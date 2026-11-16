Kiến tạo động lực tăng trưởng mới trong quan hệ ASEAN-Australia

Hội nghị Cấp cao ASEAN-Australia lần thứ 6. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Philippines, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan, chiều 16/11, tại Manila, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Australia lần thứ 6.

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (2021-2026), các nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ ASEAN-Australia tiếp tục đạt nhiều tiến triển quan trọng và thực chất trên tất cả các mặt.

Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 97,28 tỷ USD, dòng vốn đầu tư trực tiếp FDI từ Australia vào ASEAN đạt 1,6 tỷ USD. Australia đã triển khai nhiều sáng kiến và chương trình hợp tác thiết thực, hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, tạo thuận lợi cho thương mại, thúc đẩy chuyển đổi số, đào tạo lao động có kỹ năng và tăng cường hợp tác tiểu vùng.

Australia cũng tích cực tham gia, đóng góp vào các khuôn khổ, cơ chế khu vực do ASEAN dẫn dắt, cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN.

Hội nghị khẳng định Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, Tuyên bố Tầm nhìn của các nhà lãnh đạo ASEAN-Australia “Đối tác vì Hòa bình và Thịnh vượng” (2024) và Tuyên bố Melbourne “Đối tác vì Tương lai” (2024) tiếp tục là nền tảng quan trọng đề ra các nguyên tắc và định hướng cho hợp tác giữa hai bên. Về phương hướng thời gian tới, các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN-Australia giai đoạn 2025-2029 và các chương trình, sáng kiến đã thống nhất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Australia lần thứ 6. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hai bên tiếp tục dành ưu tiên cao cho hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là tội phạm xuyên quốc gia và lừa đảo trực tuyến, an ninh mạng và an ninh biển, đồng thời làm sâu sắc hơn liên kết kinh tế thông qua triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) mới nâng cấp và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và nâng cao khả năng chống chịu của khu vực trước các nguy cơ, rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, đồng thời mở rộng hợp tác về kinh tế số, chuyển đổi năng lượng, khoáng sản thiết yếu, khoa học-công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI)...

Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định Australia luôn là đối tác tin cậy, vững chắc của ASEAN và sẽ tích cực tham gia, đóng góp vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt nhằm thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, ngăn ngừa xung đột và duy trì hoà bình, ổn định ở khu vực. Australia sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy thương mại, đầu tư và khai thác hiệu quả cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng sạch, kinh tế số, AI, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hoan nghênh những tiến triển quan trọng, thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Australia và khẳng định Việt Nam ủng hộ việc thông qua Tuyên bố chung kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Australia.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên nỗ lực hơn nữa, chuyển các cam kết thành kết quả cụ thể, tăng cường sức chống chịu và kiến tạo động lực phát triển mới.

Về phương hướng thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề xuất 3 trọng tâm chiến lược cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Australia.

Thứ nhất, củng cố môi trường hòa bình, an ninh và ổn định trên cơ sở luật pháp quốc tế. Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy cơ chế chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm, quản lý khủng hoảng và phòng ngừa xung đột.

Về Biển Đông, Thủ tướng đánh giá cao sự ủng hộ của Australia đối với lập trường nguyên tắc của ASEAN, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, đề cao giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Australia lần thứ 6. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thứ hai, nâng tầm liên kết kinh tế, củng cố khả năng tự cường và kiến tạo các động lực tăng trưởng mới. Thủ tướng đề nghị hai bên cần khai thác hiệu quả Hiệp định AANZFTA đã được nâng cấp và củng cố các chuỗi cung ứng khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược như khoáng sản thiết yếu, bán dẫn và lương thực.

Hai bên cần đưa khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới, phối hợp triển khai Hiệp định khung ASEAN về Kinh tế số (DEFA), chia sẻ công nghệ, phát triển hạ tầng xanh, năng lượng tái tạo và xây dựng Lưới điện ASEAN.

Thứ ba, tiếp tục lấy con người làm trung tâm trong mọi kế hoạch và hoạt động. Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hợp tác giáo dục và hợp tác tiểu vùng, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển và bảo đảm mọi người dân cùng được thụ hưởng những thành quả hợp tác.

Kết thúc Hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN và Australia đã thông qua Tuyên bố chung nhân dịp kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Australia./.