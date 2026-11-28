Không gian sinh thái hai bên sông Hồng là nền tảng quan trọng để phát triển đô thị Thủ đô thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: Quang Thái.

Thay đổi tư duy phát triển đô thị

Những trận mưa lớn gây úng ngập trên diện rộng, những đợt nắng nóng kéo dài, nguy cơ sạt lở tại các khu vực ven sông... đang đặt ra nhiều thách thức đối với quá trình phát triển đô thị Hà Nội. Trong khi đó, tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ xây dựng gia tăng, diện tích bề mặt tự nhiên có khả năng thấm nước bị thu hẹp cũng khiến những tác động của biến đổi khí hậu trở nên phức tạp hơn. Thực tế này đòi hỏi thành phố không chỉ nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai mà còn phải chủ động thích ứng ngay từ khâu quy hoạch, tổ chức không gian đô thị.

Ngày 20-11-2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 451/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố. Trong đó, nhiều nhiệm vụ được đặt ra liên quan đến quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, xanh hóa đô thị, kiểm soát quá trình phát triển đô thị và đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng.

Điều đáng chú ý là những nhiệm vụ này được triển khai trong bối cảnh Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, tạo cơ sở để lồng ghép các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu vào quá trình phát triển thành phố một cách đồng bộ, lâu dài. Thay vì chỉ tập trung khắc phục những bất cập của hệ thống hạ tầng hiện hữu, thành phố có điều kiện tổ chức lại không gian phát triển, chủ động dành quỹ đất và nguồn lực để phòng ngừa những rủi ro có thể phát sinh trong tương lai.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định cấu trúc phát triển đô thị đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo. Cùng với đó là định hướng phát triển phù hợp với điều kiện tự nhiên, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Theo kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, để nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai, công tác quy hoạch, tổ chức không gian đô thị cần giải quyết đồng thời các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường, trong đó nguyên tắc xuyên suốt là phát triển hài hòa với điều kiện tự nhiên. Đối với những đô thị lớn như Hà Nội, việc mở rộng không gian phát triển ra ngoài khu vực nội đô cũng là cơ hội để hình thành các khu đô thị xanh hơn, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, dành đủ không gian xanh và không gian phục vụ người dân trong các tình huống khẩn cấp.

Như vậy, khả năng chống chịu của đô thị không chỉ phụ thuộc vào năng lực của các công trình phòng, chống thiên tai mà còn được quyết định bởi cách thức sử dụng đất, phân bố dân cư và tổ chức không gian ngay từ khi lập quy hoạch.

Kiến tạo không gian có khả năng chống chịu

Một trong những lợi thế của Hà Nội trong phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu là hệ thống sông, hồ cùng những vùng sinh thái tự nhiên rộng lớn. Nếu được bảo vệ và khai thác hợp lý, đây sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao khả năng chống chịu của Thủ đô trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Trong định hướng tổ chức không gian phát triển dài hạn, hệ thống hành lang sinh thái gắn với các sông Hồng, Đuống, Đáy, Nhuệ, Tô Lịch và vùng rừng đặc dụng Ba Vì giữ vai trò tạo lập khung sinh thái cho đô thị. Việc duy trì tính liên tục của các hành lang này không chỉ góp phần bảo tồn cảnh quan, đa dạng sinh học mà còn hỗ trợ điều hòa vi khí hậu, tiêu thoát nước và hạn chế những tác động bất lợi của quá trình đô thị hóa.

Đáng chú ý, tại đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 vừa được thành phố phê duyệt, nguyên tắc phát triển không gian hai bên sông trên cơ sở tôn trọng địa hình tự nhiên, bảo đảm không gian thoát lũ và an toàn hệ thống đê điều tiếp tục được nhấn mạnh. Các bãi sông, bên cạnh chức năng tạo lập cảnh quan, phục vụ hoạt động văn hóa, du lịch và sinh hoạt cộng đồng, phải bảo đảm vai trò phòng, chống thiên tai.

PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến, nguyên Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) nhận định, quy hoạch thoát nước đô thị đang có sự chuyển biến từ tư duy tiêu thoát nước nhanh sang giảm dòng chảy bề mặt, tăng khả năng giữ nước, thấm nước và lưu trữ nước, qua đó góp phần bổ cập nguồn nước ngầm. Bên cạnh việc đầu tư các công trình thoát nước, hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào khả năng kết nối đồng bộ của cả hệ thống.

Không chỉ ở quy mô các hành lang sinh thái lớn, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cần được hình thành từ từng khu dân cư, khu đô thị và công trình xây dựng. Việc tăng diện tích bề mặt thấm nước, bố trí các khu vực có khả năng lưu giữ nước mưa, sử dụng vật liệu lát thấm nước, phát triển mái xanh... là những giải pháp có thể áp dụng linh hoạt tùy theo điều kiện thực tế.

Đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và mặt nước trên địa bàn thành phố được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt mới đây cũng thể hiện sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò của hạ tầng xanh. Thay vì phát triển các công viên, vườn hoa, hồ nước như những công trình riêng lẻ, thành phố hướng tới xây dựng mạng lưới không gian xanh, mặt nước và hành lang sinh thái liên hoàn, vừa cải thiện chất lượng môi trường sống, vừa hỗ trợ điều tiết nước, giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

Cùng với đó, các quy hoạch về cao độ nền, thoát nước, thủy lợi, phòng, chống thiên tai phải có sự kết nối chặt chẽ. Khi triển khai một dự án phát triển đô thị mới, ngoài việc bảo đảm an toàn cho chính dự án, cần đánh giá đầy đủ tác động đối với khả năng tiêu thoát nước và môi trường sống của các khu dân cư lân cận. Việc xây dựng, cập nhật dữ liệu về các khu vực có nguy cơ úng ngập, sạt lở, biến động diện tích mặt nước và mật độ xây dựng cũng cần được chú trọng, giúp cơ quan quản lý chủ động nhận diện rủi ro, kiểm soát quá trình phát triển đô thị.

Với tầm nhìn phát triển 100 năm, những quyết định về sử dụng đất, tổ chức không gian và đầu tư hạ tầng của Hà Nội hôm nay cần tính đến những biến động của điều kiện tự nhiên trong nhiều thập niên tới. Một đô thị hiện đại không chỉ được đánh giá bằng quy mô các công trình hay tốc độ phát triển mà còn ở khả năng bảo đảm an toàn, duy trì chất lượng sống cho người dân trước những biến động bất lợi của môi trường. Đó cũng là giá trị lâu dài mà Hà Nội hướng tới trong quá trình xây dựng Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại và phát triển bền vững.