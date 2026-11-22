Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu Quốc hội tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh DUY LINH-THỦY NGUYÊN)

Sau 27 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, chuẩn bị kỹ lưỡng, làm việc khoa học và tập trung cao độ, với tinh thần xuyên suốt “bối cảnh mới, tư duy mới, cách làm mới”, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI hôm qua hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình làm việc, khép lại với khối lượng công tác lập pháp lớn nhất kể từ đầu nhiệm kỳ.

Kỳ họp này diễn ra ngay sau thành công của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và chỉ gần 2 tháng sau Kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Điều đó cho thấy tinh thần trách nhiệm rất cao, sự quyết liệt, khẩn trương, kịp thời trong thể chế hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng.

Trong bối cảnh kinh tế-xã hội đất nước đạt nhiều kết quả tích cực, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, những quyết sách của Quốc hội vừa qua cho thấy sự bắt nhịp yêu cầu “đúng, trúng, kịp thời”, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn phát triển. Thông điệp cốt lõi xuyên suốt kỳ họp là phương châm “Chính xác - Kịp thời - Mở đường - Phát triển” được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại phiên khai mạc.

Tinh thần ấy không chỉ là khẩu hiệu, mà trở thành triết lý hành động quyết liệt, là thước đo chất lượng của từng quyết sách được bàn thảo thấu đáo, kỹ lưỡng trong các cuộc họp tổ, tại hội trường, trong các phiên họp ngoài giờ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra. Theo đó, mỗi quyết sách phải xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực, điều kiện tổ chức thực hiện, cơ chế kiểm tra, giám sát cùng tính khả thi và hiệu quả.

Đây thật sự có tính định hướng toàn bộ hoạt động của kỳ họp; Quốc hội chủ động, tích cực, đồng hành cùng Chính phủ để mỗi luật, nghị quyết ban hành ra đều có sức sống thực tiễn, không hình thức, không lãng phí. Nhìn lại năm đầu nhiệm kỳ, qua 3 kỳ họp, Quốc hội khóa XVI đã xem xét, thông qua 62 luật, 16 nghị quyết quy phạm pháp luật, khẳng định tinh thần hành động và quyết tâm đổi mới thực chất công tác lập pháp.

Cử tri và Nhân dân theo dõi, ghi nhận, đánh giá cao các luật, bộ luật cùng các nghị quyết liên quan được Quốc hội xem xét kỹ lưỡng trước khi biểu quyết, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ và rõ nét trong cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Công tác xây dựng hệ thống pháp luật hiện đại, đồng bộ, minh bạch, kiến tạo phát triển ngày càng thích ứng và tiệm cận thông lệ, chuẩn mực quốc tế.

Các lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động, bình đẳng giới, văn hóa, thể thao, du lịch, báo chí, sở hữu trí tuệ, đấu thầu, ngân sách nhà nước… đều được Quốc hội xem xét, thông qua với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Qua kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội đã phát huy cao nhất bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm trước cử tri, Nhân dân và đất nước. Mỗi ý kiến, mỗi quyết định được thông qua phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân lên trên hết, thể hiện rõ tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Đó là kim chỉ nam cho mọi quyết sách lớn của đất nước, là nền tảng để Quốc hội khóa XVI tiếp tục phát huy thành quả to lớn từ các khóa trước, không những nỗ lực, cố gắng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Điểm nhấn nổi bật khác là Quốc hội tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ đối với lĩnh vực tài chính và lĩnh vực khoa học-công nghệ; đồng thời xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri cùng hơn 50 báo cáo khác do Chính phủ, các cơ quan gửi đến Quốc hội theo quy định của pháp luật. Những nội dung quan trọng đó được thông tin rộng rãi, công khai đến toàn dân, được phát thanh, truyền hình trực tiếp đầy đủ để cử tri, Nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm, theo dõi, qua đó đóng góp ý kiến và hiến kế với Quốc hội, với các vị đại biểu Quốc hội.

Cử tri và Nhân dân tin tưởng rằng, thành công của kỳ họp chỉ thật sự trọn vẹn khi các luật, nghị quyết đi vào cuộc sống, trở thành động lực phát triển và tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, để các quyết sách sớm đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất; qua đó tạo bước tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong năm mới 2027 và những năm tiếp theo.

Nhiệm vụ trước mắt đặt ra yêu cầu khẩn trương ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết đã được thông qua, bảo đảm không để khoảng trống pháp lý, không làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân. Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương cần tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp. Yêu cầu nữa cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ, tiếp cận và thực thi đúng quy định.

Trên hết, các cơ chế, chính sách đặc thù, các giải pháp tháo gỡ khó khăn đã được Quốc hội thông qua cần được triển khai ngay, tạo chuyển biến rõ rệt ngay trong thực tiễn. Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đánh dấu bước phát triển mới của Quốc hội trong tiến trình đổi mới tư duy lập pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Điều đó góp phần xây dựng nền pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh, kiến tạo động lực mới để đất nước phát triển nhanh, bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.