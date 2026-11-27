Đây là vấn đề đáng chú ý được đề cập tại hội thảo khoa học 40 năm đổi mới chính sách văn hóa (1986 - 2026) - Những vấn đề lý luận và thực tiễn do Tạp chí Văn hóa nghệ thuật (Bộ VH,TT&DL) tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Văn hóa trong chỉnh thể phát triển đất nước

Sự phát triển của văn hóa luôn gắn liền với những biến đổi của đời sống kinh tế, chính trị và xã hội. Tuy nhiên, vị trí của văn hóa trong chiến lược phát triển không chỉ được xác định bởi những đóng góp có thể nhìn thấy qua các hoạt động, sản phẩm hay thiết chế, mà còn ở khả năng hình thành hệ giá trị, bồi đắp nhân cách, củng cố niềm tin và định hướng những lựa chọn của con người, cộng đồng.

Chính vì vậy, đổi mới tư duy chính sách văn hóa trước hết phải bắt đầu từ việc nhận thức đầy đủ những chức năng, vai trò và khả năng tác động của văn hóa đối với sự phát triển đất nước.

Trong tiến trình đổi mới, nhận thức về văn hóa đã không ngừng được bổ sung và phát triển. Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII năm 1998 khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết số 33-NQ/TW năm 2014 tiếp tục đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội, đồng thời làm sâu sắc mối quan hệ giữa phát triển văn hóa và xây dựng con người. Đến Nghị quyết số 80-NQ/TW năm 2026, văn hóa được xác định rõ hơn trong vai trò trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Tiết mục mở màn tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026. Ảnh: Khánh Hòa

Tiến trình này cho thấy sự mở rộng trong cách tiếp cận vị thế của văn hóa. Văn hóa ngày càng được nhìn nhận trong mối quan hệ hữu cơ với toàn bộ đời sống xã hội, có khả năng tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển, đồng thời góp phần định hướng mục tiêu, phương thức và chất lượng của sự phát triển. Những chức năng này không tách rời, thay thế lẫn nhau, mà cùng tạo nên một hệ thống nhận thức ngày càng đầy đủ về vai trò của văn hóa.

Phân tích vấn đề này, PGS-TS Phạm Duy Đức (nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, sự phát triển tư duy lý luận về văn hóa cần được nhìn nhận như quá trình tích lũy và mở rộng các tầng nhận thức, trong đó những quan điểm đã được xác lập tiếp tục được kế thừa, bổ sung trước yêu cầu của thực tiễn.

Theo đó, văn hóa không chỉ được nhìn nhận như một lĩnh vực hoạt động riêng biệt, mà ngày càng được đặt trong chỉnh thể phát triển đất nước, gắn bó hữu cơ với con người, kinh tế và đời sống xã hội.

Sự mở rộng trong nhận thức này được thể hiện rõ qua việc xác định văn hóa là hệ điều tiết của phát triển. Ở đó, văn hóa không chỉ là nguồn lực tạo ra giá trị, mà còn góp phần định hướng mục tiêu và cách thức phát triển thông qua hệ giá trị, chuẩn mực, niềm tin và cách ứng xử. Những yếu tố này tác động đến hành vi, lựa chọn của con người và cộng đồng, góp phần điều hòa các mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân với lợi ích chung, tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội, khai thác nguồn lực với bảo tồn giá trị, đổi mới với kế thừa.

Tuy nhiên, chức năng điều tiết không có nghĩa văn hóa thay thế các cơ chế quản lý nhà nước hay những quy luật kinh tế. Vai trò của văn hóa được thể hiện ở khả năng định hướng hành vi, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận và góp phần nâng cao chất lượng phát triển, bảo đảm sự hài hòa giữa mục tiêu kinh tế với những giá trị xã hội, nhân văn.

Làm rõ khả năng tác động của văn hóa trên những phương diện khác nhau của đời sống xã hội, PGS-TS Phạm Duy Đức cho biết: "Ở cấp độ cá nhân, văn hóa góp phần định hướng lựa chọn và trách nhiệm; ở cấp độ cộng đồng, góp phần hình thành niềm tin, gắn kết và đồng thuận; ở cấp độ xã hội, góp phần định hướng chuẩn mực ứng xử và quan niệm về chất lượng phát triển; ở cấp độ quốc gia, hệ giá trị chung góp phần tạo bản sắc, sức mạnh đoàn kết và năng lực huy động nguồn lực xã hội".

Từ góc độ chính sách, những tác động này đặt ra yêu cầu nhìn nhận văn hóa không chỉ như một lĩnh vực cần được đầu tư, bảo tồn và phát triển, mà còn là yếu tố cần hiện diện trong quá trình hoạch định, tổ chức thực hiện và đánh giá những chính sách phát triển nói chung. Chẳng hạn, một chính sách kinh tế, một chương trình phát triển đô thị hay một chiến lược ứng dụng công nghệ, bên cạnh những mục tiêu về tăng trưởng và hiệu quả, còn cần tính đến tác động đối với con người, môi trường văn hóa và những giá trị xã hội.

Đây cũng là cơ sở để hiểu sâu hơn quan điểm đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Vấn đề không chỉ nằm ở vị trí của một lĩnh vực trong hệ thống quản lý hay mức độ quan tâm dành cho các hoạt động văn hóa, mà còn ở khả năng gắn kết văn hóa với những mục tiêu phát triển, để các giá trị văn hóa thực sự tham gia định hình chất lượng đời sống xã hội.

Ở góc nhìn khác, GS-TS Từ Thị Loan (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long) tiếp cận chính sách văn hóa như một hệ thống gồm quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, pháp luật, chiến lược và các công cụ can thiệp của Nhà nước, đồng thời huy động sự tham gia của xã hội.

Theo cách tiếp cận này, chính sách không chỉ định hướng hoạt động văn hóa mà còn tạo điều kiện cho việc bảo vệ, sáng tạo, phổ biến, tiếp cận và thụ hưởng các giá trị văn hóa, qua đó bảo đảm quyền văn hóa của con người, củng cố gắn kết xã hội và đóng góp vào phát triển bền vững.

Du khách tìm hiểu và trải nghiệm nghề thêu tay tại đình Tú Thị (Hà Nội). Ảnh: Khánh Hòa

Đáng chú ý, theo GS-TS Từ Thị Loan, tư duy chính sách văn hóa đang có sự chuyển đổi theo hướng mở rộng vai trò kiến tạo của Nhà nước, thay vì chỉ chú trọng quản lý các hoạt động chuyên ngành. "Nhà nước không chỉ tổ chức, cấp phép và kiểm tra hoạt động văn hóa, mà ngày càng phải đóng vai trò kiến tạo: Xây dựng pháp luật, đầu tư hạ tầng, bảo vệ bản quyền, đào tạo nhân lực, phát triển dữ liệu và hỗ trợ các chủ thể sáng tạo" - bà nhấn mạnh.

Nhìn nhận chính sách văn hóa trong phạm vi rộng như vậy cho thấy, sự đổi mới tư duy không dừng ở việc xác lập vị thế của văn hóa. Quan trọng hơn, vị thế ấy phải từng bước được cụ thể hóa thành những định hướng và công cụ chính sách phù hợp, tạo ra điều kiện để các giá trị văn hóa tác động tích cực đến đời sống con người và quá trình phát triển đất nước.

Chuyển hóa giá trị thành năng lực phát triển

Khi văn hóa được xác định là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển, vấn đề đặt ra là làm thế nào để chuyển hóa các giá trị văn hóa thành những đóng góp thực chất cho kinh tế, xã hội. Bởi sự phong phú của các giá trị văn hóa chưa đồng nghĩa với khả năng phát huy hiệu quả những giá trị ấy.

Thực tế, văn hóa có khả năng tạo giá trị trên nhiều phương diện. Đạo đức, lối sống và tri thức góp phần bồi đắp nhân cách, củng cố niềm tin và sự gắn kết xã hội; di sản, văn học nghệ thuật và các hoạt động sáng tạo tạo nền tảng phát triển sản phẩm, dịch vụ, việc làm, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn và vị thế quốc gia.

Tuy nhiên, việc chuyển hóa giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển không diễn ra tự động, mà phụ thuộc vào con người, tri thức, phương thức tổ chức và môi trường chính sách. Vì vậy, cần tránh đồng nhất giá trị văn hóa với nguồn lực kinh tế hoặc coi sự phong phú của di sản, truyền thống là bảo đảm cho hiệu quả phát triển.

Nhấn mạnh yêu cầu nhận diện đầy đủ cơ chế chuyển hóa giá trị văn hóa thành nguồn lực, PGS-TS Phạm Duy Đức cho rằng: "Không phải mọi giá trị văn hóa đều tự động trở thành nguồn lực kinh tế. Giữa giá trị và nguồn lực luôn có các điều kiện trung gian: Con người, tri thức, thiết chế, công nghệ, thị trường, thể chế và năng lực quản trị".

Những điều kiện trung gian này cho thấy vai trò của chính sách trong việc tạo môi trường phát huy giá trị văn hóa. Sức sống của di sản phụ thuộc vào hoạt động bảo tồn, trao truyền, sáng tạo và sự tham gia của cộng đồng. Tương tự, các tác phẩm văn học nghệ thuật cần điều kiện thuận lợi để sáng tạo, phổ biến, tiếp cận công chúng và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người sáng tạo.

Các nghệ sĩ biểu diễn hòa tấu, phối hợp nhịp nhàng giữa các nhóm nhạc cụ trong chương trình “Âm hưởng hội tụ” thuộc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Ảnh: Phạm Tuấn Anh

Đáng chú ý, quá trình chuyển hóa giá trị văn hóa không thể chỉ được nhìn nhận dưới góc độ gia tăng hiệu quả kinh tế. Văn hóa có những giá trị tự thân, những đóng góp về giáo dục, nhân văn, thẩm mỹ và gắn kết cộng đồng không phải lúc nào cũng có thể quy đổi thành doanh thu hay lợi nhuận. Bởi vậy, chính sách phát triển văn hóa cần bảo đảm sự hài hòa giữa mục tiêu kinh tế với yêu cầu gìn giữ bản sắc, bảo vệ tính xác thực và phát huy những giá trị tốt đẹp của con người, xã hội.

Trong quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, PGS-TS Phạm Duy Đức lưu ý các hoạt động bảo tồn, phát huy, sáng tạo và tạo giá trị cần được nhìn nhận như những chức năng bổ sung cho nhau.

Theo đó, việc bảo tồn góp phần duy trì tính liên tục của văn hóa; việc phát huy đưa các giá trị vào đời sống; việc sáng tạo mở rộng khả năng thích ứng; còn quá trình tạo giá trị giúp văn hóa tham gia trực tiếp hơn vào sự phát triển. Để rồi, hiệu quả kinh tế chỉ thực sự có ý nghĩa lâu dài khi đồng thời góp phần duy trì và làm giàu những giá trị văn hóa, thay vì làm suy giảm bản sắc và trách nhiệm xã hội.

Ở phương diện đánh giá chính sách, GS-TS Từ Thị Loan đặt ra yêu cầu xem xét hiệu quả phát triển văn hóa thông qua những chuyển biến thực chất trong môi trường văn hóa, cơ hội tham gia của người dân, năng lực sáng tạo, chất lượng sản phẩm và những đóng góp đối với phát triển. Bên cạnh việc xây dựng các mục tiêu và công cụ chính sách, cần có những cơ chế phù hợp để kiểm nghiệm hiệu quả, kịp thời nhận diện những hạn chế và điều chỉnh phương thức thực hiện.

"Điều quyết định không chỉ là bổ sung văn bản, mà là tổ chức thực hiện với trách nhiệm rõ ràng, nguồn lực đủ mạnh, dữ liệu minh bạch và sự tham gia thực chất của người dân, giới sáng tạo, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội" - GS Loan nhấn mạnh.

Rõ ràng, vị thế của văn hóa không chỉ được thể hiện qua hệ thống quan điểm, chủ trương và chính sách đã ban hành, mà cần được phản ánh trong chính những điều kiện và kết quả phát triển. Đó là môi trường văn hóa ngày càng lành mạnh; người dân có thêm cơ hội tham gia, sáng tạo và thụ hưởng; những giá trị văn hóa được bảo vệ và phát huy; năng lực sáng tạo được nuôi dưỡng; những sản phẩm, dịch vụ văn hóa có chất lượng ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội.

Đặt trong tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW, yêu cầu đổi mới tư duy chính sách văn hóa vì thế không chỉ nhằm tiếp tục khẳng định những chức năng, vai trò vốn có của văn hóa, mà còn hướng tới việc xác lập đầy đủ những điều kiện để văn hóa thực sự phát huy vai trò là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết của sự phát triển.

Đó cũng là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện chính sách văn hóa theo hướng đồng bộ, phù hợp với thực tiễn, tạo môi trường cho các chủ thể phát huy năng lực sáng tạo và bảo đảm những giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống.

"Không phải mọi giá trị văn hóa đều tự động trở thành nguồn lực kinh tế. Giữa giá trị và nguồn lực luôn có các điều kiện trung gian: Con người, tri thức, thiết chế, công nghệ, thị trường, thể chế và năng lực quản trị" - PGS-TS Phạm Duy Đức.

(Còn tiếp)