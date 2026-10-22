Kiến tạo động lực tăng trưởng từ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND thành phố Đồng Nai và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì, bảo trợ; Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đồng Nai phối hợp tổ chức.

Theo kế hoạch, sự kiện hướng tới thu hút khoảng 5.000 lượt khách tham quan, với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp đến từ 5 quốc gia. (Nguồn: BTC)

Gắn công nghệ với thực tiễn

Với chủ đề “Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo: Từ chủ trương đến thực chất – Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho Thành phố Đồng Nai”, chương trình hướng tới cụ thể hóa định hướng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, gắn với yêu cầu phát triển của địa phương.

Trong ba ngày diễn ra, DIGIFEST Đồng Nai 2026 dự kiến tổ chức tọa đàm chiến lược về định vị thành phố trong kiến tạo các trụ cột phát triển tương lai; Diễn đàn cấp cao DIGIFEST Đồng Nai 2026 về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; cùng các hội thảo chuyên đề về phát triển đô thị thông minh, kết nối hạ tầng và dịch vụ trong chuỗi giá trị logistics, cảng hàng không, cảng biển.

Chương trình cũng đề cập ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng thương hiệu điểm đến, gắn với phát triển văn hóa và du lịch bền vững tại Đồng Nai. Các hoạt động hướng tới tăng cường trao đổi, hợp tác giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan, qua đó tìm kiếm giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế.

Thông qua diễn đàn liên ngành, đa bên, ban tổ chức kỳ vọng thúc đẩy khai thác hiệu quả dữ liệu và ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị, sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ. Đây là những yếu tố góp phần phát triển chính quyền số, kinh tế số, văn hóa số và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Hơn 200 gian hàng công nghệ

Điểm nhấn của chương trình là triển lãm dự kiến có hơn 200 gian hàng, giới thiệu các giải pháp, nền tảng và dịch vụ số trong những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), tự động hóa, robot và công nghệ bán dẫn. Khách tham quan có thể trải nghiệm các không gian công nghệ số, tìm hiểu thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Một số đơn vị dự kiến tham gia gồm Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty cổ phần Hanel và ViewSonic. Triển lãm đồng thời giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu của thành phố Đồng Nai. Theo kế hoạch, sự kiện hướng tới thu hút khoảng 5.000 lượt khách tham quan, với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp đến từ 5 quốc gia.

Mô phỏng Hội trường diễn ra DigiFest Đồng Nai 2026. (Nguồn: BTC)

Trong khuôn khổ chương trình còn có cuộc thi khởi nghiệp, sáng tạo do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đồng Nai tổ chức, các hoạt động trao giải khoa học và kỹ thuật của thành phố cùng chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

Với thông điệp “Bài toán thật – Giải pháp thật – Hiệu quả thật”, DIGIFEST Đồng Nai 2026 nhấn mạnh yêu cầu đưa công nghệ và đổi mới sáng tạo vào giải quyết những vấn đề cụ thể trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống. Chương trình đồng thời hướng tới mở rộng kết nối trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng Đồng Nai trở thành điểm đến về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của vùng Đông Nam Bộ.