Cầu Chương Dương rực rỡ ánh sáng về đêm. Ảnh: Lê Tươi

Ánh sáng định hình bản sắc đô thị

Diện mạo Hà Nội về đêm đang có thêm nhiều điểm nhấn từ các công trình chiếu sáng nghệ thuật. Dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2-9 vừa qua, UBND phường Hoàn Kiếm đã khánh thành Dự án chiếu sáng trang trí xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Với những lớp ánh sáng nhẹ nhàng, hài hòa với cảnh quan, công trình tôn lên vẻ đẹp cổ kính của hồ Hoàn Kiếm và những công trình kiến trúc đã gắn bó với không gian này qua nhiều thế hệ. Hệ thống chiếu sáng còn mở ra hành trình kết nối các biểu tượng di sản, tái hiện vẻ đẹp bốn mùa Hà Nội, đưa công nghệ tương tác vào không gian đi bộ quanh hồ, mang đến những trải nghiệm mới cho người dân và du khách.

Không gian sông Hồng cũng đang dần được tô điểm bằng ánh sáng nghệ thuật. Sau cầu Nhật Tân, cầu Chương Dương được lắp đặt hệ thống đèn LED nhiều màu. Khi thành phố lên đèn, những dải ánh sáng vắt ngang sông Hồng làm nổi bật vẻ đẹp kiến trúc của cây cầu thép đã gắn bó với người dân Thủ đô suốt nhiều thập niên.

Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hưng cho biết, đơn vị đã triển khai lắp đặt hệ thống đèn LED tại cầu Nhật Tân từ tháng 2-2026, cầu Chương Dương từ tháng 7-2026 và 16 cầu vượt bộ trên địa bàn Thủ đô. Thời gian tới, Trung tâm dự kiến đề xuất Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục lắp đặt hệ thống đèn LED tại các cầu vượt sông, cầu vượt bộ, tạo thêm điểm nhấn cho cảnh quan đô thị về đêm.

Đặc biệt, khi các dự án cầu mới như Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Hồng Hà, Thượng Cát, Vân Phúc... được đầu tư xây dựng, việc nghiên cứu giải pháp chiếu sáng ngay từ khâu thiết kế sẽ góp phần tôn vinh vẻ đẹp kiến trúc của từng công trình, đồng thời tạo sự hài hòa với cảnh quan đô thị hai bên sông Hồng.

Những năm gần đây, Hà Nội cũng rất chú trọng trang trí chiếu sáng vào các dịp lễ, Tết, sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước và Thủ đô. Cùng với trang trí cây, hoa, Sở Xây dựng Hà Nội xây dựng phương án vận hành hệ thống chiếu sáng tại các khu vực trọng điểm, góp phần tạo không khí vui tươi, rực rỡ trên các tuyến phố. Thành phố cũng khuyến khích xã hội hóa đầu tư chiếu sáng nghệ thuật tại các khu vực trung tâm, tuyến phố, tòa nhà cao tầng.

Những kết quả bước đầu cho thấy sự quan tâm của thành phố đối với việc làm đẹp cảnh quan đô thị bằng ánh sáng. Tuy nhiên, để phục vụ phát triển kinh tế đêm, cần phát huy giá trị của các công trình chiếu sáng nghệ thuật một cách thường xuyên, có sự kết nối giữa các công trình kiến trúc, tuyến phố và không gian công cộng, từng bước hình thành những điểm đến hấp dẫn về đêm.

TS.KTS Nguyễn Thành Công, Quyền Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia (Bộ Xây dựng) nhận định, chiếu sáng ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quy hoạch, kiến trúc và cảnh quan đô thị, góp phần nâng cao chất lượng không gian công cộng, mở ra cơ hội phát triển văn hóa, du lịch, dịch vụ và kinh tế đêm. Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới về công nghệ, tăng trưởng xanh và chất lượng môi trường đô thị, các giải pháp chiếu sáng cần được nghiên cứu toàn diện hơn, bảo đảm hài hòa giữa yếu tố thẩm mỹ, kỹ thuật, hiệu quả vận hành và khai thác không gian.

Đổi mới tư duy quy hoạch chiếu sáng

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến, Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam, hệ thống chiếu sáng công cộng ở nước ta những năm qua đã có bước phát triển đáng kể, trong đó tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính tại Hà Nội đạt 91%. Thành phố cũng là một trong những đô thị đi đầu cả nước về đầu tư trung tâm điều khiển chiếu sáng tập trung. Tuy nhiên, nhìn trên bình diện cả nước, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng còn thiếu đồng bộ. Hầu hết các đô thị chưa lập quy hoạch chuyên ngành chiếu sáng riêng mà mới lồng ghép trong quy hoạch đô thị, dẫn đến thiếu định hướng đầu tư trung và dài hạn.

Đối với Hà Nội, yêu cầu đổi mới tư duy quy hoạch chiếu sáng càng trở nên cần thiết khi thành phố đang triển khai cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Theo định hướng phát triển đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp, bên cạnh khu vực nội đô lịch sử, Hà Nội sẽ hình thành các trung tâm đô thị mới, các cực tăng trưởng, mở rộng hệ thống giao thông công cộng, phát triển không gian ngầm và các hành lang sinh thái. Chiếu sáng cần được nghiên cứu đồng bộ với quá trình quy hoạch, thiết kế những không gian này, thay vì đầu tư bổ sung khi các công trình đã hình thành.

Tại các khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), hệ thống chiếu sáng cần được tổ chức liên hoàn từ nhà ga, quảng trường đến các tuyến đường dành cho người đi bộ, không gian thương mại, dịch vụ. Với các hành lang sinh thái ven sông Hồng, sông Đuống, sông Đáy, việc bố trí ánh sáng cần hài hòa với cảnh quan, hạn chế tác động đến môi trường tự nhiên. Riêng khu vực nội đô lịch sử, cần chú trọng lựa chọn màu sắc, cường độ và phương thức chiếu sáng phù hợp với từng tuyến phố, cụm công trình, vừa tạo sự kết nối về cảnh quan, vừa giữ được nét riêng của mỗi không gian.

Cùng với quy hoạch, hiện đại hóa công nghệ chiếu sáng cũng là hướng đi phù hợp với mục tiêu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong quản lý đô thị. PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến cho biết, xu hướng hiện nay là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) để chuyển từ chiếu sáng theo khung giờ cố định sang chiếu sáng thích ứng, cho phép điều chỉnh ánh sáng phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế. Cùng với đó là số hóa hạ tầng chiếu sáng trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý (GIS), chú trọng chất lượng ánh sáng, lấy con người làm trung tâm và nâng cao khả năng chống chịu thiên tai của hệ thống chiếu sáng.

Một vấn đề khác được Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam đặt ra là cần sớm nghiên cứu ban hành các quy định về kiểm soát ô nhiễm ánh sáng, xác định giới hạn ánh sáng xâm lấn, phân vùng môi trường và quy định khung giờ vận hành hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí. Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, hiện đại hóa hệ thống chiếu sáng công cộng.

Với Hà Nội, một quy hoạch chiếu sáng bài bản sẽ giúp thành phố xác định rõ những khu vực cần ưu tiên đầu tư, những công trình cần tạo điểm nhấn, qua đó sử dụng hiệu quả nguồn lực và hạn chế tình trạng đầu tư thiếu kết nối. Khi được nghiên cứu đồng bộ với quy hoạch kiến trúc, cảnh quan và các hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại, ánh sáng sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế đêm, nâng cao chất lượng sống của người dân.