng vạn lao động và đóng góp 60% tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

Mỗi doanh nghiệp triển khai hoạt động thiện nguyện phù hợp với điều kiện, khả năng, từ tặng quà Tết, xây nhà tình nghĩa đến trao học bổng, hỗ trợ người lao động khó khăn. Nổi bật trong công tác an sinh xã hội tại địa phương, năm 2026, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Bắc Yên Bái đã dành hơn 3 tỷ đồng cho các hoạt động vì cộng đồng. Ông Nguyễn Tiến Sơn - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái khẳng định: “Chi nhánh luôn xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Thời gian tới, đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để rà soát, phân loại các nhóm đối tượng yếu thế, triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội”.

Đằng sau những thành quả ý nghĩa đó là sự quan tâm, đồng hành và động viên kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Hằng năm, đặc biệt nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam hoặc các đợt tổng kết thi đua, tỉnh đều tôn vinh các tập thể, cá nhân doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và tổ chức hoạt động an sinh xã hội. Bên cạnh sự ghi nhận kịp thời, tỉnh còn đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nắm và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Khi chính quyền tạo điều kiện thuận lợi và đồng hành, doanh nghiệp sẽ có thêm nguồn lực để cống hiến cho xã hội. Đồng thời, tỉnh cũng giao cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh làm cầu nối, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ngành công khai, minh bạch các chương trình an sinh xã hội, giúp doanh nghiệp hỗ trợ đúng địa chỉ và đúng nhu cầu thực tế của người dân.

Để trách nhiệm xã hội thực sự trở thành văn hóa kinh doanh tự nguyện của mỗi doanh nhân, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã đề ra chương trình hành động và sự đồng hành cụ thể. Trong đó, tăng cường tuyên truyền Bộ Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam, lồng ghép nội dung trách nhiệm xã hội vào các chương trình đào tạo, hội thảo và giao lưu doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nhân. Đồng thời, chuyển từ hỗ trợ ngắn hạn sang đồng hành dài hạn thông qua các chương trình đỡ đầu học sinh, phát triển kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường và du lịch cộng đồng.

Hiệp hội sẽ xây dựng quỹ và chương trình hành động chung nhằm huy động nguồn lực doanh nghiệp triển khai các dự án cộng đồng quy mô, hiệu quả; đồng thời biểu dương, nhân rộng những mô hình trách nhiệm xã hội tiêu biểu, khuyến khích tinh thần tự nguyện trong hội viên. Ông Nguyễn Huy Long - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: “Doanh nhân hiện đại không chỉ đo thành công bằng doanh thu hay lợi nhuận mà còn bằng những giá trị nhân văn mang lại cho cộng đồng và sự phát triển chung của địa phương. Cộng đồng doanh nghiệp Lào Cai sẽ tiếp giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết vì cộng đồng. Tất cả cùng nhau hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nhân Lào Cai “bản lĩnh - trách nhiệm - bền vững”, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh”.

Vượt qua những khó khăn, thách thức, “ngọn lửa” nhiệt huyết vì cộng đồng của đội ngũ doanh nhân địa phương vẫn luôn được giữ vững và lan tỏa mạnh. Họ đang khẳng định bản lĩnh của thế hệ doanh nhân hiện đại biết cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và giá trị nhân văn.