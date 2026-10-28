Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố Đồng Nai

Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai. (Ảnh: TV)

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai cũng đang nỗ lực khắc phục các khó khăn, vướng mắc, tập trung tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố những giải pháp trước mắt cũng như chiến lược lâu dài để đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành động lực phát triển mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ngày hội khoa học công nghệ

Phóng viên: Ông có thể chia sẻ về một số nét chính, cũng như các chuỗi sự kiện trong chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026?

Ông Nguyễn Minh Quang: Chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Đồng Nai, với chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có quy mô lớn nhất trong năm của địa phương. Sự kiện được phối hợp tổ chức bởi Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

DIGIFEST Đồng Nai 2026 quy tụ khoảng 5.000 lượt khách tham quan, hơn 200 doanh nghiệp, hơn 30 diễn giả đầu ngành trong và ngoài nước cùng đại biểu từ 5 quốc gia.

Chuỗi sự kiện được thiết kế thành một hệ sinh thái hoạt động phong phú, đa tầng, bao gồm các trụ cột chính là không gian trưng bày và triển lãm tập trung vào các công nghệ lõi và giải pháp thực tiễn như trí tuệ nhân tạo, robotics, bán dẫn, y tế số, nông nghiệp thông minh, xe điện, drone/UAV, bản sao số, cùng triển lãm thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các sản phẩm OCOP tiêu biểu của thành phố Đồng Nai.

Trong chương trình còn có chuỗi diễn đàn và hội thảo chuyên đề, gồm tọa đàm Bàn tròn chiến lược tại Ủy ban nhân dân thành phố, tập trung định vị Đồng Nai trong các trụ cột tương lai: Đô thị sân bay, hệ sinh thái hàng không Long Thành, logistics, trung tâm dữ liệu và kinh tế tầm thấp.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn hoàn thiện để khai thác thương mại sân bay lớn nhất cả nước vào cuối năm 2026. (Ảnh: TV)

Lễ khai mạc và diễn đàn công bố tầm nhìn chiến lược của Đồng Nai trong kỷ nguyên số, kết nối Trung ương-địa phương-doanh nghiệp-quốc tế. Đặc biệt là nghi thức ký kết Kế hoạch hợp tác chiến lược giữa Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngoài ra, có các hội thảo chuyên đề định hướng phát triển kinh tế số thành phố Đồng Nai; phát triển hệ sinh thái đô thị thông minh, logistics, cảng hàng không, cảng biển; chuyển đổi số trong xây dựng thương hiệu điểm đến, gắn với phát triển văn hóa và du lịch bền vững. Cùng với đó là chuỗi hoạt động bên lề và sân chơi công nghệ cho giới trẻ.

Phóng viên: Với chủ đề “Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo: Từ chủ trương đến thực chất-Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố Đồng Nai”, địa phương mong muốn gì qua sự kiện về khoa học công nghệ, chuyển đổi số quy mô lớn nhất trong năm lần này?

Ông Nguyễn Minh Quang: Chủ đề của DIGIFEST Đồng Nai 2026 đã mang trọn vẹn thông điệp cốt lõi và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai. Thông qua sự kiện quy mô lớn nhất trong năm này, địa phương hướng tới 3 kỳ vọng lớn mang tính đột phá.

Trước tiên là hiện thực hóa tinh thần "3 thật" là bài toán thật-giải pháp thật-hiệu quả thật. Đồng Nai quyết tâm bước qua giai đoạn chuyển đổi số mang tính phong trào hay hình thức. Chúng tôi muốn dùng DIGIFEST làm “sàn giao dịch bài toán và giải pháp”, nơi chính quyền và doanh nghiệp đưa ra những "bài toán lớn" rất thực tế của đô thị-từ quản trị dữ liệu, ngập lụt, ùn tắc giao thông, đến hạ tầng logistics chung quanh sân bay Long Thành và nhận lại các giải pháp công nghệ có khả năng triển khai ngay, tạo ra năng suất và giá trị tăng thêm đo lường được.

Xác lập "Thương hiệu Đồng Nai" - Trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của vùng Đông Nam Bộ. Sau khi mở rộng địa giới hành chính với quy mô diện tích hơn 12.700km² và dân số hơn 5 triệu người, Đồng Nai không chỉ đóng vai trò là "vùng đệm" công nghiệp.

Thành phố Đồng Nai đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển khoa học, công nghệ. (Ảnh: TV)

Qua sự kiện này, Đồng Nai khẳng định vị thế một cực tăng trưởng đa chức năng, một không gian kết nối toàn cầu gắn liền với sân bay Long Thành. Chúng tôi muốn gửi thông điệp mạnh mẽ tới các tập đoàn công nghệ, các quỹ đầu tư quốc tế rằng: Đồng Nai sẵn sàng về hạ tầng, cởi mở về thể chế để đón nhận các dự án về bán dẫn, AI, Data Center và logistics thông minh.

Tạo động lực bứt phá để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và kinh tế số đạt 30% vào năm 2030. Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu kinh tế số đạt 30% GDP vào năm 2030, đối với Đồng Nai, năm 2025 tỷ trọng kinh tế số đạt 7,88% GRDP (tương ứng 53.420 tỷ đồng). DIGIFEST chính là "cú hích" để kích hoạt động lực chuyển đổi số trong các ngành trụ cột, chuyển hóa lợi thế công nghiệp truyền thống thành lợi thế số.

Hành động trước mắt và chiến lược lâu dài

Phóng viên: Để đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành động lực phát triển mạnh mẽ, Sở Khoa học và Công nghệ với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước và tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về vấn đề này, theo ông đâu là những giải pháp trước mắt cần hành động, cũng như căn cơ chiến lược lâu dài mà thành phố phải tập trung thực hiện?

Ông Nguyễn Minh Quang: Để đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành trụ cột kiến tạo tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10-12%/năm giai đoạn 2026-2030, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai đã nghiên cứu, tham mưu cho Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố khung giải pháp toàn diện gồm hành động ngay trước mắt và chiến lược lâu dài.

Các giải pháp trước mắt cần hành động ngay trong thời gian 2026-2027 là, khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển kinh tế số giai đoạn 2026-2030 và Thống nhất thước đo kinh tế số. Ngay sau DIGIFEST 2026, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu toàn bộ tri thức expert để hoàn thiện Đề án Kinh tế số trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trước 15/12/2026. Đồng thời, phối hợp Cục Thống kê và các sở ngành ban hành Quy chế chia sẻ dữ liệu liên ngành (thuế, ngân hàng, công thương) nhằm thống nhất phương pháp đo lường, xác lập mốc cơ sở chuẩn xác trước ngày 31/12/2026 theo 18 chỉ tiêu ưu tiên.

Đào tạo bộ môn vi mạch bán dẫn cho sinh viên tại Đồng Nai. (Ảnh: TV)

Đột phá "Số hóa công nghiệp" thí điểm Mô hình Smart Factory: Thành phố không chờ đợi mà triển khai ngay gói hỗ trợ (20-50-100 triệu đồng/năm theo Kế hoạch 87/KH-UBND và chọn thí điểm từ 10-20 doanh nghiệp công nghiệp chủ lực (dệt may, da giày, thiết bị điện, thực phẩm) áp dụng tự động hóa, robot và AI. Việc nâng giá trị số trong sản xuất công nghiệp chính là chìa khóa nhanh nhất để tăng tỷ trọng kinh tế số.

Đưa Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) vào vận hành điều hành thực chất và thí điểm phường, xã thông minh. Chuyển dịch vai trò IOC từ "hiển thị trực quan" sang "điều hành liên ngành dựa trên dữ liệu". Phân cấp dữ liệu IOC về trực tiếp cấp xã, phường trên ứng dụng Dong Nai city để giải quyết ngay các bài toán nóng về giao thông, ngập lụt, trật tự đô thị và dịch vụ công trực tuyến.

Thiết lập thể chế điều phối tập trung cho đô thị sân bay Long Thành. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Tổ công tác liên ngành điều phối chiến lược đô thị sân bay nhằm xâu chuỗi tất cả các hồ sơ đề án đang phân tán (Khu kinh tế đặc biệt, Khu thương mại tự do FTZ, Khu công nghệ số Long Thành, nguồn nhân lực hàng không, trung tâm tài chính) thành một tổng thể thống nhất.

Về các giải pháp căn cơ, chiến lược lâu dài giai đoạn 2027-2035, tầm nhìn 2065. Tái cấu trúc không gian phát triển theo 4 hành lang kinh tế chiến lược. Phát triển theo mô hình đa trung tâm, kết nối "mặt đất-mặt nước-vùng trời-lòng đất-không gian số", lấy sông Đồng Nai làm trục cảnh quan chủ đạo. Tập trung nguồn lực xây dựng hành lang hàng không-cảng biển-logistics; hành lang cửa khẩu Hoa Lư; hành lang kết nối Tây Nguyên.

Xây dựng hệ sinh thái kinh tế hàng không và đô thị sân bay Long Thành tầm vóc quốc tế. Biến sân bay Long Thành thành hạt nhân tăng trưởng. Hình thành Khu Thương mại Tự do (FTZ), Trung tâm Bảo dưỡng sửa chữa tàu bay (MRO), Trung tâm Tài chính hàng không, Sàn giao dịch tài sản số/tài sản trí tuệ và đẩy mạnh kinh tế tầm thấp.

Thành phố Đồng Nai đang chuyển đổi các khu công nghiệp sang sinh thái, xanh để phát triển bền vững. (Ảnh: TV)

Chuyển đổi các khu công nghiệp sang mô hình sinh thái, xanh, kiên quyết không tiếp nhận các dự án thâm dụng lao động, phát thải lớn. Tập trung thu hút các ngành công nghiệp mũi nhọn là bán dẫn, vi mạch, năng lượng sạch và vật liệu mới.

Phát triển nhân lực chất lượng cao và mô hình hợp tác "4 nhà"(Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp-Viện nghiên cứu). Triển khai Đề án đào tạo nhân lực hàng không, bán dẫn, AI và logistics số đến năm 2035. Phát huy mô hình "4 nhà" kết nối mạng lưới chuyên gia toàn cầu để biến trí tuệ toàn cầu thành năng lực nội sinh cho thành phố Đồng Nai.

Đột phá thể chế, dữ liệu và văn hóa chính quyền số. Coi an toàn thông tin và dữ liệu là "sinh mạng" của đô thị thông minh. Xây dựng bộ chỉ số KPI đánh giá cán bộ qua sản phẩm thực tế, tiến độ và sự hài lòng của người dân; đồng thời thực thi cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thành phố Đồng Nai đứng trước cơ hội lịch sử để cất cánh. Ngành khoa học và công nghệ cam kết sẽ luôn giữ vai trò tiên phong, tham mưu bám sát thực tiễn để biến từng chủ trương thành kết quả thực chất, góp phần đưa Đồng Nai trở thành đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững và hạnh phúc.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!