Nhận diện giá trị truyền thống, phát huy trong kiến trúc đương đại

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, ngày 28/11, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức hội thảo "Kế thừa và kiến tạo trong phát triển kiến trúc Việt Nam".

TS.KTS Nguyễn Quốc Tuân báo cáo đề dẫn tại hội thảo.

Theo Ban tổ chức, hội thảo thuộc Đề án "Bảo tồn, phát huy, làm mới trong phát triển kiến trúc Việt Nam" do Hội Kiến trúc sư Việt Nam thực hiện theo quyết định giao nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ.

Đề án được triển khai nhằm xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, TS.KTS Nguyễn Quốc Tuân cho biết, đề án được chia thành 3 giai đoạn: Bảo tồn (2022-2024); phát huy (2025-2026); làm mới, kiến tạo giá trị kiến trúc mới (2027-2028).

Trong đó, giai đoạn 1 tập trung thu thập dữ liệu, lập danh mục công trình cần bảo tồn, phát huy, đổi mới và xây dựng bộ dữ liệu kiến trúc Việt Nam qua 5 giai đoạn lịch sử: Kiến trúc truyền thống thời phong kiến; kiến trúc thuộc địa Pháp; kiến trúc miền Bắc giai đoạn 1954-1986; kiến trúc miền Nam giai đoạn 1954-1986 và kiến trúc từ năm 1986 đến nay.

Kết quả rà soát, đánh giá đã xác định 1.025 công trình kiến trúc có giá trị, gồm 100 công trình kiến trúc truyền thống, 764 công trình kiến trúc thuộc địa Pháp, 49 công trình kiến trúc miền Bắc giai đoạn 1954-1986, 49 công trình kiến trúc miền Nam giai đoạn 1954-1986 và 63 công trình kiến trúc từ năm 1986 đến nay.

Từ danh mục này, đề án lựa chọn 57 công trình tiêu biểu để nghiên cứu, khảo sát sâu hơn. Trong đó, kiến trúc truyền thống có 10 công trình; kiến trúc thuộc địa Pháp có 12 công trình; kiến trúc miền Bắc và miền Nam giai đoạn 1954-1986 mỗi nhóm có 10 công trình; kiến trúc từ năm 1986 đến nay có 15 công trình.

Các công trình được lựa chọn nhằm nhận diện, chọn lọc những giá trị truyền thống, đặc trưng có khả năng khai thác, phát huy trong kiến trúc đương đại. Danh mục này được xây dựng theo tiêu chí khai thác, ứng dụng yếu tố truyền thống, không đồng nhất với danh sách các công trình tiêu biểu về nghệ thuật kiến trúc của từng thời kỳ.

Đại diện các nhóm nghiên cứu báo cáo tại hội thảo.

Từ phát huy giá trị đến kiến tạo kiến trúc mới

Trên cơ sở kết quả giai đoạn 1, giai đoạn 2 của Đề án tập trung khai thác, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống trong phát triển kiến trúc Việt Nam đương đại.

Năm 2025, Hội Kiến trúc sư Việt Nam nghiên cứu, lựa chọn 5 loại hình công trình có mức độ phổ biến và khả năng ứng dụng cao, gồm: Nhà ở; công trình văn hóa, tôn giáo; công trình hành chính; công trình giáo dục và công trình nghỉ dưỡng.

Định hướng nghiên cứu là xây dựng bộ dữ liệu khai thác, phát huy giá trị truyền thống đối với 5 loại hình này, đồng thời xác định các quan điểm, nguyên tắc phát huy phù hợp.

Sang năm 2026, Đề án tập trung định hướng kiến tạo giá trị kiến trúc mới trong phát triển kiến trúc Việt Nam đương đại và hoàn thiện bộ dữ liệu phát huy giá trị truyền thống.

Sản phẩm đầu ra của đề án theo quyết định giao nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ là bộ dữ liệu kiến trúc. Bộ dữ liệu bao gồm các bảng tham khảo cho 5 loại hình công trình, cung cấp những đặc trưng kiến trúc có thể kế thừa, phát huy, đồng thời làm tài liệu chuyên môn phục vụ kiến trúc sư và các nghiên cứu tiếp theo.

Việc số hóa bộ dữ liệu được đặt ra nhằm phục vụ khai thác, sử dụng, bổ sung lý luận và đóng góp xây dựng Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam giai đoạn 2030-2040.

Sau giai đoạn bảo tồn và phát huy, giai đoạn 3 của Đề án (2027-2028) sẽ tập trung làm mới, kiến tạo giá trị kiến trúc mới. Phạm vi nghiên cứu không chỉ giới hạn ở kiến trúc công trình mà còn mở rộng sang kiến trúc cảnh quan và kiến trúc nội thất.

Đây là bước tiếp nối quá trình nhận diện, chọn lọc và chuyển hóa những giá trị truyền thống thành nguồn lực cho phát triển kiến trúc Việt Nam trong bối cảnh mới.

Hội thảo thu hút sự quan tâm của các KTS nhiều thế hệ.

Kế thừa tinh thần, không sao chép hình thức

TS.KTS Nguyễn Quốc Tuân nhấn mạnh, một vấn đề quan trọng được đặt ra trong nghiên cứu là xác định cách thức kế thừa và phát huy giá trị kiến trúc truyền thống trong bối cảnh hiện nay.

Theo các quan điểm được tập hợp trong Kỷ yếu khoa học giai đoạn 2 của Đề án, kiến trúc truyền thống không chỉ được nhận diện qua hình thức công trình mà còn gắn với những giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan và điều kiện môi trường.

Theo PGS.TS.KTS Khuất Tân Hưng, kiến trúc truyền thống và kiến trúc bản địa có những điểm giao thoa về giá trị, gắn với lịch sử, văn hóa và điều kiện hình thành của mỗi cộng đồng.

Trong khi đó, TS.KTS Nguyễn Trí Thành nhấn mạnh mối quan hệ giữa văn hóa và kiến trúc, coi văn hóa là nguồn gốc để diễn giải hình thức và giá trị kiến trúc.

PGS.TS.KTS Lê Thanh Sơn cho rằng, truyền thống không phải là những giá trị bất biến mà luôn được đổi mới thông qua sự cộng sinh văn hóa giữa bên trong và bên ngoài.

GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính nhấn mạnh việc kế thừa và sáng tạo truyền thống cần đặt trong mối quan hệ với cảnh quan tự nhiên, môi trường. Để duy trì bản sắc địa phương và bản sắc dân tộc, kiến trúc sư cần có sự học hỏi, thấu hiểu và sáng tạo, từ đó biểu đạt tinh thần dân tộc trong hoàn cảnh hiện tại.

Đáng chú ý, quan điểm của KTS Lê Thành Vinh đặt ra yêu cầu thay đổi cách tiếp cận trong kế thừa kiến trúc truyền thống. Mục tiêu không phải phục hồi hệ thống không gian truyền thống mà là nhận diện những giá trị còn khả năng đóng góp và xác định điều kiện để chúng tiếp tục phát huy tác dụng.

Kiến trúc Việt Nam đương đại không cần tái tạo hình thức quá khứ để có bản sắc. Điều cần tiếp nối là những giá trị không gian có ý nghĩa trong quan hệ với địa điểm, đời sống và văn hóa, được nhận diện, kiểm chứng và chuyển hóa thành các nguyên lý thiết kế phù hợp với điều kiện của thời đại.

Từ những quan điểm này, báo cáo đề dẫn của TS.KTS Nguyễn Quốc Tuân đặt ra 3 nhóm vấn đề cần tiếp tục thảo luận tại hội thảo: Nguyên tắc, quan điểm và mức độ kế thừa các giá trị kiến trúc truyền thống; những yêu cầu, vấn đề cần quan tâm khi kiến tạo giá trị kiến trúc mới; các nội dung cần đề cập trong định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam trong thập kỷ tới.

TS.KTS Nguyễn Quốc Tuân nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo tồn các công trình có giá trị mà còn phải tìm được phương thức để các giá trị kiến trúc truyền thống tiếp tục hiện diện, thích ứng và đóng góp cho đời sống đương đại. Qua đó, kiến trúc Việt Nam vừa giữ được những đặc trưng văn hóa, vừa có khả năng sáng tạo, phát triển những giá trị mới.

Kết nối nghiên cứu với thực tiễn sáng tạo kiến trúc

Trong khuôn khổ chương trình, 5 nhóm nghiên cứu đến từ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học Phương Đông và Viện Bảo tồn di tích trình bày các tham luận với chủ đề "Kế thừa giá trị truyền thống, kiến tạo giá trị kiến trúc mới trong phát triển kiến trúc Việt Nam".

Các tham luận tập trung vào việc nhận diện, kế thừa và phát huy giá trị kiến trúc truyền thống; đồng thời nghiên cứu, đề xuất những hướng tiếp cận mới trong sáng tạo kiến trúc, đáp ứng yêu cầu phát triển của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Nội dung trao đổi tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: Lý luận, quan điểm và nguyên tắc phát huy, kiến tạo giá trị kiến trúc mới trong phát triển kiến trúc Việt Nam; kinh nghiệm thực tiễn trong phát huy và kiến tạo giá trị kiến trúc mới; kiến tạo giá trị kiến trúc mới trong phát triển kiến trúc Việt Nam.

Thông qua các nghiên cứu và trao đổi chuyên môn, hội thảo hướng tới làm rõ mối quan hệ giữa kế thừa và đổi mới trong phát triển kiến trúc; phát huy bản sắc, giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời thúc đẩy sáng tạo những giá trị kiến trúc mới phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và xu thế phát triển đương đại.